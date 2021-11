Trasferimento conto corrente: 3 pericoli e come evitarli

Quando scegli di cambiare il tuo conto corrente trasferendo i tuoi risparmi presso un altro istituto di credito devi fare attenzione ad alcune condizioni e devi analizzare i possibili conti da aprire per fare una scelta consapevole. Ecco come funziona la portabilità del conto corrente e cosa evitare quando passi da un gestore ad un altro.

Chi ha un conto corrente può decidere di passare ad un’altra banca per diversi motivi: risparmio, maggiori servizi digitali, filiale più vicina, incentivi. In questi casi devi fare attenzione ad almeno 3 aspetti nella tua scelta. Individuare il nuovo conto corrente richiede pazienza e un po’ di studio, per aiutarti nella tua ricerca puoi usare però il comparatore di SOStariffe.it.

Lo strumento è un valido aiuto nella tua analisi e nel confronto dei conti. Impostando i filtri puoi cercare conti zero spese, prodotti digitali, conti che consentono l’accredito di stipendi o pensioni, il trading online o che includono l’emissione delle carte. Puoi usare il sito o scaricare l’App di SOStariffe.it sul tuo smartphone.

Per aprire un nuovo conto dovrai assicurarti di non essere in rosso e di non essere stato segnalato o segnalata tra i cattivi pagatori.

3 pericoli del trasferimento del conto corrente

Un primo fattore di pericolo da non sottovalutare è la consapevolezza. Nel decidere quale conto è più adatto a te e se si tratta di un’offerta conveniente devi valutare le diverse condizioni proposte dalla banca: canone, commissioni, ecc. Per poter fare una scelta consapevole devi considerare anche le tue necessità: quante operazioni fai, quali sono i servizi che utilizzi di più, se vuoi attivare carte di credito o debito, e così via.

Per evitare di sottoscrivere un contratto poco conveniente devi leggere con attenzione il Foglio informativo del nuovo conto che vuoi attivare. Troverai particolarmente utile le informazioni degli indicatori di costo, nella documentazione infatti sono contenute delle simulazioni dei costi che dovrai sostenere in base al tuo profilo utente (famiglia, single, coppia, ecc..).

Il secondo aspetto da considerare sono i pro e i contro che ti offre il passaggio. Il conto corrente che vuoi chiudere è associato ad un conto titoli? O hai dei depositi aperti a condizioni agevolate? Verifica che nel trasferimento del conto corrente tu non perda i tassi vantaggiosi cui hai diritto o se è possibile migrare anche i tuoi prodotti di investimento al nuovo gestore.

Le conseguenze del passaggio da un conto all’altro potrebbero anche provocare per te la perdita a servizi accessori, molti istituti offrono ai clienti con conti premium o in caso di promozioni particolari delle polizze associate al conto. Prima di effettuare la richiesta di portabilità chiedi quindi al tuo consulente cosa potresti perdere.

L’ultima informazione che è bene tu conosca riguarda tempi e costi del cambio del conto corrente. Innanzitutto una volta che avrai individuato il nuovo conto chiedi la portabilità dei tuoi dati e dei tuoi risparmi e poi procedi alla chiusura del vecchio conto. L’operazione di migrazione da una banca all’altra non ha costi, ma dovrai verificare se il contratto che hai firmato con la tua banca precedente non ti imponga il pagamento di una penale o qualche vincolo sulla chiusura del conto.

Una richiesta di portabilità bancaria deve essere lavorata entro non più di 12 giorni dall’apertura della pratica. Se il trasferimento avviene oltre questi tempi hai diritto ad un indennizzo di 40 euro, a cui poi si sommano degli extra per ogni giorno che passa prima che la portabilità sia effettiva. La maggiorazione dipende dall’importo presente sul tuo conto. Questo rimborso ti spetta di diritto e non è previsto che tu debba presentare alcuna richiesta ufficiale per ottenerlo.

Puoi però presentare un reclamo se i ritardi ti arrecano qualche danno, per tutelarti dovrai inoltrare un esposto all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’autorità preposta per risolvere le controversie bancarie.

Portabilità del conto corrente: le migliori offerte

Ora non ti resta che concentrarti per individuare il conto corrente da aprire, ecco quali sono i migliori conti di Novembre 2021:

Una delle migliori scelte se sei in cerca di un conto pratico, a canone zero e da gestire online è il Conto Corrente BBVA. La banca spagnola ha lanciato il suo prodotto sul mercato italiano da poco e la promozione per i nuovi clienti è molto interessante.

BBVA è un conto a zero spese per 1 anno e nel pacchetto di benvenuto il gestore include:

carta di debito a canone zero

bonifici online gratuiti

prelievi senza commissioni se superiori a 100 euro

cashback del 10% degli acquisti con carte (fino al massimo di 50 euro)

Con questo conto è possibile richiedere un anticipo sullo stipendio, l’importo massimo dipenderà dalla tua busta paga ma non potrà comunque superare i 1.500 euro. Con la carta associata a questo conto è anche possibile rateizzare le spese sostenute, anche in questo caso il limite massimo è di 1.500 euro al mese.

Conto N26

In questo caso si tratta di una carta conto virtuale con IBAN, la N26 è una banca digitale tedesca e l’intera gestione del tuo conto sarà collegata all’app dell’istituto di credito. La promozione del mese ti offre il conto Smart a zero spese per 1 anno, altrimenti il canone richiesto sarebbe di 4,90 euro. La condizione per non pagare il costo del canone mensile è di richiedere il servizio di accredito dello stipendio sul conto.

Con la formula Smart del conto puoi avere

bonifici gratuiti

prelievi gratis in euro da qualsiasi sportello

utilizzo dei servizi di monitoraggio e gestione dei risparmi (Spiccioli, Spazi per creare dei salvadanai di risparmi e spazi condivisi per gestire progetti con amici e soci)

carta di debito a zero spese

Con le carte N26 hai la possibilità di prelevare anche dalle casse di supermercati e negozi convenzionati con il servizio Cash26. Potrai rivolgerti alle casse dei punti vendita convenzionati e ritirare o versare contanti, per individuare il punto Cash 26 più vicino a te potrai usare l’app della banca.

My Genius

Una soluzione modulare, un po’ più complessa, è l’offerte del conto My Genius di UniCredit. La banca ti propone il conto base con servizio Banca Multicanale a zero euro (anziché 4 euro al mese), una carta di debito My One a canone zero e la possibilità di effettuare bonifici gratuiti, domiciliare i pagamenti e accreditare lo stipendio.

Se questo non è ciò che cerchi puoi associare al conto base uno di 3 moduli, ognuno di questi pacchetti è pensato per un preciso profilo di cliente. Con il piano Gold, a 16 euro al mese, avrai: My Genius + carnet con 10 assegni e la carta di credito UniCreditCard Flexia. Al termine del primo il canone non sarà più azzerato, potrai continuare a non pagare il costo fisso per la tua carta se spenderai con la Flexia almeno 2 mila euro l’anno.

Widiba

L’ultima opzione di cui parliamo oggi è il conto proposto Banca Widiba si tratta di Start, conto a canone zero per 12 mesi (poi 3 euro a trimestre). Con l’apertura di questo prodotto otterrai una carta di debito a costo zero, prelievi gratuiti se superiori a 100 euro, bonifici SEPA senza spese di commissione, PEC e firma digitale attivate gratuitamente per i nuovi clienti. Se apri un conto con Widiba potrai anche attivare delle Linee di deposito sia vincolate che libere a tassi che vanno dallo 0,10% allo 0,40%.

Per chi è in cerca di una buona offerta per trasferire il proprio conto corrente con questa banca sarà possibile sfruttare il WidiExpress, l’opzione che ti permetterà di effettuare la procedura di portabilità interamente online compilando un modulo. Si occuperà di tutto banca Widiba.

Per quanto riguarda il canone, al termine del periodo promozionale il conto ti costerebbe 12 euro l’anno puoi però ricorrere ad alcuni sconti per ridurre la spesa da sostenere. Per gli under 30 il conto continuerà ad essere a zero spese fino al compimento del 30esimo anno d’età, potrai invece ottenere degli sconti sul canone nei seguenti casi:

accredito dello stipendio o della pensione meno 1 euro

patrimonio complessivo è di almeno 25 mila euro meno 1 euro

investendo almeno 10 mila euro in risparmio gestito 2 euro in meno

1 euro in meno se investi almeno 20 mila euro in risparmio amministrato

