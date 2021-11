Fibra Vodafone: canone scontato e buono regalo Decathlon da 50 euro per il Black Friday

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

La nuova offerta Vodafone per il Black Friday è imperdibile. L’operatore, infatti, propone il suo piano d’abbonamento Internet Unlimited al prezzo più basso dell’intero mercato delle offerte fibra ottica. Per i nuovi clienti, inoltre, c’è in regalo una Carta Regalo Decathlon da 50 euro oltre alla possibilità di optare per la versione Netflix Edition dell’offerta che aggiunge un abbonamento a Netflix (con piano Standard) a prezzo scontato. L’offerta scade il prossimo 21 di novembre. Vediamone i dettagli e come fare per attivarla:

Fibra Vodafone in offerta da 24,90 euro per il Black Friday

In occasione della partenza della settimana del Black Friday registriamo la nuova offerta Vodafone sul piano d’abbonamento Internet Unlimited. L’offerta include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; per gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra FTTH c’è la possibilità di attivare abbonamento con fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC, infine, la connessione avverrà tramite rete ADSL fino a 20 Mega con upgrade futuro quando ci sarà una tecnologia migliore all’indirizzo dove verrà attivato l’abbonamento

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; per gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra FTTH c’è la possibilità di attivare abbonamento con fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC, infine, la connessione avverrà tramite rete ADSL fino a 20 Mega con upgrade futuro quando ci sarà una tecnologia migliore all’indirizzo dove verrà attivato l’abbonamento Carta Regalo Decathlon del valore di 50 euro per fare acquisti in negozio e online

Internet Unlimited di Vodafone presenta un canone di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. L’offerta è disponibile con attivazione e modem Wi-Fi gratis, senza alcun vincolo o costo nascosto.

A disposizione degli utenti c’è la possibilità di richiedere una SIM dati con 150 GB al costo di 4 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’abbonamento può essere integrato con le offerte Vodafone TV:

Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime gratis) a 12 euro al mese

(con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime gratis) a Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport ed un anno di Amazon Prime gratis) a 15 euro al mese con 3 euro di sconto sull’abbonamento fibra

(con NOW Sport ed un anno di Amazon Prime gratis) a Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 25 euro al mese con 5 euro di sconto sull’abbonamento fibra

Per attivare e personalizzare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Annunci Google

Attiva qui Internet Unlimited »

Per arricchire ulteriormente l’abbonamento è possibile puntare su Internet Unlimited Netflix Edition. L’offerta in questione include:

abbonamento Internet Unlimited con le stesse condizioni viste in precedenza e con le stesse opportunità di personalizzazione

con le stesse condizioni viste in precedenza e con le stesse opportunità di personalizzazione abbonamento Netflix con piano Standard (contenuti in Full HD e due accessi in contemporanea)

con piano (contenuti in Full HD e due accessi in contemporanea) Carta Regalo Decathlon del valore di 50 euro per fare acquisti in negozio e online

Il costo della versione Netflix Edition dell’offerta di Vodafone è di appena 34,90 euro al mese e comprende sia Internet Unlimited (24,90 euro) che Netflix (10 euro con possibilità di passare al piano Premium con 4 euro in più). Il risparmio sull’abbonamento a Netflix è di 3 euro al mese. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è attivabile, sempre entro il prossimo 21 novembre, dal link qui di sotto:

Attiva qui Internet Unlimited Netflix Edition»

Tutte le offerte indicate sono disponibili fino al prossimo 21 di novembre. Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone di rete mobile è possibile attivare un nuovo abbonamento Internet casa con l’operatore a partire da 22,90 euro al mese (tutti i dettagli sono disponibili dal sito Vodafone utilizzando il link riportato di sopra).

« notizia precedente Sky TV con Netflix: le offerte congiunte di Novembre 2021