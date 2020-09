TIM Super FWA si rinnova: stesso prezzo ma Giga illimitati

TIM Super FWA è l'offerta di TIM pensata per i clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC. Questa soluzione prevede che la connessione avvenga tramite connessione Internet wireless sfruttando la tecnologia FWA (Fixed Access Wireless) che rientra nella categoria delle offerte "fibra mista radio". Da questa settimana, TIM Super FWA è disponibile con Giga illimitati e senza costi aggiuntivi . Ecco i dettagli:

TIM rinnova la sua offerta TIM Super FWA, principale alternativa alle offerte fibra ottica dell’operatore, con l’aggiunta dell’opzione per Giga illimitati e con la conferma del canone mensile che resta fermo a 24,90 Euro al mese (scegliendo la domiciliazione bancaria, altrimenti sarà 29,90 Euro al mese). La tariffa in questione rientra nelle offerte Internet wireless e viene considerata come un’offerta “fibra mista radio”.

Si tratta di un’ottima alternativa all’ADSL, decisamente migliore in termini di performance, che può essere considerata come la soluzione ideale per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, che garantisce la possibilità di navigare sino 1000 Mega, o dalla fibra mista rame FTTC, in grado di offrire connessioni sino a 200 Mega. Ecco le caratteristiche della nuova versione di TIM Super FWA:

TIM Super FWA con giga illimitati a 24,90 Euro al mese

Per la connessione Internet casa, chi non è raggiunto dalla fibra FTTH o dalla fibra mista FTTC ha la possibilità di puntare sulle offerte Internet wireless che non hanno bisogno di una rete “fisica” ed offrono prestazioni nettamente superiori all’ADSL. Tra le soluzioni più convenienti troviamo TIM Super FWA. Nella nuova versione, disponibile da questa settimana, l’offerta di TIM include l’opzione per Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; le chiamate verso i fissi e mobili nazionali diventano gratuite attivando un’apposita opzione disponibile al costo di 2 Euro al mese

con chiamate a consumo; le chiamate verso i fissi e mobili nazionali diventano gratuite attivando un’apposita opzione disponibile al costo di 2 Euro al mese connessione illimitata tramite rete wireless FWA con velocità massima di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload ; a differenza di quanto accadeva in passato, non c’è più il limite di 200 GB al mese che, una volta superato, comportava la riduzione della velocità di navigazione; è previsto un uso conforme a buona fede un traffico dati non superiore a 930 GB nel mese

con velocità massima di ; a differenza di quanto accadeva in passato, che, una volta superato, comportava la riduzione della velocità di navigazione; è previsto un uso conforme a buona fede un traffico dati non superiore a 930 GB nel mese un mese gratis di Disney+ e TIM Vision Plus ; l’utente può scegliere di sfruttare il pacchetto dal secondo mese a 4,99 Euro al mese

; l’utente può scegliere di sfruttare il pacchetto dal secondo mese a 4,99 Euro al mese Giga illimitati senza costi aggiuntivi, grazie alla promozione TIM Unica, per tutti i clienti di rete mobile TIM che portano il costo dell’offerta mobile nella fattura dell’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare ad un abbonamento di rete fissa sino ad un massimo di 6 SIM TIM con un’offerta attiva; tutte le SIM avranno Giga illimitati senza costi aggiuntivi

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese (con domiciliazione bancaria). L’offerta include nel canone il contributo di attivazione pari a 10 Euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti e 8 Euro al mese per 24 mesi per i già clienti TIM. Le rate dell’attivazione andranno pagate solo in caso di recesso anticipato. In base alla copertura, inoltre, viene fornito il modem Indoor (auto installante) o il modem Outdoor (quest’ultimo necessita l’installazione da parte del tecnico al costo di 99 Euro rateizzabili in 24 mesi).

TIM Super: l’offerta fibra dell’operatore

TIM Super FWA è la soluzione ideale per tutti i clienti che possono contare solo sull’ADSL. I clienti raggiunti dalla fibra FTTH o dalla fibra mista rame FTTC possono attivare TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload un mese gratis di Disney+ e TIM Vision Plus; l’utente può scegliere di sfruttare il pacchetto dal secondo mese a 4,99 Euro al mese

Giga illimitati, grazie alla promozione TIM Unica, per tutti i clienti di rete mobile TIM che portano il costo dell’offerta mobile nella fattura dell’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare ad un abbonamento di rete fissa sino ad un massimo di 6 SIM TIM con un’offerta attiva; tutte le SIM avranno Giga illimitati senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un canone di 29,90 Euro al mese con contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone. Le rate di attivazione e modem andranno pagate solo in caso di recesso anticipato. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura online.

