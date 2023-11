Le offerte telefonia mobile operator attack sono quelle tariffe proposte in modo differenziato ai potenziali clienti sulla base del gestore di provenienza. Due emendamenti promossi da Fratelli d’Italia e Lega al Disegno di legge Concorrenza, firmati rispettivamente da Salvo Pogliese e Mara Bizzotto, puntano a fermare questa pratica. gli emendamenti sono già stati approvati in Commissione Industria e dall’Antitrust.

Offerte telefonia mobile operator attack: la proposta della Maggioranza per bandirle

L’Autorità per la Concorrenza aveva già sollevato la questione delle offerte mobile operator attack lo scorso giugno e aveva chiesto al Governo e Parlamento di intervenire. “Tali condotte possono avere un effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella telefonia mobile, contribuendo a bloccare lo sviluppo degli operatori nuovi entranti e al limite a provocare l’uscita dal mercato di alcuni di essi, facendo venire meno quello stimolo concorrenziale nei confronti degli operatori tradizionali che ha fin qui apportato numerosi benefici ai consumatori finali“, spiegava l’Antitrust invitando espressamente Governo e Parlamento a inserire l’emendamento sulle offerte mobile operator attack nella legge annuale per la concorrenza.

L’Antitrust sottolineava anche l’aspetto della tutela dei consumatori, ricordando come le offerte mobile operator attack in passato sono già state soggette a diverse sanzioni sia dall’Autorità sia dal Tribunale di Milano per la mancanza di trasparenza e chiarezza in merito a tutte le voci di costo effettivamente inserite nel prezzo finale di acquisto. Gli analisti di Intermonte, riporta Corrierecomunicazioni.it, ritengono che la misura per eliminare le offerte mobile operatore attack “metterebbe fine alla guerra a Iliad e agli MVNO nella quale i grandi gestori negli ultimi anni hanno accettato di diluire il proprio Arpu pur di riconquistare con offerte win-back e below-the-line una fascia di clienti basso spendenti e altamente infedeli“.

Le migliori offerte mobile operator attack di novembre 2023

Oggi di certo non mancano le offerte mobile operator attack. Le più convenienti per la maggior parte sono quelle degli operatori low cost indirizzate ai clienti di altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a cui è richiesta anche la portabilità del numero, che comunque viene eseguita da tutti i gestori gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Per confrontarle tra loro e trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito del gestore per completare l’acquisto.

Le offerte mobile operator attack di ho. Mobile

ho. Mobile se richiedete la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri vi propone:

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 7,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 9,1 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese più una ricarica da 11 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Per tutte le offerte attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere online il recesso con due clic senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Le offerte mobile operator attack di Kena Mobile

Kena Mobile ai clienti di Iliad o di alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri che richiedono la portabilità ha riservato:

Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese.

Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB al mese per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese.

Attivazione, SIM e spedizione sono gratis per entrambe le promozioni.

Le offerte mobile operator attack di TIM

Anche TIM ha una sua offerta riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri:

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

All’offerta potete abbinare anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate e pagamento con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Non sono accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono anche scegliere di accreditare le rate in bolletta. Dando in permuta un vecchio telefono con TIM Rivaluta Smartphone potete avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate. La spedizione è gratuita.

I clienti mobile di TIM possono attivare una delle sue migliori offerte Internet Casa con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive

TIM Navigazione Sicura inclusa

Il prezzo per i clienti mobili con un’offerta da 9,99 euro al mese è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 4/11/23.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono avere Giga illimitati in 5G per 6 SIM (anche non intestate al titolare della connessione di casa) attivando TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate alla promozione almeno 3 SIM entro il 4/11/23 il prezzo è azzerato. Avrete poi inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi sulla SIM o 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Premium (poi 6,99 euro al mese con Disney+ Standard con pubblicità).