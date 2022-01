TIM Fibra: nuova offerta da 24,90 euro al mese con Internet illimitato

Per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la fibra ottica a prezzo ridotto segnaliamo la nuova offerta TIM Premium Base Fibra , disponibile da questa settimana e fino al prossimo 20 gennaio . La proposta di TIM consente di accedere ad una connessione senza limiti con velocità massima di 1 Giga in download. Ecco i dettagli dell'offerta:

TIM rinnova il suo listino di offerte fibra ottica con il lancio di Premium Base Fibra. Il nuovo piano in abbonamento garantisce la possibilità di sfruttare una connessione senza limiti con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Giga in download. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti. Vediamo, di seguito, cosa comprende questa nuova offerta:

TIM Fibra da 24,90 euro al mese con la nuova offerta

La nuova TIM Premium Base Fibra include:

la linea telefonica fissa con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

TIM Premium Base Fibra presenta un costo di 24,90 euro al mese e prevede la domiciliazione su conto corrente e l’invio della bolletta online. Nel canone mensile è incluso il contributo di attivazione (pari a 10 euro al mese per 24 mesi). Da notare che l’abbonamento non include il modem Wi-Fi. Il cliente sarà libero di scegliere il modem da utilizzare per la connessione oppure, in caso di necessità, potrà acquistare il modem TIM Hub+ direttamente dall’operatore.

In alternativa, TIM propone il piano Premium Fibra che presenta un costo di 29,90 euro al mese ed aggiunge le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e il modem TIM Hub+ (il costo del modem, pari a 5 euro al mese per 48 mesi, è già incluso nel canone mensile). Per attivare una delle offerte TIM per la fibra ottica è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

Attiva una delle offerte TIM Fibra da 24,90 euro al mese »

Le altre offerte fibra ottica del momento

La proposta di TIM è tra le soluzioni più convenienti per attivare un abbonamento in fibra ottica per la propria casa. Le alternative da tenere d’occhio, però, non mancano di certo. Per un quadro completo delle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

Tra le offerte più convenienti troviamo Aruba Fibra. L’offerta include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata fino a 1 Giga in download. L’abbonamento presenta un costo di 17,49 euro al mese per 12 mesi (poi 26,47 euro al mese) con attivazione gratuita e modem opzionale al costo di 2,20 euro al mese in più.

Attiva Aruba Fibra »

Da tenere d’occhio c’è anche Internet Unlimited di Vodafone che include la linea telefonica fissa con chiamate gratis ed una connessione illimitata fino a 2.5 Giga in download. L’offerta presenta un canone mensile di 24,90 euro con attivazione e modem Wi-Fi gratis e può essere personalizzata con l’aggiunta della Vodafone TV (con NOW e Amazon Prime da 12 euro al mese) e di una SIM dati con 150 GB al mese (al costo di 4 euro in più).

Annunci Google

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Tra le migliori offerte del momento per la fibra ottica c’è anche Sky WiFi che include la linea fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. L’abbonamento presenta un canone di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) con attivazione di 29 euro.

Attiva Sky WiFi »

Da valutare c’è anche Fastweb Casa Light che presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite fibra ottica fino a 2.5 Giga in download. L’abbonamento può essere personalizzato con l’aggiunta di una SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB al costo di 7.95 euro in più al mese

Attiva Fastweb Casa Light »

Un’altra offerta da considerare è Ultrainternet Fibra di Tiscali. Questa soluzione include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica fino a 1.000 Mega. Il canone mensile è di 25,95 euro con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali »

Da attivare c’è anche Super Fibra di WINDTRE. L’offerta presenta la linea telefonia con chiamate gratis e una connessione illimitata fino a 1.000 Mega con un canone di 26,99 euro al mese e con modem Wi-Fi incluso e attivazione gratis. Da notare che per i già clienti WINDTRE di rete mobile, l’offerta costa solo 22,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »