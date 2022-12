Bonus 350 euro in busta paga dei dipendenti: chi può ottenerli a dicembre 2022?

Un bonus da 350 euro direttamente in busta paga. Un premio una tantum per i dipendenti del terziario e di quanti operano nella distribuzione moderna ed organizzata. Una boccata d’ossigeno che farà respirare i conti correnti dei lavoratori in questo settore. Intanto con SOStariffe.it è possibile scoprire come risparmiare sulle spese bancarie a dicembre 2022 .

Un bonus da 350 euro in busta paga. Ma non per tutti: ne beneficeranno infatti soltanto i lavoratori del terziario e coloro che operano nella Distribuzione moderna ed organizzata, i quali riceveranno una busta paga più pesante nel 2023. Questo premio una tantum è una sorta di risarcimento per la scadenza dei contratti di categoria e in attesa che siano rinnovati su scala nazionale.

Si tratta di una boccata d’ossigeno per far respirare i portafogli dei lavoratori di questo settore. Ma sia per loro che per tutti i dipendenti e le loro famiglie anche di altri comparti produttivi del Paese, già alle prese con il caro bollette di luce e gas e con un’inflazione galoppante che intacca i risparmi e fa lievitare il costo del carrello della spesa, è sempre più una priorità anche il taglio delle spese bancarie. Per questo motivo, sono a caccia delle migliori offerte per un conto corrente a zero spese.

Bonus 350 euro in busta paga: che cos’è e a chi spetta

DOMANDE RISPOSTE A quanto ammonta il bonus e quando sarà pagato? Ammonta a 350 euro lorde e sarà versato in busta paga in due parti: la prima a gennaio 2023 (200 euro) e la seconda (150 euro) a marzo 2023 A quali dipendenti spetterà? Lo riceveranno i lavoratori inquadrati al quarto livello del terziario e della Distribuzione moderna e organizzata

Federdistribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato un “Protocollo straordinario per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata”, con l’obiettivo di fornire “ai lavoratori del settore una risposta economica concreta in un contesto complesso e articolato, caratterizzato da un alto livello d’inflazione, dai rincari energetici e dall’incertezza internazionale”, spiega una nota delle associazioni di categoria.

La firma di questo Protocollo si inserisce nell’ambito del percorso negoziale avviato da tempo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale: “L’accordo prevede il riconoscimento di un importo una tantum pari a 350 euro lordi al IV livello, e l’erogazione, a decorrere da aprile 2023, di una somma pari a 30 euro lordi di aumento mensile al IV livello come acconto sui futuri aumenti contrattuali“.

L’intesa che è stata raggiunta è un passo importante per la tutela dei lavoratori, considerata la difficile congiuntura economica, i cui effetti determinano la riduzione della redditività delle aziende del settore della Distribuzione Moderna e la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni.

Secondo una stima iniziale, a beneficiare di questo premio una tantum saranno circa 3 milioni di lavoratori del commercio in Italia. A loro il bonus da 350 euro sarà versato in busta paga in due parti: la prima tranche a gennaio 2023 (200 euro) e la seconda (150 euro) a marzo 2023.

Conti corrente online: le migliori offerte di dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per sempre

carta di debito inclusa

rendimento del 2,50% per vincoli di 12 mesi

bonifici SEPA senza costi 2 Conto Fineco di FinecoBank canone zero per 12 mesi, poi 6,95 euro al mese

50 ordini sui mercati azioni senza commissioni

carta di debito Fineco Card Debit

prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia 3 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

carta di debito inclusa

conto deposito senza vincoli con rendimento del 2% per 12 mesi

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni

Rispetto al conto bancario tradizionale, il conto corrente online offre anzitutto dei vantaggi economici per il taglio dei costi di gestione e delle commissioni. Oltre a essere conveniente per le tasche dei risparmiatori, permette anche di guadagnare tempo poiché non è più necessario andare in una filiale né per aprire il conto stesso né per eseguire le operazioni.

Grazie ai servizi di Internet banking e mobile banking, per mezzo di un Pc o di uno smartphone, l’operatività quotidiana sul conto è svolta in totale autonomia: tutte le operazioni possono essere eseguite quando si vuole 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante i festivi.

Ma qual sono le migliori offerte disponibili sul mercato a dicembre 2022? Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, ecco le tre alternative più convenienti per un conto corrente online.

Conto Corrente Arancio di ING

Convenienza è sinonimo di Conto Corrente Arancio di ING, che è sempre gratuito e offre ai suoi clienti anche la possibilità di ottenere un rendimento sui propri risparmi. Il gruppo bancario olandese propone una soluzione che prevede un tasso di interesse del 2,50% per vincoli di 12 mesi per chi apra il conto entro il 31 dicembre 2022 e attivi il vincolo non oltre il 17 gennaio 2023, accreditando lo stipendio oppure la pensione.

Conto Corrente Arancio propone anche una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale è a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone è di 2 euro al mese. Le sue caratteristiche sono:

carta di debito Mastercard inclusa con collegamenti con Apple Pay e Google Pay per pagamenti online;

Mastercard inclusa con collegamenti con Apple Pay e Google Pay per pagamenti online; prelievo di contanti da sportello ATM in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Ai titolari di Conto Corrente Arancio è offerta anche la possibilità di avere una carta di credito con un fido mensile fino a 1.500 euro e un prelievo massimo giornaliero di 600 euro. Questa carta è a canone zero il primo anno e poi, dal secondo anno, in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure avendo attivo un piano Pagoflex per acquisti superiori a 200 euro. In alternativa, dal secondo anno, il canone sarà di 2 euro al mese.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

Conto Fineco di FinecoBank

Tra le migliori soluzioni per un conto corrente online c’è quella proposta da FinecoBank che, con il conto Fineco, offre un prodotto bancario a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 31 dicembre 2022.

Questo conto, che per gli under 30 è sempre a zero spese, include anche una carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio di 2,25 euro). Oltre a ricariche telefoniche senza commissioni, l’offerta di FinecoBank prevede anche:

prelievi gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app, con una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro) Il limite di importo giornaliero cumulato per singolo cliente dei bonifici istantanei in uscita è pari a 5.000 euro;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app, con una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro) Il limite di importo giornaliero cumulato per singolo cliente dei bonifici istantanei in uscita è pari a 5.000 euro; servizio di custodia titoli gratuito;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte; versamenti di contanti e assegni H24 e senza costi in tutti gli sportelli evoluti UniCredit;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

possibilità di aumentare per un giorno il proprio massimale Visa Debit fino a 5.000 euro;

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia.

Inoltre, Finecobank offre ai nuovi clienti anche 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani e su azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

Persaperne di più dell’offerta di FinecoBank, clicca il link qui sotto:

Conto BBVA

Vantaggioso è anche il conto corrente online di BBVA. È a zero spese, avendo il canone annuo gratuito per sempre. Con codice IBAN italiano, la banca multinazionale spagnola offre anche “Deposito flessibile“, un conto deposito che offre un rendimento del 2% per 12 mesi, anch’esso senza spese. La somma minima è di 500 euro e quella massima di 50.000 euro. Nel caso di ritiro della somma depositata prima del termine dei 12 mesi non solo non ci saranno penali, ma i clienti saranno anche remunerati con l’1% applicabile al periodo temporale in cui il deposito è stato attivo.

Tornando al conto corrente online di BBVA, esso include gratuitamente anche:

una carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

la domiciliazione delle bollette gratuita;

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA senza commissioni.

Inoltre, BBVA offre ai nuovi clienti promozioni per un totale di 180 euro:

Gran Cashback 10% BBVA che permette di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese;

che permette di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese; Cashback 1% BBVA per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

per ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; Passaparola per ricevere un bonus fino a 100 euro invitando fino a un massimo di 5 amici in BBVA (20 euro ciascuno). Anche la persona invitata riceverà un omaggio di 20 euro.

Infine BBVA propone alla sua clientela anche una serie di servizi pay per-use. In particolare, si segnalano l’anticipo dello stipendio sul proprio conto corrente fino 1.500 euro e con commissioni a partire da 0,25 euro. E poi il servizio “Pay&Plan” per mezzo del quale è possibile finanziare i propri acquisti a rate.

Per conoscere l’offerta di BBVA sul conto corrente online e su “Deposito flessibile”, segui il link qui sotto:

