Mercato Libero: le offerte per chi cambia a Luglio 2022

Scegliere il Mercato Libero è una delle strade più efficaci da percorrere per tagliare le spese di luce e gas in bolletta. Grazie al suo ventaglio di offerte, esso assicura ai titolari di utenze domestiche più flessibilità, più scelta e più risparmio rispetto al regime di Maggior tutela. Anche l’attivazione delle promozioni o il passaggio da un fornitore all’altro è facile, gratuita e a portata di click.

Quali sono i passi da compiere per trovare e sottoscrivere la promozione più conveniente a Luglio 2022? Lo spiegano gli esperti di SOStariffe.it, il cui comparatore di offerte luce e gas (online e gratuito) è un alleato efficace nella valutazione e nella scelta delle soluzioni più aggiornate e vantaggiose.

Che cos’è il Mercato libero e come funziona

DOMANDE FREQUENTI RISPOSTE Che differenza c’è tra Mercato Libero e regime di Maggior Tutela? Nel Mercato libero è il fornitore di luce e gas a scegliere il prezzo della componente energia e gas della bolletta

della bolletta Nel regime di Tutela è ARERA a stabilire tutte le condizioni di fornitura, compreso il prezzo della componente energia Perché il Mercato Libero fa risparmiare? Scegliendo il fornitore di luce e gas a cui affidarsi, il consumatore può scegliere la tariffa in linea con il proprio portafogli e il proprio fabbisogno energetico Quali sono i passi da compiere prima di scegliere un’offerta del Mercato libero Conoscere il consumo annuo di luce e gas della propria famiglia

della propria famiglia Conoscere la distribuzione oraria dei consumi nell’arco della giornata

Confrontare le offerte disponibili sul mercato utilizzando il comparatore di SOStariffe.it

Il Mercato libero è un ambasciatore del risparmio perché le sue offerte sono accomunate da un prezzo della materia prima più basso rispetto a quello adottato dal regime di Maggior tutela. Questo è reso possibile dal fatto che è il fornitore di luce e gas a determinare il prezzo della componente energia o del gas, quella che è direttamente collegata ai consumi e, quindi, alla porzione più cospicua della bolletta. Ecco perché i titolari di utenze domestiche possono scegliere la tariffa con il prezzo più basso possibile e in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Di fondamentale importanza nella scelta della promozione più vantaggiosa è il confronto delle offerte con il comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo strumento è possibile fare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale, oppure utilizzando i filtri disponibili al suo interno.

Non appena inseriti i dati richiesti, il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it restituirà all’utente una classifica delle offerte più appetibili in termini di costi e servizi. Per ciascuna promozione, saranno anche specificati una stima della spesa annuale e il possibile risparmio ottenibile rispetto al mercato tutelato.

Come avviene il passaggio da un fornitore all’altro

Il procedimento è semplice, gratuito, a portata di click e non comporta alcuna interruzione della fornitura. Basta seguire la procedura online sul sito ufficiale del gestore, su cui si potrà “atterrare” direttamente dal sito di SOStariffe.it.

Ecco i documenti da avere a portata di mano:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura (nome, cognome e codice fiscale);

i dati della fornitura (il POD per l’energia elettrica e il PDR per il gas; entrambi si possono trovare nell’ultima bolletta ricevuta);

per l’energia elettrica e il per il gas; entrambi si possono trovare nell’ultima bolletta ricevuta); i recapiti (telefonici o mail);

le coordinate IBAN del conto corrente nel caso di domiciliazione bancaria della bolletta.

Una volta compilati i campi richiesti, la procedura è completa. Sarà però necessario attendere qualche settimana per registrare l’attivazione: in questa fase di transizione, in cui il fornitore gestirà le pratiche tecniche e amministrative, è comunque garantita la continuità dell’erogazione di energia elettrica e gas, così come non è necessario cambiare il contatore o effettuare interventi tecnici in casa.

Le offerte che calamitano il risparmio a Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo (0,0052 €/kWh) per l’energia e in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc per il gas

+ contributo al consumo (0,0052 €/kWh) per l’energia e scontato di 0,15 €/Smc per il gas bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo Edison World Luce e Gas Plus prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce senza costi extra e in base al PSV (Punto di scambio virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc per il gas

in base al (Prezzo Unico Nazionale) per la luce senza costi extra e in base al (Punto di scambio virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio Edison Resolve gratuito

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas) Iren 10 per Tre Gas Variabile prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11 €/Smc

+ 0,11 €/Smc bonus di benvenuto di 30 euro (3 rate da 10 euro)

bolletta elettronica

pagamento tramite RID o bollettino postale

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte luce e gas del Mercato libero a Luglio 2022.

Per tutte le promozioni i prezzi sono stimati su una una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di 100 m² e consuma gas e luce principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno per un consumo annuale complessivo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e di 1.400 Smc di gas per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

La promozione della web company wekiwi conquista il podio della convenienza con una tariffa a prezzo variabile sia per la fornitura di energia elettrica sia per quella del gas. Ecco i dettagli:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene scontato di 0,15 €/Smc) per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene scontato di 0,15 €/Smc) per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; pagamento tramite RID.

Affidandosi a tale soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 74,71 euro al mese per la bolletta della luce e 128,69 euro al mese per la bolletta del gas.

Edison World Luce e Gas Plus

Edison, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, è tra i “campioni” del risparmio a Luglio 2022 con la promozione Edison World Luce e Gas Plus. Essa si fonda su:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce senza costi extra e in base al PSV (Punto di scambio virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc per il gas;

in base al (Prezzo Unico Nazionale) per la luce senza costi extra e in base al (Punto di scambio virtuale) + contributo al consumo di 0,03 €/Smc per il gas; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

servizio Edison Resolve gratuito;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas);

(sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas); bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

Attivando la promozione per l’energia elettrica, la “famiglia tipo” spenderebbe 77,68 euro al mese per le bollette della luce.

Attivando la promozione per il gas, la “famiglia tipo” spenderebbe 151,85 euro al mese per la bolletta del gas.

Iren 10 per Tre Gas Variabile Anche la promozione di Iren Mercato punta sul prezzo indicizzato della materia prima, il cui valore è calcolato sull’indice TTF, il mercato di scambio del gas naturale olandese che rappresenta un riferimento per tutta Europa. L’offerta si caratterizza per: prezzo indicizzato in base al TTF + 0,11€/Smc di contributo al consumo;

+ 0,11€/Smc di contributo al consumo; bonus di benvenuto di 30 euro (suddiviso in 3 rate da 10 euro ciascuno);

(suddiviso in 3 rate da 10 euro ciascuno); pagamento tramite RID o bollettino postale. Con questa offerta, la "famiglia tipo" dovrebbe accantonare un budget di spesa per le bollette del gas di 158,63 euro al mese.