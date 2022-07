Cambio fornitore luce e gas: offerte passaggio a Luglio 2022

Su quale promozione puntare a Luglio 2022 per abbattere le spese in bolletta? Dagli esperti di SOStariffe.it un quadro dettagliato delle 5 soluzioni di luce e gas più vantaggiose per chi vuole affidarsi a un nuovo fornitore di energia elettrica e gas.

Cambiare fornitore di luce e gas è una delle mosse per abbattere i costi in bolletta nel breve e lungo periodo. Ma quali sono i passi da seguire per attivare un nuovo contratto di fornitura, come funziona il cambio di gestore e quali sono le promozioni del Mercato libero su cui puntare per inseguire la convenienza a Luglio 2022? Dagli esperti di SOStariffe.it ecco il vademecum per accompagnare passo dopo passo gli utenti in questa procedura semplice, intuitiva, gratuita e a portata di click.

Per trovare le offerte più convenienti di luce e gas è possibile affidarsi al confronto online, tramite il comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo tool digitale (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS), i titolari di utenze domestiche potranno individuare non solo le offerte che fanno sorridere il portafogli, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno energetico.

Energia elettrica e gas: le top promozioni per cambiare fornitore a Luglio 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA ALTRE CARATTERISTICHE Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo di 0,0052 €/kWh per l’energia elettrica; in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc per il gas bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo A2A Easy Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas senza costi extra sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno (pari a 12 euro)

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili Edison World Luce e Gas Plus prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV + 0,03 €/Smc di contributo al consumo per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio Edison Resolve gratuito

possibilità di attivare la tariffa Dual Fuel (unico contratto per luce e gas) A2A Click Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2790 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0400 €/Smc per il gas esclusiva web

gestione digitale della fornitura con Area Clienti online e App A2A Energia Trend Casa Luce prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto (1€/mese per 2 anni) all’attivazione della domiciliazione bancaria

energia verde inclusa

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte luce e gas di Luglio 2022, molte delle quali potranno essere attivate in modalità Dual Fuel (sottroscrizione di un unico contratto per luce e gas con lo stesso fornitore).

Per tutte le offerte i prezzi sono stimati su una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di 100 m2 e consuma gas e luce principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2700 kWh di energia elettrica e di 1400 Smc di gas per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

wekiwi, la web company nata nel 2015 e parte del gruppo Tremagi, si conferma campione del risparmio a Luglio 2022 con una promozione che prevede:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) – 0,15 €/Smc per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) + di contributo al consumo per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) – per il gas; sconto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 (lo sconto sarà applicato al termine del primo anno di fornitura);

in bolletta (lo sconto sarà applicato al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sullo shop online dei prodotti per l’illuminazione, la domotica e altri accessori elettronici;

sullo shop online dei prodotti per l’illuminazione, la domotica e altri accessori elettronici; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 83,25 euro per la luce e 127,78 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo sulla promozione:

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia scommette sui prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas con l’obiettivo di garantire ai clienti prezzi in linea con l’andamento del mercato. Nel dettaglio, l’offerta include:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; 50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro;

sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro; attivazione semplice e veloce della fornitura, anche con Whatsapp;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 85,70 euro per la luce e 141,60 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo sulla promozione:

Edison World Luce e Gas Plus

Podio del risparmio anche per la soluzione luce e gas (attivabile in modalità Dual Fuel) proposta da Edison Energia. Ecco l’architrave dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + 0,03 €/Smc di contributo al consumo per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) + di contributo al consumo per il gas; gestione 100% digitale della fornitura;

servizio EDISONRisolve gratuito;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 86,26 euro per la luce e 150,81 euro per il metano.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo sulla promozione:

Al link di seguito, invece, è possibile prendere visione delle caratteristiche dell’offerta gas:

A2A Click Luce e Gas

Questa esclusiva web di A2A Energia è l’unica nella rosa delle cinque top offerte qui proposte che scommette su una tariffa a prezzo bloccato come “scudo” per proteggere i propri clienti da eventuali impennate dei prezzi di energia elettrica e gas naturale.

La promozione si fonda su questi pilastri:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2790 €/kWh per l’energia elettrica e 1,0400 €/Smc per il gas;

per l’energia elettrica e per il gas; gestione digitale della fornitura con bolletta elettronica, Area Clienti online e App;

energia 100% green;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 92,15 euro per la luce e 156,34 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo sulla promozione:

Trend Casa Luce

L’offerta firmata Plenitude (ex Eni Gas e Luce) ha la seguente “carta d’identità”:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0132 €/kWh di contributo al consumo;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + €/kWh di contributo al consumo; sconto in bolletta con domiciliazione bancaria (1 euro al mese per 24 mesi);

in bolletta (1 euro al mese per 24 mesi); energia verde inclusa;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 93,72 euro.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo sulla promozione:

Nuovo contratto di luce e gas: ecco come attivarlo e cosa serve

PASSAGGIO DI GESTORE: I DATI NECESSARI Dati anagrafici dell’intestatario della fornitura Dati della fornitura: codice POD per energia elettrica e PDR per il gas Recapiti telefonici o indirizzo email Coordinate bancarie (nel caso di domiciliazione bancaria)

Attivare un contratto di fornitura luce e gas è un’operazione molto semplice, intuitiva e a portata di click. Basterà, infatti, seguire passo dopo passo la procedura online attiva sul sito del nuovo gestore, a sua volta raggiungibile dal comparatore di SOStariffe.it una volta individuata l’offerta che più si adatta alle proprie esigenze.

Come evidenziato in tabella, prima di richiedere l’attivazione del nuovo contratto, bisogna assicurarsi di avere a portata di mano:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura (nome, cognome e codice fiscale);

dell’intestatario della fornitura (nome, cognome e codice fiscale); i dati della fornitura (in particolare il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas; entrambi si possono trovare nell’ultima bolletta ricevuta e consentono di identificare in modo univoco la fornitura);

(in particolare il codice per l’energia elettrica e il codice per il gas; entrambi si possono trovare nell’ultima bolletta ricevuta e consentono di identificare in modo univoco la fornitura); i dati di contatto (telefonici o mail);

(telefonici o mail); i dati di pagamento (serviranno le coordinate IBAN del conto corrente per chi vuole attivare la domiciliazione bancaria della bolletta).

Una volta inseriti i dati qui sopra riportati, la procedura sarà completata e la richiesta di attivazione della fornitura inviata al nuovo fornitore.

A questo proposito, è bene però ribadire che l’effettiva attivazione della fornitura di energia elettrica o di gas con il nuovo gestore non è immediata. Sarà necessario attendere qualche settimana per registrare l’attivazione: in questa fase di transizione, in cui il fornitore si occuperà di gestire tutte le pratiche tecniche e amministrative, è comunque garantita la continuità dell’erogazione di luce o gas e non sarà necessario cambiare il contatore.

Da ricordare, infine, che il cambio di fornitura è un’operazione gratuita e che il consumatore non sarà tenuto a inviare alcuna comunicazione scritta al vecchio fornitore. Farà fede la stipula del nuovo contratto.