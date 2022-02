Conto corrente a zero costo: 5 offerte di Febbraio 2022

Un conto corrente tradizionale ti costa centinaia di euro l’anno, anche se lo usi in modalità online. L’ultimo Osservatorio SOStariffe.it sul costo dei conti correnti ha evidenziato una frenata negli aumenti delle spese annuali per la gestione dei conti, ma ha anche confermato che un conto tradizionale comporta una spesa doppia rispetto ai conti digitali.

Secondo l’indagine, che ha preso in esame i dati di Gennaio 2020 e Settembre 2021, una famiglia con un conto tradizionale gestendo tutte le transazioni online ha pagato circa 129 euro come costi di tenuta del conto. Nello stesso periodo la spesa media di una famiglia con un conto online (uso esclusivo dei servizi digitali) è stata di 68 euro.

Praticamente tutte le offerte per attivare un conto corrente a zero costo sono quelle dei prodotti all digital, le banche propongono infatti soluzioni flessibili, servizi digitali e transazioni senza commissioni tramite canali online (che sia sito o app). In genere con le promozioni degli istituti ti offrono prelievi e bonifici online a costo zero e includono anche incentivi per i nuovi clienti – soprattutto per gli under 30.

Scegliere un conto corrente adatto a te richiede tempo, devi leggere i Fogli informativi e valutare quali servizi utilizzerai. Se viaggi spesso all’estero un fattore che può determinare la tua scelta può essere il costo dei prelievi in quel Paese o i pagamenti in valute straniere, mentre per una famiglia può essere più vantaggioso un conto che offra 2 carte di debito a canone zero o la possibilità di aprire un conto deposito.

Per individuare il miglior conto corrente puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento gratuito ti permette di personalizzare la ricerca per orientare meglio l’analisi delle offerte. Tra i filtri a tua disposizione nel menu Conti e carte c’è anche quello per restringere l’analisi ai soli conti a canone gratuito.

Puoi effettuare la tua ricerca del conto corrente più conveniente di Febbraio 2022 cliccando sul link che segue.

Scopri le promozioni dei conti a costo zero a Febbraio »

Il miglior conto corrente a zero costo

Il tuo nuovo conto corrente a canone gratuito potrebbe essere uno dei 5 che andiamo ad analizzare insieme.

BBVA conto

Una delle novità nel panorama delle offerte per l’apertura di un conto corrente è la proposta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, il conto BBVA è un prodotto online a canone gratuito e con l’emissione di una carta di debito (anche questa a costo zero). Puoi gestire il conto interamente online e con l’app, non ci saranno degli sportelli e delle filiali sul territorio italiano ma proprio per questo motivo potrai prelevare gratuitamente dagli ATM di altre banche in Italia. Anche i bonifici SEPA per gli utenti BBVA sono a commissione zero.

Come bonus di benvenuto potrai contare sul Gran Cashback del 10% sugli acquisti per il primo mese di contratto, l’opzione che ti garantirà il rimborso di parte delle somme spese. Il tetto massimo degli importi considerati per questa promozione è 500 euro, il che significa che potrai ottenere fino a 50 euro di cashback. Dal secondo mese e per tutto il primo anno potrai poi avere un cashback dell’1% sugli acquisti, purché tu spenda almeno 250 euro al mese.

Come cliente BBVA non avrai inclusa nell’offerta una carta di credito, ma potrai rateizzare le tue spese (fino a 1.500 euro) con il servizio Pay&Plan. Questa opzione può essere attivata per 5 spese effettuate negli ultimi 90 giorni. Altro servizio che potrai utilizzare in caso di spese straordinarie è l’Anticipo sullo stipendio, anche questa è un’opzione con un tetto massimo di 1.500 euro. In entrambi i casi sono previste delle commissioni per l’uso dei servizi, puoi approfondire le condizioni di Pay&Plan e chiedere maggiori informazioni sulle condizioni del conto BBVA cliccando qui in basso.

Scopri di più su BBVA »

My Genius

Se le tue esigenze rispetto ai servizi bancari più utilizzati cambiano spesso, può essere una buona soluzione il conto My Genius di UniCredit. La particolarità di questa offerta sono i moduli che potrai associare al tuo prodotto base, in particolare avrai a disposizione tre pacchetti a pagamento che potrai attivare e disattivare quando ne avrai bisogno (anche ogni mese).

Il conto My Genius base è in promozione a canone zero per chi sottoscrivere il contratto entro il 30 Aprile 2022. L’offerta permetterà ai nuovi clienti di attivare Banca Multicanale e la carta di debito My One senza costi. Il servizio Banca Multicanale ti consentirà di gestire i tuoi risparmi e le tue operazioni con tutti i mezzi digitali (dal pc allo smartphone), inoltre avrai prelievi dagli ATM UniCredit e bonifici online gratuiti.

Annunci Google

Se avrai necessità di assegni, carte di credito o se il conto che cerchi devi adeguarsi alle esigenze di tutta la famiglia potrai valutare una delle seguenti opzioni:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (azzerabile dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Una volta che passerai da My Genius ai suoi moduli poi nel tornare al conto base perderai il diritto ad usare Banca Multicanale gratuitamente.

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius cliccando sul link che segue.

Attiva My Genius »

Widiba

La terza offerta di un conto corrente a canone zero a Febbraio è quella proposta per i clienti che attivano il conto Start di Banca Widiba. Con questo istituto potrai anche utilizzare il servizio Open Widiba per gestire da un’unica app tutti i tuoi conti correnti (anche quelli aperti presso altre banche) e Widi Express per effettuare più rapidamente il trasferimento dal tuo vecchio conto.

Il conto corrente è in offerta a zero costo per il primo anno per tutti i clienti, poi costerà 3 euro a trimestre. Solo per chi ha meno di 3o anni il conto resta gratuito fino al 31esimo compleanno. Le condizioni per poter effettuare le tue transazioni con questo prodotto sono:

prelevai a commissioni zero in Italia (importi superiori a 100 euro)

prelevi dagli ATM di altre banche 1 euro

una carta di debito a canone zero

zero spese di apertura per Linee di deposito libere o vincolate

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Attiva conto Widiba Start »

Conto Corrente Arancio di ING

Vuoi una carta di credito gratuita compresa nell’offerta del tuo conto corrente a zero costo? Una delle offerte che ti propone una soluzione di questo tipo è la promozione di ING se scegli di attivare Conto corrente Arancio entro il 31 Marzo. Se sottoscriverai l’offerta potrai avere a canone zero per 1 anno sia il conto che la carta Mastercard Gold (plafond da 1.500 euro al mese).

La promozione include anche l’attivazione gratuita del Modulo zero vincoli, questo ti offrirà:

bonifici a commissione zero

prelievi gratuiti

1 carnet di assegni

Potrai continuare a non pagare il canone della carta di credito anche negli anni successivi al primo, a patto che spendi 500 euro al mese o più. Il conto Arancio invece sarà gratuito dal 2° anno per coloro che accreditano stipendio/pensione o per chi versa ogni mese almeno 1.000 euro sul conto.

La banca emetterà la tua Mastercard Gold se sul tuo conto c’è un saldo di almeno 3.000 euro. Con questa carta avrai la possibilità di prelevare denaro all’occorrenza, anche se i costi di commissione sono piuttosto cari (3 euro minimo o fino al 4% dell’importo), e potrai rateizzare le tue spese con PagoFlex (da 3 a 12 rate con commissione mensile di o,50% sull’importo rateizzato e TAEG 13,41%.

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

Attiva Conto Arancio ING »

Conto Fineco

Infine è in offerta a canone gratuito per i nuovi clienti il conto Fineco, un prodotto virtuale e flessibile. Le condizioni che l’istituto propone ai suoi nuovi clienti prevedono:

prelevi a zero spese dagli ATM UniCredit (in Italia e in UE) da 100 euro in su

bonifici digitali a costo zero

possibilità di richiedere un fido a partire da 3 mila euro e fino ad 1 milione (in base alle garanzie)

carta di debito con massimale personalizzabile (fino a 5 mila euro)

prestiti online fino a 50 mila euro

Al termine del primo anno di promozione potrai continuare a non pagare il canone (pari a 6,95 euro al mese) se hai meno di 30 anni.

Puoi conoscere maggiori dettagli sull’offerta Fineco cliccando qui di seguito.

Scopri il conto Fineco »