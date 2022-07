Carta prepagata senza conto corrente: le 3 offerte di Luglio 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte prepagata con IBAN possono sostituire il conto corrente dato che garantiscono la stessa operabilità quotidiana di un normale conto. Ma hanno il vantaggio di essere o a zero spese o di avere costi molto bassi e, soprattutto, di essere ricaricabili. Questa duplice convenienza rende questo strumento di pagamento sempre più diffuso.

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è stato possibile tovare le 3 migliori offerte di Luglio 2022 per chi volesse attivare una carta prepagata.

CARTE PREPAGATE SENZA CONTO CORRENTE: CARATTERISTICHE PRINCIPALI Dotate di codice IBAN, hanno la stessa operabilità quotidiana di un conto corrente anche se sono carte ricaricabili Permettono tutte le operazioni di un conto corrente: accredito di stipendio/pensione

bonifici in entrata/uscita

pagamenti di bollette

collegamenti ai wallet digitali

prelievo da sportello ATM Sono a zero spese o con costi fissi molto bassi e non hanno commissioni nascoste Sono sicure e facili da usare soprattutto per i pagamenti online anche perché si può spendere solo l’importo presente sul saldo Possono essere ricaricate tramite bonifico, tramite contanti (per esempio, in tabaccheria), oppure utilizzando un’altra carta

Le carte prepagate sono una soluzione di pagamento conveniente e non hanno un conto corrente di appoggio. Questo è ciò che le differenzia da una carta di credito o di debito.

Poiché indipendenti da un conto, per poter effettuare un pagamento è necessario “caricare” del denaro sulla carta prepagata. Per questo motivo, sono carte ricaricabili e, quindi per poter avere dei soldi sulla carta sarà necessario ricaricarla (gratis o a pagamento a seconda dei casi). Ma, essendo dotate di un codice IBAN, hanno la stessa operabilità di un conto corrente e per tale ragione sono dette anche “carte conto”.

Attualmente sul mercato sono disponibili numerose tipologie di carte prepagate: le più diffuse appartengono ai circuiti Visa e MasterCard.

Carte prepagate senza conto corrente: le migliori di Luglio 2022

CARTE PREPAGATE SENZA CONTO CORRENTE DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta prepagata Maxi di Banca Widiba canone annuale gratuito

ricarica online senza commissioni

10.000 euro di limite massimo di spesa giornaliero

di limite massimo di spesa giornaliero 1.000 euro di limite massimo di prelievo giornaliero

possibilità di pagamenti con Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay, Samsung Pay Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo canone annuale gratuito

ricarica online con zero commissioni

250 euro di fido mensile

di fido mensile 250 euro di prelievo giornaliero

collegamenti ad Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay Carta prepagata BNL-BNP PARIBAS 20 euro di costo comprensivo di emissione e prima ricarica, con possibilità di dimezzarne il costo

5.000 euro di valore massimo caricabile sulla carta

di valore massimo caricabile sulla carta prelievi a sportello ATM di BNL gratuiti , da altre banche 2 euro di commissione

, da altre banche 2 euro di commissione 1 euro di commissione per ogni ricarica

collegamenti ai wallet di Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay

Grazie al comparatore di carte di credito di SOStariffe.it è possibile trovare le migliori offerte di Luglio 2022 disponibili sul mercato. Di seguito, ecco quali sono.

Carta prepagata Widiba

La carta di credito prepagata Maxi offerta da Banca Widiba, che è dotata di IBAN ma senza conto corrente, è una delle soluzioni più vantaggiose. Con l’app della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi è anche possibile beneficiare di questi due servizi:

locator per trovare gli ATM e le filiali più vicine;

lista movimenti e saldo della carta anche da app.

Consegnata a casa con posta prioritaria nel giro di 7 giorni lavorativi, questa carta ricaricabile (circuito Visa) proposta da Banca Widiba si caratterizza anche per:

canone annuale di 10 euro ;

; limite di ricarica di 10.000 euro;

10.000 euro di limite massimo di spesa al giorno;

di limite massimo di spesa al giorno; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno;

collegamento ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

bonifico in area SEPA gratuito, in area extra SEPA commissione di 10 euro;

ricariche online gratis;

notifiche tramite SMS ed email per ogni pagamento e prelievo;

prelievi di contante presso gli sportelli bancomat del gruppo MPS gratuiti;

versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti;

invio dell’estratto conto mensile.

Per ulteriori informazioni su questa offerta di Banca Widiba:

SCOPRI LA CARTA PREPAGATA WIDIBA »

Carta prepagata Tinaba

Nel ventaglio di proposte per una carta prepagata (circuito MasterCard) con IBAN si segnala l’offerta di Tinaba, l’app di Banca Profilo.

Si tratta di una soluzione conveniente sia perché

prevede un cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio fino al 31 Luglio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio fino al è senza costi di spedizione a casa;

senza costi di spedizione a casa; senza nessun canone mensile né imposta di bollo;

senza commissioni nascoste.

Inoltre questa carta ricaricabile offre anche:

bonifici istantanei e ordinari gratuiti;

collegamento ai wallet di Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay;

250 euro di limite di spesa al mese e di spendibilità solo in Italia;

di limite di spesa al mese e di spendibilità solo in Italia; 24 prelievi in Italia o nei paesi dell’Unione europea gratuiti, poi è previsto un costo di 2 euro (fuori dall’UE prevista una commissione di 4 euro);

prelievo minimo giornaliero di 25 euro;

prelievo massimo giornaliero di 250 euro ;

; pagamenti POS senza costi.

Tinaba offre ai risparmiatori anche un conto corrente online molto vanaggioso che non prevede né canone mensile di gestione, né imposta di bollo. È un conto che prevede:

bonifici istantanei e ordinari gratuiti;

IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

possibilità di pagare bollo, bollettini, utenze, pagoPA, ricariche telefoniche.

Per ulteriori informazioni su questa offerta di Tinaba-Banca Profilo:

SCOPRI LA CARTA PREPAGATA TINABA »

Carta prepagata BNL-BNP PARIBAS

Conveniente è anche la carta prepagata senza conto corrente di BNL-BNP PARIBAS, che appartiene al circuito MasterCard ed è utilizzabile per prelievi e pagamenti in tutto il mondo e online.

Dotata di tecnologia contactless, questa carta ricaricabile con codice IBAN senza conto corrente d’appoggio può essere usata per pagamenti tramite POS e con importi fino a 25 euro non è necessario digitare il PIN. Le ricariche possono essere eseguite online, oppure in filiale o da uno sportello ATM. Inoltre, questo strumento di pagamento può essere richiesto direttamente online.

La carta prepagata senza conto corrente di BNL-BNP PARIBAS ha anche le seguenti caratteristiche:

20 euro di costo comprensivo di emissione e prima ricarica (10 euro nella versione personalizzata e senza necessità di effettuare la prima ricarica);

1 euro il costo della commissione per le ricariche successive;

accrediti di stipendio o pensione gratuiti ;

; invio e ricezione di bonifici;

pagamento di bollette e abbonamenti;

1,70% di commissione per operazioni in valuta per prelievi e pagamenti su POS;

5.000 euro di valore massimo caricabile sulla carta;

di valore massimo caricabile sulla carta; prelievi a sportello ATM di BNL gratuiti , da altre banche 2 euro di commissione;

, da altre banche 2 euro di commissione; collegamenti ai wallet di Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay.

Per ulteriori informazioni su questa offerta di BNL-BNP PARIBAS:

SCOPRI IL CONTO BNL-BNP PARIBAS »