Le soluzioni più economiche per prelievi bancomat di settembre 2021

Trovare una carta di pagamento che si adatti alle proprie esigenze oggi è davvero molto semplice in quanto si potrà scegliere tra soluzioni differenti, quali carta di debito, carte di credito, carte prepagate e carte conto dotate di IBAN. Quali sono le soluzioni più economiche per prelevare contanti presso un ATM ? Analizziamo le migliori proposte attualmente in circolazione e che si possono considerare a settembre 2021.

Prelevare contanti presso uno sportello automatico è uno dei grandi vantaggi della modernità: nel caso in cui si avesse bisogno di banconote, infatti, non sarà più necessario doversi recare in banca, fare la fila e spendere anche il costo previsto per il pagamento allo sportello.

I contanti potranno essere prelevati in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, a patto che l’ATM abbia disponibilità. In aggiunta, i prelievi sono possibili presso qualsiasi ATM, anche presso quelli di banche diverse dalla propria.

Sarà possibile prelevare contanti utilizzando una qualsiasi carta di pagamento legata al proprio conto corrente, a prescindere dal fatto che si tratti di una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata. Quello che permetterà di prelevare non è infatti la tipologia di carta, ma il circuito di pagamento accettato.

Quali sono le soluzioni più economiche per prelevare presso uno ATM (comunemente chiamato anche Bancomat) oggi? Analizziamo alcune delle proposte più vantaggiose, partendo dal confronto tra i migliori conti correnti online a zero spese.

Quali sono i vantaggi di un conto corrente online

Un conto corrente online è uno strumento per la gestione dei propri soldi che presenta le stesse caratteristiche di un conto corrente tradizionale, ma con qualche vantaggio in più. Si tratta, infatti, di una possibilità con la quale è possibile risparmiare:

sul costo del canone mensile di gestione, che il molti casi è pari a zero;

sul costo delle singole operazioni, tra le quali possono rientrare anche i prelievi di contante presso un ATM, sia in Italia, sia all’estero.

Ogni conto corrente si caratterizza per alcuni elementi specifici: in questo caso, andremo alla ricerca di quelli che sono i conti correnti online con i quali si potrà avere accesso al prelievo di contanti gratuito presso un qualsiasi ATM.

L’analisi effettuata con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it ha messo in evidenza i conti correnti proposti da:

ING, con il suo conto corrente Arancio;

Dots;

Tinaba;

Webank;

Hype Premium.

Vediamo di seguito quali sono i loro punti di forza, oltre alla gratuità dei prelievi di contante.

Conto corrente Arancio di ING

Il conto corrente Arancio di ING è un conto corrente online con canone annuo gratuito, con il quale si avrà diritto anche ai prelievi e ai bonifici gratis nel caso di accredito dello stipendio.

Si tratta di un conto corrente:

100% digitale, che può essere aperto direttamente online in pochi clic;

semplice, per la gestione delle proprie spese;

conveniente, in quanto si tratta di un conto corrente a canone zero con l’accredito dello stipendio.

Con la scelta del modulo zero vincoli, si avrà diritto ai prelievi di contante in Italia e in Europa gratuiti, al rilascio gratuito della carta di debito MasterCard, e alla gratuità di:

bonifici SEPA online fino a 50.000 euro;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Conto corrente Dots

Dots propone un conto corrente online a zero spese con canone gratuito e imposta di bollo gratuita, con il quale si potrà ricevere in omaggio anche una gift card da 10 euro.

Questo conto corrente dà la possibilità di prelevare gratuitamente presso gli ATM di altre banche, oltre che garantire la gratuità:

dei bonifici online;

dei bonifici allo sportello.

Conto corrente Tinaba

Tinaba propone un conto corrente con canone gratuito e imposta di bollo non a carico del correntista. Alla sua attivazione, si riceveranno 10 euro di bonus di benvenuto.

Oltre ai bonifici online gratuiti, si riceverà una carta prepagata, il cui canone mensile di gestione è pari a zero. Questa carta permetterà di prelevare in modo gratuito in Italia per le prime 24 operazioni, mentre a partire dalla venticinquesima sarà applicata una commissione pari a 2 euro.

Conto corrente Webank

Webank è una banca digitale che appartiene al gruppo BPM. Il conto corrente online che si potrebbe sottoscrivere in pochi clic prevede un canone annuo di gestione pari a 24 euro, mentre l’imposta di bollo è gratuita.

Si tratta di una soluzione davvero molto conveniente, perché include la gratuità dei seguenti servizi:

il primo, che è oggetto della nostra analisi, è il costo dei prelievi presso gli ATM di un’altra banca, che è pari a zero;

i prelievi allo sportello e i prelievi all’estero , in zona Ue;

il canone della carta di credito;

il costo del singolo assegno;

i bonifici online (i bonifici allo sportello hanno invece un costo di 3 euro per singola operazione).

Conto corrente Hype Premium

Il conto corrente Hype Premium ha un costo pari a 9,90 euro al mese (per le attivazioni fino al 30 settembre 2021 il costo di attivazione, pari a 9,90 euro una tantum, è azzerato).

Questo conto corrente online prevede:

i prelievi presso gli ATM di altre banche gratuiti ;

i prelievi allo sportello gratuiti ;

i prelievi all’estero, in zona Ue, gratuiti ;

l’assenza dell’imposta di bollo;

i bonifici online gratuiti;

la ricarica della carta prepagata gratuita.

Tra i vantaggi che lo caratterizzano ci sono anche la presenza di una carta di debito contactless, appartenente al circuito World Élite MasterCard, l’assenza di commissioni (è infatti possibile prelevare in tutto il mondo e in qualsiasi valuta senza costi aggiuntivi), il pacchetto assicurativo che comprende la polizza viaggi, acquisti, protezione, furti.

Nell’ipotesi in cui si fosse alla ricerca di uno strumento che permetta di prelevare gratis contanti allo sportello e che non sia necessariamente legato a un conto corrente, si potrà valutare l’attivazione di due diverse tipologie di carta.

La prima è una classica carta prepagata, mentre la seconda è la cosiddetta carta conto con IBAN, una soluzione davvero molto interessante perché, pur non essendo un conto, permette di effettuare la maggior parte delle operazioni tipiche di un conto corrente.

