Conto corrente Twitter : il patron di X punta a trasformare il social network in un hub per pagamenti, investimenti e attività finanziarie entro la fine del 2024. La “rivoluzione” Musk analizzata su SOStariffe.it, oltre a un focus su come trovare i migliori conti correnti per risparmiare sulle spese di gestione a novembre 2023.

Mentre X (ex Twitter) lancia tre nuovi abbonamenti a pagamento – Basic, Premium e Premium+ – che si affiancano (per ora) alla versione gratuita del social network, sembra procedere a passi spediti il progetto del magnate sudafricano Elon Musk di trasformare X stesso in un hub finanziario, le cui funzionalità possano far presto dire “addio” ai tradizionali conti correnti.

A svelare la “rivoluzione” che il patron di X vorrebbe tradurre in realtà entro la fine del 2024 è stato “The Verge”, il sito statunitense di notizie di proprietà di Vox Media, il gruppo editoriale digitale con quartier generale a Washington. Secondo la testata online, infatti, Elon Musk avrebbe illustrato i suoi ambiziosi progetti ai dipendenti stessi durante una recente video conferenza.

In attesa che il conto corrente Twitter possa vedere la luce, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti è uno strumento digitale e gratuito molto utile per avere, in pochi click, una panoramica dei migliori conti bancari per la gestione del proprio denaro.

Conto corrente Twitter: ecco l’identikit del progetto di Musk

IL PROGETTO DI ELON MUSK IN PILLOLE 1 Secondo la testata “The Verge”, il patron di X vorrebbe trasformare l’app di social media in un ricco hub di servizi finanziari 2 X diventerebbe quindi il cuore pulsante di pagamenti, investimenti e attività finanziarie per i consumatori 3 L’ex Twitter potrebbe rimpiazzare le funzionalità di un conto corrente tradizionale entro la fine del 2024

Stando al contenuto dell’articolo pubblicato online su “The Verge”, Elon Musk è al lavoro per trasformare la piattaforma X (ex Twitter) nel perno attorno al quale ruoti il mondo finanziario dei propri utenti, gestendo tutto ciò che nella loro vita ha a che fare con il denaro.

“Quando dico pagamenti, in realtà intendo l’intera vita finanziaria di qualcuno”, ha detto il miliardario sudafricano, secondo l’audio dell’incontro di Musk con i dipendenti e ottenuto da “The Verge”. “Se si tratta di soldi, sarà sulla nostra piattaforma. Denaro, titoli o altro. Quindi non è semplicemente come inviare 20 dollari al mio amico. Sto parlando del fatto che non avrai più bisogno di un conto bancario”, ha aggiunto il patron di X, intenzionato a lanciare le nuove funzionalità entro la fine del 2024.

E a dimostrazione di quanto questo progetto stia già macinando chilometri, c’è il fatto che la società di Elon Musk starebbe lavorando alacremente per assicurarsi le licenze di trasmissione di denaro negli Stati Uniti in modo da poter offrire servizi finanziari.

L’idea del magnate originario di Pretoria è, secondo “The Verge”, quella di trasformare X in un ricco hub per i servizi finanziari in cui effettuare pagamenti, gestire investimenti e svolgere attività finanziarie. Una sorta di “app per tutto”, simile alle super app come WeChat in Cina che offrono accesso ad acquisti, trasporti e altro ancora.

I vantaggi di un conto corrente online a Novembre 2023

In attesa di capire come si evolva il progetto del conto corrente Twitter di Elon Musk, i risparmiatori a caccia di un conto bancario conveniente a novembre 2023 possono optare per un conto corrente online. Infatti, a differenza dei conti tradizionali aperti in una filiale, i conti 100% digitali hanno un triplice vantaggio:

sono per la maggior parte a costo zero, cioè con canone annuo gratuito per sempre o quantomeno al primo anno. In ogni caso, hanno canoni di tenuta del conto molto bassi;

per sempre o quantomeno al primo anno. In ogni caso, hanno canoni di tenuta del molto bassi; sono senza commissioni applicate per le principali operazioni eseguite sul conto stesso;

applicate per le principali operazioni eseguite sul stesso; fanno guadagnare tempo non essendo più necessario andare allo sportello bancario per eseguire una qualsiasi operazione sul conto medesimo.

C’è anche da segnalare che, a novembre 2023, numerosi conti online hanno abbinati dei conti deposito, i quali offrono un rendimento anche del 5% lordo annuo per investimenti di breve durata, come per esempio 12 mesi.

Inoltre, i conti correnti online sono sicuri, veloci da aprire (è possibile farlo tramite Internet), facili e intuitivi da utilizzare tramite home banking e mobile banking.

Per aprire un conto corrente online e operare su di esso è sufficiente:

un PC o uno smartphone con fotocamera;

o uno con fotocamera; un numero di cellulare italiano;

un indirizzo e-mail valido;

essere maggiorenne;

avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia.

