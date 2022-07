Sky Special Week: nuova offerta con TV, Sport, Netflix e un monopattino elettrico in regalo

Sky lancia una nuova offerta Special Week dedicata, questa volta, al pacchetto Sky TV + Sky Sport . Per i nuovi clienti che scelgono la promozione, infatti, c'è un bonus esclusivo in regalo. L'operatore metterà a disposizione, in regalo, un monopattino elettrico i-bike Mono Air S2 del valore di 499 euro. L'offerta può, inoltre, essere arricchita anche con l 'aggiunta di Netflix al costo di appena 5 euro in più . Ecco come sfruttare la promozione.

C’è tempo fino al prossimo 31 di luglio per sfruttare la nuova offerta Special Week di Sky che mette a disposizione di tutti i nuovi clienti il monopattino elettrico i-bike Mono Air S2 in regalo. L’offerta in questione è disponibile sul bundle Sky TV + Sky Sport eventualmente personalizzabile con l’aggiunta di Netflix ad appena 5 euro in più al mese. La promozione è riservata a tutti i nuovi clienti che passano a Sky tramite una procedura online. Ecco i dettagli:

Sky Special Week: ecco l’offerta con monopattino elettrico in regalo

La nuova promozione Special Week di Sky è disponibile, per i nuovi clienti, fino al prossimo 31 luglio. L’offerta in questione può essere attivata in due versioni. Gli utenti, infatti, possono scegliere tra:

Sky TV + Sky Sport al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi

al costo di per 18 mesi Sky TV + Sky Sport + Netflix (piano Standard) al costo di 35,90 euro al mese per 18 mesi

Entrambi i bundle danno diritto a ricevere il monopattino elettrico i-bike Mono Air S2 in regalo. Da notare, inoltre, che è sempre incluso l’utilizzo di Sky Go per poter accedere ai contenuti del proprio abbonamento tramite smartphone, tablet oppure tramite PC senza alcun costo aggiuntivo.

Scegliendo l’offerta Special Week sarà possibile accedere a:

tutti i contenuti di Sky TV , pacchetto che offre le serie TV, gli show e i programmi di intrattenimento di Sky, i documentari e l’informazione

, pacchetto che offre le serie TV, gli show e i programmi di intrattenimento di Sky, i documentari e l’informazione tutti i contenuti di Sky Sport , pacchetto che consente di seguire le partite di Champions League, Europa League, Conference League e tanti altri eventi sportivi come la Formula 1, la Moto GP, l’NBA, i tornei di tennis e molto altro ancora

, pacchetto che consente di seguire le partite di Champions League, Europa League, Conference League e tanti altri eventi sportivi come la Formula 1, la Moto GP, l’NBA, i tornei di tennis e molto altro ancora tutti i contenuti disponibili su Netflix (a 5 euro in più al mese invece di 12,99 euro al mese) con possibilità di sfruttare il doppio accesso contemporaneo alla piattaforma e visualizzare i programmi in Full HD

Scegliendo Sky Q via Internet (l’accesso ai contenuti Sky avviene tramite la connessione di casa, senza la necessità di utilizzare la parabola) il costo di attivazione è di 9 euro. L’offerta è attivabile anche tramite Sky Q via Satellite (basta cliccare sul link qui di seguito e poi scegliere Acquista Online > Cambia Offerta e selezionare Sky Q via Satellite).

L’offerta proposta da Sky è disponibile tramite attivazione online, sfruttando il link riportato qui di sotto. Per attivare l’offerta è possibile scegliere tra:

attivazione online , cliccando su Acquista online

, cliccando su Acquista online attivazione via telefono, scegliendo l’opzione Ti chiamiamo noi per farsi contattare da un operatore Sky

Per attivare online l’offerta con Netflix incluso è sufficiente, invece, scegliere Acquista Online > Cambia Offerta e scegliere l’opzione Intrattenimento Plus + Sky Sport. Per tutti i dettagli sulla promozione e completare l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione terminerà il prossimo 31 luglio.

Da notare che Sky propone anche l’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV. Questa soluzione consente di attivare un abbonamento TV, scegliendo tra i vari pacchetti disponibili (Sky TV, Cinema, Sport, Calcio, Kids ed anche Netflix con piano Standard), abbinandolo a Sky WiFi, l’offerta per la connessione Internet di casa dell’operatore. Ricordiamo che Sky WiFi include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in base alla copertura disponibile all’indirizzo del cliente.

La promozione include anche il modem Wi-Fi per la connessione di casa senza alcun costo extra. L’offerta Sky WiFi + Sky TV parte da 34,80 euro al mese per 18 mesi e non presenta vincoli di permanenza o obblighi di rinnovo. Da notare che l’attivazione per la connessione Internet è gratuita mentre per l’offerta TV è richiesto un contributo di appena 9 euro. L’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta dei vari pacchetti extra. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

