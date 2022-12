Trade in digitale di Vodafone: come valutare lo smartphone usato e riceverne il valore sul conto corrente

Vodafone ha annunciato il lancio del nuovo servizio di Trade In Digitale che consente ai clienti dell’operatore di telefonia mobile di stimare il valore del proprio smartphone usato in totale autonomia e in modo semplice per ottenere un accredito pari alla cifra stabilità da Recommerce direttamente sul proprio conto corrente. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di prolungare la vita degli smartphone e incoraggiare a un utilizzo sempre più responsabili e sostenibile della tecnologia per costruire un’economia maggiormente circolare che riduca al minimo la produzione di rifiuti e le emissioni di carbonio.

Trade In Digitale di Vodafone, come funziona

La prima stima del valore dello smartphone di Trade In Digitale viene effettuata dall’utente tramite un’apposita piattaforma di diagnostica a cui accedere tramite l’app My Vodafone o il sito dell’operatore. Basta rispondere a una serie di domande e verifiche sullo stato del dispositivo per poter valutare i parametri di funzionalità essenziali come sensibilità al tocco, le condizioni dello schermo e la capacità della fotocamera posteriore o la presenza di danni all’estetica. Entro pochi minuti il sistema vi indicherà una prima stima del valore dello smartphone.

Se si desidera di procedere con il Trade In Digitale si dovrà consegnare lo smartphone in un punto di raccolta UPS. Il dispositivo verrà spedito gratuitamente a Recommerce, che si occuperà di fare una seconda valutazione per verificarne lo stato e le funzionalità. Se tutti i requisiti sono soddisfatti e le device sarà ritenuto idoneo si riceverà l’accredito dell’importo stabilito dalla prima autovalutazione o secondo quella di Recommerce direttamente sul proprio conto corrente. Il device consegnati verranno ricondizionati o in alternativa riciclati in modo responsabile.

Il servizio di Trade In Digitale fa parte del programma Vodafone Smart Change, grazie a cui il cliente ha la possibilità di consegnare nei negozi Vodafone un vecchio dispositivo, che verrà poi rigenerato o utilizzato per il recupero dei materiali, ricevendo uno sconto per l’acquisto di un nuovo smartphone.

Vodafone ha anche annunciato di recente una partnership globale con WWF con un nuovo programma “Un milione di telefoni per il pianeta” che contribuirà al raggiungimento del suo obiettivo di emissioni zero (net zero) in tutta la catena del valore entro il 2040. L’obiettivo è aumentare il numero di dispositivi ricondizionati e riciclati tramite il Trade In Digitale.

Vodafone è inoltre l’unica telco in Italia in consorzio ad altre aziende del settore europee a lanciare Eco Rating, un sistema di valutazione ecologica per aiutare i clienti a fare scelte più consapevoli in ottica green e scegliere i telefoni più sostenibili. Il sistema infatti permette di conoscere l’impatto degli smartphone sul pianeta durante il loro intero ciclo di vita, dal processo produttivo all’utilizzo, fino allo smaltimento.

Nel 2021 inoltre Vodafone ha aderito alla Circular Electronics Partnership, che riunisce i leader di tutta la catena del valore per guidare soluzioni di circolarità per i dispositivi elettronici, ed è tra i fondatori della European Green Digital Coalition, associazione che accomuna aziende del settore ICT, decisori politici ed esperti dell’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere investimenti e l’implementazione di soluzioni digitali per la lotta al cambiamento climatico.