Rimodulazione WINDTRE: da settembre nuovi rincari per i clienti mobile, ecco come evitarli

WINDTRE annuncia una nuova rimodulazione tariffaria. L’operatore di telefonia mobile, infatti, ha iniziato ad inviare comunicazioni via SMS ai suoi clienti anticipando l’arrivo di un aumento del canone mensile per alcune offerte. L’entrata in vigore di questi aumenti è fissata per il primo rinnovo successivo al 1° settembre delle offerte interessante. A compensare gli aumenti, però, ci saranno Giga extra rispetto a quanto previsto dall’attuale piano tariffari. I clienti WINDTRE hanno 60 giorni di tempo dall’arrivo del messaggio SMS che anticipa la rimodulazione per esercitare il diritto di recesso e, eventualmente, cambiare operatore.

da un minimo di 50 GB ad un massimo di Giga illimitati in base all’offerta Aumenta il canone mensile rincaro di 2,5 euro al mese

WINDTRE ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria. Le offerte selezionate dall’operatore registreranno un rincaro di 2,5 euro al mese rispetto al costo attuale. Tale rincaro è legato alla volontà dell’operatore di garantire un “continuo miglioramento” della sua rete e a “esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati”. Gli utenti colpiti dalla rimodulazione riceveranno una comunicazione via SMS a partire da questa settimana. La rimodulazione entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo successivo al 1° settembre 2022. Tutti i dettagli relativi alla rimodulazione saranno riepilogati nel testo del messaggio. Da notare, in ogni caso, che gli utenti colpiti dalla rimodulazione registreranno un incremento dei Giga della propria offerta da un minimo di 50 GB ad un massimo di Giga illimitati. L’aumento dei Giga sarà effettivo a partire dal 19 luglio 2022.

Per gli utenti colpiti dalla rimodulazione WINDTRE ci sono due possibilità:

passare ad altro operatore senza penali

richiedere la disattivazione della SIM esercitando il diritto di recesso senza penali

Ricordiamo che il diritto di recesso a seguito di rimodulazione non comporta costi e può essere esercitato dai clienti WINDTRE in uno di questi modi:

inviando una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

inviando una PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

dall’Area Clienti del sito dell’operatore

recandosi presso un punto vendita WINDTRE

chiamando al 159

I clienti che hanno acquistato un telefono o un altro dispositivo a rate devono specificare, nella comunicazione di recesso (da inviare anche in caso di passaggio ad altro operatore in questo caso) la modalità desiderata per il saldo delle rate residue. Le opzioni sono due: continuare con il pagamento rateale oppure saldare quanto dovuto in un’unica soluzione e senza alcun costo aggiuntivo (rate finali, penali etc.).

Come evitare la rimodulazione passando ad altro operatore

LE OFFERTE DA ATTIVARE MINUTI, SMS E GIGA INCLUSI COSTO MENSILE spusu 50 di spusu 2000 minuti e 500 SMS

50 GB in 4G 5,98 euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G 9,99 euro al mese

I clienti WINDTRE colpiti dalla rimodulazione annunciata questa settimana dall’operatore hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso e passare ad altro operatore senza costi aggiuntivi. Per scegliere l’offerta giusta a cui affidarsi per il cambio di operatore è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Tra le migliori offerte alternative per chi è stato colpito dalla rimodulazione WINDTRE troviamo spusu 50, tariffa proposta da spusu, operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE. L’offerta in questione include:

2000 minuti e 500 SMS ogni mese

50 GB in 4G

100 GB di Riserva Dati (che si ricarica ogni mese con minuti, SMS e Giga non utilizzati il mese precedente)

Questa tariffa ha un costo di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro.

Da segnalare anche l’offerta di Fastweb Mobile che include:

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 4G e 5G

La tariffa presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Ci sono poi le offerte proposte da Iliad. L’operatore mette a disposizione Giga 80, tariffa che include:

minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G

Giga 80 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Da notare anche la possibilità di attivare Giga 120 di Iliad:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G

Giga 120 costa 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

