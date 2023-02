Spusu 70: nuova offerta limited edition con tanti Giga a meno di 6 euro al mese

L'operatore virtuale Spusu rinnova il suo listino di offerte con il lancio della nuova tariffa limited edition Spusu 70 che, fino a fine febbraio, mette a disposizione dei nuovi clienti un bundle completo di minuti, SMS e Giga ad un prezzo decisamente interessante e con tanti vantaggi aggiuntivi da sfruttare. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova offerta:

Si rinnova il listino di offerte Spusu. L’operatore virtuale di telefonia mobile (che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi) mette ora a disposizione dei nuovi clienti l’offerta Spusu 70, una tariffa ancora più completa ma che conserva lo stesso prezzo della versione precedente, Spusu 50. La nuova offerta sarà disponibile, tramite attivazione online, fino al prossimo 28 febbraio.

Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova promozione lanciata oggi da Spusu:

Spusu 70: tanti vantaggi ad un prezzo di appena 5,98 euro al mese

3 COSE DA SAPERE SU SPUSU 70 1. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità 2. Ci sono 70 GB al mese a meno di 6 euro 3. C’è tempo fino al 28 febbraio 2023 per attvarla

La nuova Spusu 70 è una tariffa completa e vantaggiosa che va ad arricchire il listino di offerte dell’operatore. Quest’offerta include:

2000 minuti verso tutti in Italia e verso i Paesi dell’UE

500 SMS

70 GB in 4G fino a 300 Mbps

una “Riserva Dati” di 140 GB che si ricarica ogni mese convertendo minuti, SMS e Giga non utilizzati n ulteriori Giga da utilizzare in caso di esaurimento del bundle dati mensile

in roaming in UE: 2000 minuti, 500 SMS e 5,45 GB al mese senza costi aggiuntivi

La nuova offerta di Spusu presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Da notare che l’offerta di Spusu può essere richiesta da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. C’è tempo fino al 28 febbraio per completare l’attivazione dell’offerta.

Attiva Spusu 70 »

Per completare l’attivazione dell’offerta di Spusu è sufficiente seguire la procedura online disponibile sul sito dell’operatore. In caso di portabilità del numero sarà necessario indicare il numero seriale ICCID stampato sulla SIM dell’attuale provider. Solo in questo modo, infatti, la portabilità andrà a buon fine.

