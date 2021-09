SIM dati con Internet Illimitato: le offerte con più traffico dati di Settembre 2021

Avere a disposizione una SIM dati con Internet illimitato è, molto spesso, una necessità. Per chi viaggia spesso, soprattutto per motivi di lavoro, poter contare su di una connessione senza limiti anche in mobilità è fondamentale. Il mercato di telefonia mobile mette a disposizione degli utenti diverse soluzioni per avere tanti Giga per navigare e, in alcuni casi, propone anche SIM dati con Internet illimitato. Ecco l e offerte con più traffico dati incluso del mese di settembre 2021.

Il mercato di telefonia mobile propone tante offerte per navigare in mobilità. Alcune di queste soluzioni includono anche una SIM dati con Giga illimitati. Si tratta di soluzioni tariffarie che presentano un costo mediamente elevato ma che eliminano il limite del traffico dati a disposizione per navigare in mobilità. Per alcuni clienti, quindi, questo tipo di offerte risulta essere particolarmente conveniente e, in molti casi, una scelta necessaria per soddisfare le proprie esigenze.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte con SIM dati con Internet illimitato e tutte le altre soluzioni per attivare offerte con tanti Giga inclusi ogni mese a settembre 2021:

SIM dati con Internet illimitato: le migliori offerte

Tra le offerte migliori per avere Internet illimitato su di una SIM dati a disposizione degli utenti troviamo:

UNLIMIED di WINDTRE : l’offerta in questione include minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G al costo di 29,99 euro al mese; l’offerta include anche 200 minuti dall’Italia verso l’estero; è possibile abbinare all’offerta fino a 3 altre SIM per avere tariffe a prezzo vantaggioso (minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro ad esempio) per la propria famiglia

INFINITO Black Edition di Vodafone: la proposta di Vodafone mette a disposizione minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati al costo di 39,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro; l'offerta include anche minuti illimitati dall'Italia verso l'UE, 1000 minuti dall'Italia verso i Paesi extra UE e 5 GB e 500 minuti in roaming extra UE

TIM Super Unlimited 5G: l'offerta di TIM mette a disposizione minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati al costo di 39,99 euro al mese; l'offerta include la funzione MultiSIM per condividere i Giga illimitati anche su di un'altra SIM e permette di accedere al servizio TIM MUSIC; sono inclusi anche 250 minuti dall'Italia verso l'estero

Come avere una SIM dati con Giga illimitati con le offerte Internet casa

Un modo particolarmente vantaggioso per avere una SIM dati con Giga illimitati è rappresentato dall’attivazione di un’offerta Internet casa che include vantaggi aggiuntivi per la telefonia mobile. Le offerte di questo tipo presenti sul mercato sono numerose e possono garantire notevoli vantaggi al cliente.

Ad esempio, scegliendo di attivare TIM Super Fibra sarà possibile, per tutti i clienti TIM di rete mobile, accedere alla promozione TIM Unica che aggiunge Giga illimitati gratis per la propria SIM. TIM Unica è attivabile su di un massimo di 6 SIM per linea telefonica. Con TIM Super Fibra si avrà a disposizione:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 5 euro in più al mese)

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati gratis grazie a TIM Unica

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 24,90 euro al mese. Da notare che il modem non è incluso e può essere acquistato direttamente da TIM al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Un’altra soluzione di questo tipo viene proposta da WINDTRE con il piano Super Fibra. abbonamento, infatti, consente di attivare una SIM con minuti e Giga illimitati a 9,99 euro al mese da affiancare all’offerta Internet casa. Con Super Fibra si avrà a disposizione un abbonamento comprendente:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

un anno di Amazon Prime gratis (valido anche per i già clienti come estensione del proprio abbonamento)

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo periodico di 25,99 euro al mese che diventano 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE. L’offerta ha attivazione gratuita e presenta un modem Wi-Fi incluso nel prezzo (5,99 euro al mese per 48 mesi).

Tra le migliori offerte fisso + mobile da sfruttare per avere Giga illimitati troviamo Vodafone Family Plan. L’offerta in questione include:

per la connessione di casa: linea telefonica con chiamate gratis verso frissi e mobili nazionali e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps in download; quando la fibra ottica non è disponibile la connessione avviene tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega o tramite ADSL fino a 20 Mega; nell’abbonamento è incluso gratuitamente il modem Wi-Fi

SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati; la SIM è attivabile anche con portabilità del numero di cellulare da altro operatore

Vodafone Family Plan presenta un costo di 37,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Il canone mensile comprende anche il costo della SIM.

Le offerte di telefonia mobile con più traffico dati incluso a settembre

Le opzioni per attivare una SIM con tanti Giga inclusi non mancano di certo. Anche quanto le offerte con Internet illimitato non sono soddisfacenti, è ugualmente possibile scegliere tariffe che consentono di navigare ad alta velocità in mobilità e con un ricchissimo bundle dati. Tra le soluzioni più interessanti, per cui vuole spendere poco, troviamo le offerte di Very Mobile. In particolare, l’operatore virtuale propone Very 7,99.

Quest’offerta presenta minuti ed SMS illimitati e un bundle dati di 100 GB in 4G fino a 30 Mbps da utilizzare in un mese. Il costo è di 7,99 euro al mese. L’offerta in questione è attivabile direttamente richiedendo un nuovo numero di cellulare e non presenta alcun contributo di attivazione o costo aggiuntivo di alcun tipo. Da notare che in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra oltre al canone, per azzerare il contatore dei Giga e sfruttare altri 100 GB di navigazione.

Da notare, inoltre, che Very 7,99 include 200 GB al mese al costo di 7,99 euro al mese per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e spusu). Anche in questo caso c’è la funzione che permette di anticipare il rinnovo mensile per azzerare il contatore dei Giga e tornare a navigare senza costi extra oltre al canone mensile.

Un’altra ottima offerta per avere tanti Giga per navigare in mobilità viene proposta da Iliad con Giga 120. Questa tariffa include minuti ed SMS illimitati (oltre a minuti illimitati verso l’estero) e mette a disposizione un bundle dati di 120 GB in 4G e 5G ogni mese. In caso di esaurimento dei Giga disponibili la connessione continuerà a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico dati) fino al rinnovo mensile successivo. Giga 120 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti ed anche dai già clienti Iliad che possono richiedere il cambio piano gratuito.

