Hai bisogno di visualizzare la fattura Tim per la linea fissa del mese in corso o di quelli precedenti? Ecco come trovare e archiviare facilmente le bollette dall'app MyTim e dal sito dell'operatore

Ogni mese gli utenti Tim che hanno sottoscritto un’offerta Internet casa ricevono in formato cartaceo o digitale la tradizionale bolletta per la linea fissa. Accedere a tutte le fatture, comprese quelle emesse nei mesi precedenti, è di fondamentale importanza per poter amministrare in modo efficiente il bilancio familiare ed eventualmente contestarle nel caso in cui la spesa non corrisponda a quella prevista dal contratto sottoscritto con l’operatore. Tim permette di visualizzare le fatture online dal sito e dall’app e se lo si desidera si possono anche scaricare in formato PDF per conservarle.

Tim fatture: come trovare e archiviarle da app e sito

Tim permette di ricevere la bolletta in formato digitale a tutti i clienti che richiedono la domiciliazione dei pagamenti su conto conto corrente bancario o postale e associano alla linea un indirizzo email. L’operatore consente poi di visualizzare e scaricare le fatture emesse negli ultimi 12 mesi accedendo all’Area MyTim dal proprio sito o utilizzando l’app MyTim.

Dal portale Tim basta effettuare il login cliccando sul tasto MyTim di colore azzurro posto nell’angolo in alto a destra della schermata. Se non si è ancora registrati è sufficiente cliccare su Registrati e inserire una password e un indirizzo email. Quest’ultimo può essere utilizzato per un solo account e verrà associato al codice fiscale della linea che si sta registrando. Dopo aver effettuato l’accesso bisogna selezionare la voce Le mie fatture e poi cliccare sull’icona a destra a forma di lente d’ingrandimento per visualizzare le singole bollette. Lo stesso tasto permette anche di accedere ad altre sezioni come Riepilogo, Dettaglio costi e Documentazione consumi.

Dall’app MyTim il procedimento è sostanzialmente identico. Dopo aver effettuato l’accesso basta cliccare sull’icona a forma di euro nella parte bassa della schermata principale. Da qui si potrà accedere a tutte le fatture. Dopo aver selezionato la bolletta desiderata bisogna cliccare sulla freccina in alto a destra e poi su Visualizza PDF. Ora è possibile scaricare la fattura.

In alternativa, si può scegliere di ricevere la fattura anche in formato cartaceo tramite posta ordinaria al costo di 2,50 euro al mese (3 euro dall’1/10/20) comprensivo delle spese di spedizione.

Le offerte Internet casa di Tim

Le offerte Internet casa di Tim sono tra le più variegate disponibili sul mercato della linea fissa. L’operatore permette di scegliere tra piani con chiamate incluse o solo Internet a seconda delle proprie specifiche necessità e in molte di esse l’attivazione così come la cessione del modem in comodato d’uso sono inclusi. Questo particolare operatore punta sull’intrattenimento televisivo tramite il suo set-top box TIMVISION per vedere film, serie TV, contenuti per bambini e documentari in alta definizione sulla TV e dispositivi mobili.

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Tim Super Fibra fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 100 Megabit al secondo in upload 29,90 euro fino al 26/9/20 Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi) incluse per 24 mesi con attivazione online + altri 24 mesi (poi 5 euro al mese ma il costo mensile complessivo non cambia) incluso (10 euro al mese per 24 mesi) 30 euro per la disattivazione della linea 5 euro per passaggio ad altro operatore TIMVISION e Disney+ (inclusi (gratis per un mese poi 4,99 euro al mese). Offerta disponibile fino al 30/9/20 Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro Tim Super Fibra WiFi fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 100 Megabit al secondo in upload 35,90 euro fino al 26/9/20 Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi) incluse per 24 mesi con attivazione online + altri 24 mesi (poi 5 euro al mese ma il costo mensile complessivo non cambia) incluso (10 euro al mese per 24 mesi) 30 euro per la disattivazione della linea 5 euro per passaggio ad altro operatore TIMVISION e Disney+ inclusi (gratis per un mese poi 4,99 euro al mese). Offerta disponibile fino al 30/9/20 Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro WiFi certificato e sicurezza Safe Web plus Tim Super Fibra WiFi TV fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 100 Megabit al secondo in upload 49,90 euro fino al 26/9/20 Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi) incluse per 24 mesi con attivazione online + altri 24 mesi (poi 5 euro al mese ma il costo mensile complessivo non cambia) incluso (10 euro al mese per 24 mesi) 30 euro per la disattivazione della linea 5 euro per passaggio ad altro operatore TIMVISION Plus, Disney+ , Netflix e TIMVISION Box inclusi WiFi certificato e sicurezza Annunci Google Safe Web plus Tim Super Fibra con DAZN e NOW TV fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 100 Megabit al secondo in upload 29,90 euro al mese per il primo mese fino al 26/9/20 poi 59,89 euro al mese Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi) incluse per 24 mesi con attivazione online + altri 24 mesi (poi 5 euro al mese ma il costo mensile complessivo non cambia) incluso (10 euro al mese per 24 mesi) 30 euro per la disattivazione della linea 5 euro per passaggio ad altro operatore TIMVISION, DAZN, NOW TV, TIMVISION Box inclusi per il primo mese (poi 29,99 euro al mese) Tim Super FWA FWA – traffico illimitato con 500 GB mensili fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload per tutto settembre 24,90 euro al mese fino al 26/9/20 Tim Super FWA ZTE MF258A Outdoor (99 euro rateizzati in 24 rateda 4,13 euro al mese ) Tim Super FWA Huawei B818 Outdoor incluse incluso (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti o 8 euro al mese per 24 mesi per i già clienti Tim) 25 euro per la disattivazione della linea TIMVISION e Disney+ inclusi (gratis per un mese poi 4,99 euro al mese). Offerta disponibile fino al 30/9/20 Tim Super FWA ricaricabile FWA – 90 giorni con Gigabyte fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload 99 euro una tantum poi: 30 giorni a 27,90 euro

90 giorni a 78,90 euro

360 giorni a 204,90 Modem FWA Indoor con SIM FWA dedicata e funzionalità Wi-Fi potenziate non abilitate (solo emergenza) incluso – IP Privato di default

Chi sottoscrive un’offerta Internet casa di Tim ha la possibilità di attivare gratuitamente la tariffa Tim Unica. La promozione non prevede alcun costo mensile e permette di avere Gigabyte illimitati per le SIM mobile di Tim di tutta la famiglia (massimo 6 linee). Il pagamento per la domiciliazione della linea fissa e le offerte per smartphone avviene direttamente in bolletta.

Le offerte per la linea telefonica fissa di Tim

Tim è il primo operatore per la linea fissa in Italia e permette di scegliere tra diverse tariffe solo voce dedicate sia agli attuali clienti sia a quelli nuovi o che ancora non hanno provveduto ad allestire la linea di casa. Alcuni pacchetti comprendono chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia mentre altri sono a consumo.

Chiamate Costo mensile Attivazione Note Tim Tuttovoce Super Special Illimitate verso fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta 18,50 euro fino all’1/10/20, poi 20,50 euro Gratuita se l’offerta viene attivata entro il 30/9/20 (altrimenti 97,60 euro) servizio Chi è a 3 euro al mese fino all’1/10/20, poi 4 euro al mese Segreteria telefonica a 2,20 euro al mese Voce internazionale (chiamate illimitate verso Europa e Nord America) a 5,39 euro al mese fino all’1/10/20, poi 8 euro al mese Tuttovoce Illimitate verso fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta 36,90 euro fino all’1/10/20, poi 38,80 euro Gratuita se l’offerta viene attivata entro il 31/12/20 e si resta in Tim per almeno 24 mesi (altrimenti 97,60 euro) Offerta per i già clienti Tim o non ha una linea di casa servizio Chi è a 3 euro al mese fino all’1/10/20, poi 4 euro al mese Segreteria telefonica a 2,20 euro al mese Voce internazionale (chiamate illimitate verso Europa e Nord America) a 5,39 euro al mese fino all’1/10/20, poi 8 euro al mese Voce 10 cent al minuto verso fissi e cellulari 18,87 euro 97,60 euro

Tim: dettagli sulla rete

Tim offre copertura per tutte le principali tecnologie di connessione Internet. Le sue offerte fibra casa comprendono quindi sia la FTTH (Fiber to the Home) con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 100 Megabit al secondo in upload sia la FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Megabit al secondo in dowloade 20 Megabit al secondo in upload. Nel primo caso la fibra ottica raggiunge direttamente l’abitazione dell’utente. La fibra mista radio, invece, prevede che il segnale si sposti sulla fibra ottica fino alla centralina stradale e poi venga re-indirizzato verso i singoli router utilizzando la rete in doppini in rame. In alcuni casi, ovvero quando l’apparato che abilita la tecnologia VDSL è installato, il segnale si sposta interamente sulla rete telefonica tradizionale (FTTE – Fiber to the Exchange).

I clienti che scelgono l’ADSL, invece, possono navigare fino a 20 Megabit al secondo in dowload e 1 Megabit al secondo in upload. Dove la fibra ottica e l’ADSL non possono arrivare per limitazioni dovute al territorio o i costi per l’installazione non sono economicamente sostenibili, è disponibile la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia di connessione prevede che la fibra ottica si colleghi alla centralina. Il segnale in seguito raggiunge l’utente finale in modalità wireless tramite un collegamento in 4G. Con la FWA si può raggiungere una velocità fino a 30 Megabit al secondo in dowload e 3 Megabit al secondo in upload.

Per verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo potete utilizzare l’apposito strumento gratuito fornito da SOStariffe.it.

La FTTH di Tim raggiunge 100 Comuni:

Acerra

Afragola

Agropoli

Ancona

Angri

Ariano Irpino

Arzano

Aversa

Bari

Battipaglia

Bergamo

Bologna

Boscoreale

Brescia

Caivano

Capodrise

Cardito

Carinaro

Casal Di Principe

Casalecchio Di Reno

Casalnuovo Di Napoli

Casandrino

Casoria

Castellammare Di Stabia

Catania

Cava De’ Tirreni

Ceranesi

Corciano

Eboli

Ercolano

Firenze

Fisciano

Frattamaggiore

Genova

Gravina Di Catania

Gricignano Di Aversa

Grumo Nevano

Lusciano

Maddaloni

Marano Di Napoli

Marigliano

Martellago

Melito Di Napoli

Mercato San Severino

Messina

Milano

Misterbianco

Modena

Mondragone

Montesilvano

Monza

Napoli

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Noicattaro

Nola

Padova

Pagani

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Polla

Pomigliano D’Arco

Pompei

Portici

Prato

Quarto

Reggio Calabria

Reggio Nell’Emilia

Roccapiemonte

Roma

Salerno

San Cipriano D’Aversa

San Giorgio A Cremano

San Giuseppe Vesuviano

San Nicola La Strada

Sant’Antimo

Sant’Olcese

Santa Maria Capua Vetere

Sapri

Sarno

Scafati

Selvazzano Dentro

Sessa Aurunca

Siena

Solofra

Terzigno

Torino

Torre Annunziata

Trento

Trentola Ducenta

Trieste

Udine

Vallo Della Lucania

Venezia

Verona

Vicenza

Villaricca

