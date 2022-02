Sky TV, Sky Cinema e Netflix a 19,90 euro al mese con la nuova Offerta Flash

C'è tempo fino al prossimo 13 febbraio per sfruttare la nuova Offerta Flash di Sky che propone un unico abbonamento con Sky TV, Sky Cinema e Netflix al prezzo più basso di sempre. La proposta, che consente di accedere a tutta l'offerta di intrattenimento di Sky, prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento ad appena 19,90 euro al mese. Vediamo i dettagli sull'offerta e come fare per attivarla direttamente online.

Tra le nuove offerte Sky c’è spazio per una promozione a tempo limitato davvero da non perdere. La nuova Offerta Flash di Sky include, infatti, Sky TV, Sky Cinema e Netflix (con piano Standard del valore di 12,99 euro al mese incluso senza costi aggiuntivi) ad un prezzo scontato per i primi 18 mesi di abbonamento. L’offerta, rivolta a tutti i nuovi clienti, è disponibile sia con Sky Q via Internet che con Sky Q via Satellite.

Ecco i dettagli:

Sky TV, Sky Cinema e Netflix in un’unica offerta a prezzo scontato

La nuova Offerta Flash di Sky consente di accedere ad un abbonamento composto da:

Sky TV con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, gli show, i documentari e i canali di news

con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, gli show, i documentari e i canali di news Sky Cinema con oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e migliaia di titoli di ogni genere da guardare sia tramite i canali di Sky Cinema che on demand

con oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e migliaia di titoli di ogni genere da guardare sia tramite i canali di Sky Cinema che on demand Netflix con piano Standard che prevede l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma di streaming (anche tramite l’app inclusa nel decoder Sky Q) con la possibilità di accedere da due dispositivi in contemporanea e di visualizzare tutti i contenuti in HD (è possibile passare al piano Premium con contenuti in 4K e quattro accessi alla piattaforma in contemporanea al costo di 4 euro in più al mese)

che prevede l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma di streaming (anche tramite l’app inclusa nel decoder Sky Q) con la possibilità di accedere da due dispositivi in contemporanea e di visualizzare tutti i contenuti in HD (è possibile passare al piano Premium con contenuti in 4K e quattro accessi alla piattaforma in contemporanea al costo di 4 euro in più al mese) Sky HD per poter accedere a tutti i contenuti Sky in alta risoluzione

per poter accedere a tutti i contenuti Sky in alta risoluzione Sky Go per poter accedere a tutti i contenuti dell’abbonamento Sky anche da PC, smartphone e tablet senza alcun costo aggiuntivo

Il nuovo abbonamento Sky così composto, grazie alla Promo Flash, presenta un costo di 19,90 euro al mese anziché 44 euro al mese con un risparmio di oltre 24 euro al mese (il solo abbonamento a Netflix, se attivato separatamente, costa 13 euro al mese). È previsto un contributo iniziale di 9,90 euro o 29,90 euro legato all’attivazione di Sky Q via Internet o via Satellite. Il decoder è sempre incluso.

La promozione proposta da Sky è valida fino al prossimo 13 febbraio e può essere richiesta esclusivamente online, seguendo la procedura di sottoscrizione disponibile al link qui di sotto:

Attiva Sky TV, Sky Cinema e Netflix a 19,90 euro al mese »

La proposta di Sky disponibile questa settimana è solo uno dei modi per accedere al catalogo di contenuti Sky. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di scegliere anche la promozione Prova Sky Q. Questa promozione consente di accedere a tutto il catalogo Sky e, quindi, ai pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids oltre che a Netflix in modo da poter provare tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento.

L’offerta in questione presenta un costo di 9 euro e consente l’accesso a Sky Q e a tutti i pacchetti Sky per 30 giorni. Terminato il periodo della promozione, il cliente sarà libero di scegliere se e quale abbonamento attivare, verificando le offerte disponibile al momento. Questa promozione non prevede alcun vincolo e garantisce la massima libertà di scelta per quanto riguarda l’abbonamento da sottoscrivere.

Per attivare la promozione Prova Sky Q è possibile seguire il link qui di sotto:

Prova Sky Q a 9 euro »

Sky WiFi e Sky TV in un’unica offerta

C’è un altro modo per accedere alle offerte Sky. Si tratta dell’offerta combinata Sky WiFi e Sky TV. Questa soluzione, attualmente in promozione con canone scontato di 18 mesi, consente di accedere ad un abbonamento Sky TV a cui affiancare un abbonamento Sky WiFi per la connessione Internet di casa. Le due promozioni permettono di massimizzare i vantaggi.

La proposta di Sky include un abbonamento Sky WiFi con linea telefonica e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega. A quest’offerta si somma un abbonamento Sky con Sky TV, Sky HD e Sky Go.

L’offerta così composta presenta un costo periodico di 39,80 euro al mese per 18 mesi (24,90 euro per la connessione Internet e 14,90 euro per la parte TV). Al costo di 5 euro in più al mese è possibile aggiungere anche Netflix. Per scegliere e attivare l’offerta desiderata è possibile seguire la procedura di sottoscrizione disponibile al link qui di sotto:

Attiva l’offerta con Sky WiFi e Sky TV »