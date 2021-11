Sky TV con Netflix: le offerte congiunte di Novembre 2021

Nel catalogo della pay tv c'è un'offerta che ti permette di attivare i servizi di Sky TV con Netflix. Si tratta di un piano pay tv vincolato per 18 mesi, poi il costo sarà rimodulato. Se attivi questa promozione potrai avere in un solo pacchetto gli show, le serie tv e un abbonamento Netflix Standard per guardare in contemporanea su due dispositivi i tuoi film preferiti e gli altri contenuti

Hai perso per pochissimi giorni una soluzione Sky che oltre a Netflix ti offriva anche i canali Cinema dell’operatore pay tv, ma puoi sempre attivare il piano TV e Netflix.

Novembre è un mese che ha visto arricchirsi i cataloghi sia dei film che delle serie su entrambe le piattaforme tv. Il 19 sarà il giorno in cui sarà trasmesso il finale di stagione di Gomorra su Sky Atlantica, la serie evento Sky Original prodotta da Cattleya e Beta Film. La fiction seriale è tratta del libro scritto da Roberto Saviano ed è stata una caso mondiale, è anche entrata nella classifica del New York Times sulle serie del decennio. La serie è disponibile sia on demand che sui canali della pay tv.

La trama sintetica di questa serie vede Napoli insanguinata da una violenta guerra di camorra. La scintilla che dà il via ad intrighi, sparatorie e omicidi è il passaggio del testimone all’interno del clan Savastano, Don Pietro, temuto e anziano boss, viene arrestato e cede le redini a suo figlio Genny. Il potere però fa gola a tutti, anche agli uomini più fidati del vecchio Don.

Un altro titolo che sta attirando l’attenzione è il Simbolo perduto, una serie che è ispirata al libro di Dan Brown. Il protagonista della pellicola è Ashley Zukerman (già interprete di Manhattan, Succession). Il professore Robert Langdon è un esperto in simbologia religiosa e tiene le sue lezioni ad Harvard. L’uomo si ritrova coinvolto in una serie di enigmi mortali che culminano nella sparizione di Peter Solomon, mentore del giovane Langdon. La CIA coinvolge il professore in una missione per cercare di far luce sulle anomale vicende che gravitano intorno a lui e ai simboli misteriosi. In onda su Sky Serie tv.

Anche Netflix ha i suoi nuovi titoli. Se ad Ottobre Squid Game ha raggiunto numeri da record, a Novembre è invece Narcos: Messico che sta decisamente superando le aspettative. La terza stagione della crime serie ha già raggiunto le 50 milioni di visualizzazioni. In questa stagione la serie si concentra sul Messico e sulle origini della moderna guerra per il predominio del traffico di droga tra i cartelli messicani, In particolare gli episodi seguono l’ascesa del cartello di Guadalajara di Félix Gallardo (interpretato da Diego Luna).

Tra i film del momento invece ha quasi raggiunto le 150 milioni di ore di visualizzazioni, è Red Notice una commedia e un film d’azione insieme. Il trio di protagonisti è formato da Gal Gadot (già Wonder Woman), Ryan Reynolds (tra gli altri ha interpretato Deadpool 1 e 2) e Dwayne Johnson (conosciuto come The Rock). La trama in sintesi: John Hartley, agente FBI, è sulle tracce del più celebre e abile ladro di opere d’arte, Nolan Booth. Qualcosa però va storto e i due nemici sono costretti a lavorare insieme contro l’Alfiere?

Per poter vedere questi e molti altri contenuti è quindi necessario trovare una soluzione che ti permetta di abbonarti sia a Sky che a Netflix. Ci sono due offerte che ti consentiranno di combinare questi pacchetti: la prova Sky Cinema, Sky Sport, Sky TV, Sky Kids, Sky Calcio e Netflix, oppure c’è il piano Sky e Netflix o Intrattenimento Plus.

Come attivare la prova Sky TV con Netflix

Se non sei ancora certo o certa di voler attivare il servizio Sky o non sai quali sono i pacchetti che ti interessano, se solo Sky TV e Netflix o anche il piano Kids o Calcio, hai la possibilità di attivare una prova di 30 giorni. La società ti propone di testare tutti i suoi piani pay tv per un mese pagando solo 9 euro.

Con questa offerta non sarà necessario installare la parabola o dispositivi satellitari, Sky ti invierà il suo decoder Sky Q che si collega alla rete internet casa delle tua abitazione. Puoi collegare il dispositivo in autonomia e puoi anche spostarlo in diverse stanze di casa. Con Sky Q potrai anche accedere alle altre app tv, hai il controllo vocale per cercare i tuoi programmi e puoi anche usarlo come decoder per il nuovo digitale terrestre.

I pacchetti video di Sky a cui potrai accedere per il mese di prova sono:

Sky TV con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD

con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD Sky Cinema con tante prive visioni esclusive ed un ricco catalogo di film da guardare anche on demand

con tante prive visioni esclusive ed un ricco catalogo di film da guardare anche on demand Sky Sport per vedere le finali di Uefa Champions League, Uefa Europa League, la Premier League, il Moto GP, la Formula 1

per vedere le finali di Uefa Champions League, Uefa Europa League, la Premier League, il Moto GP, la Formula 1 Sky Calcio 3 partite del campionato di Serie A TIM, Tutte e 380 le partite della Serie BKT, con playoff e playout, 300 incotri tra Bundesliga, Premier e Ligue

3 partite del campionato di Serie A TIM, Tutte e 380 le partite della Serie BKT, con playoff e playout, 300 incotri tra Bundesliga, Premier e Ligue Sky Kids con tanti programmi, cartoni e documentari per i bambini e bambine

con tanti programmi, cartoni e documentari per i bambini e bambine Netflix un piano Standard con la possibilità di guardare serie, film e documentari su 2 dispositivi

Al termine del periodo promozionale i servizi Sky non si rinnoveranno in automatico, potrai quindi decidere se sottoscrivere un’offerta o se restituire il dispositivo. Se non riconsegnerai Sky Q presso i punti vendita o inviando via posta ti sarà addebitato un costo di 70 euro.

Attiva la Prova Sky Q »

L’offerta Intrattenimento Plus

La promozione della settimana di Sky per poter guardare serie TV, show e anche i contenuti di Netflix. L’offerta proposta ti consentirà di avere:

Sky TV con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD

con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD un abbonamento a Netflix con piano Standard

con piano Standard Sky Go Plus per accedere al tuo account anche da pc o tablet

Con l’attuale offerta puoi avere Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, considera che solo il piano Netflix normalmente avrebbe un costo di 12,99 euro. Puoi risparmiare circa 24 euro al mese.

Puoi decidere se attivare questa soluzione richiedendo il decoder Sky Q che si connette alla rete di casa o se optare per il satellite. Nel primo caso ti verrà consegnato il decoder autoinstallante, dovrai solo provvedere al collegamento alla tua fibra e potrai vedere i contenuti in HD. Con l’opzione satellite invece verrà un tecnico Sky ad installare la parabola e ti consegnerà il decoder (costi di attivazione 29 euro con i piani Smart). Con il dispositivo satellitare potrai registrare fino a 4 programmi in contemporanea per guardarli quando vuoi, ci sono le funzioni di pausa e highlights o split screen per vedere 2 eventi in contemporanea.

Puoi attivare questa promozione di Sky, con Sky TV e Netflix cliccando sul link che segue o puoi richiedere un contatto telefonico agli operatori di Sky che ti richiameranno per rispondere ai tuoi dubbi sull’offerta.

Scopri di più su Intrattenimento Plus »

Per chi è già cliente di Sky e vuole attivare la soluzione Intrattenimento Plus ci sono alcune differenze. Se hai sottoscritto la tua offerta Sky prima del Febbraio 2021 attivando il piano Sky Q Platinum (con Plus attivo) avrai Netflix Premium, questo significa che potrai vedere i contenuti in 4K e i dispositivi con cui potrai accedere in contemporanea diventano 4. Anche chi ha il profilo Sky è Smart o Open e lo ha attivato con Ultra HD o con il servizio Multiscreen potrà avere anche Netflix Premium.

Per chi invece ha il pacchetto Sky Q Black o internet la promozione include Netflix Standard. In questo caso o se sei un nuovo cliente ma vorresti comunque avere il piano Premium puoi farlo pagando 4 euro in più al mese, ti basterà accedere da Sky Q all’app di Netflix e modificare il tuo pacchetto.

Sky Q +TV+ Netflix+ Calcio

L’ultima soluzione è per coloro che oltre alle serie e ai film vogliono anche seguire le partite di Serie A e gli incontri delle leghe straniere. Per poter attivare il piano Sky Q internet con TV, Netflix (standard) e Calcio la piattaforma ti propone il piano Intrattenimento Plus + Calcio a 24,90 euro al mese. La soluzione è scontata per 18 mesi e sarai vincolato a restare con Sky per questo periodo.

Per poter attivare le offerte Sky con internet devi avere una rete domestica che garantisca una banda minima di 10 Megabit/s, il router deve essere dual band. Effettua uno speed test prima di sottoscrivere le promozioni Sky Q e verifica che i parametri della tua linea soddisfino le richieste della piattaforma.

Richiedi Intrattenimento Plus + Calcio »

Se nessuna di queste soluzioni corrisponde a ciò che vuoi puoi anche creare un pacchetto personalizzato.

