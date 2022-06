Rimodulazione WINDTRE: aumenti fino a 5 euro al mese per la rete fissa da settembre 2022

WINDTRE , uno dei principali operatori di telefonia in Italia, ha annunciato una nuova rimodulazione che colpirà alcuni clienti di rete fissa che dovranno fare i conti con rincari fino a 5 euro al mese . Ecco tutti i dettagli sui rincari e come fare per evitarli passando ad altro operatore.

A partire dal prossimo mese di settembre entrerà in vigore una nuova rimodulazione di WINDTRE che ha annunciato un rincaro dei prezzi degli abbonamenti di rete fissa per alcuni clienti. Si tratta di un aggiornamento significativo che comporterà un aumento fino a 5 euro al mese per i clienti selezionati. Di seguito andremo ad analizzare, nei minimi dettagli, la questione, illustrando anche come evitare i rincari esercitando il diritto di recesso e passando ad una delle migliori offerte Internet casa disponibili in questo momento.

Nuova rimodulazione WINDTRE da settembre 2022: aumenti fino a 5 euro al mese per alcuni clienti di rete fissa

NUOVA RIMODULAZIONE WINDTRE SETTEMBRE 2022 GLI AUMENTI PREVISITI E COME EVITARLI Rimodulazione per alcuni clienti di rete fissa WINDTRE da 1° settembre 2022 aumento di 2 o 5 euro al mese per il costo dell’offerta

per evitare l’aumento: passaggio ad altro operatore oppure disattivazione della linea

Tramite il suo sito ufficiale, WINDTRE ha annunciato l’arrivo di una nuova rimodulazione per i già clienti di rete fissa. La modifica delle condizioni contrattuali entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° settembre e comporterà un aumento di 2 o 5 euro per il canone mensile dell’abbonamento in corso. Da notare, inoltre, che, per le offerte ritoccate di 5 euro al mese, il rincaro entrerà in vigore solo dopo la fine del pagamento del modem a rate.

In ogni caso, i clienti WINDTRE coinvolti nella rimodulazione riceveranno una comunicazione da parte dell’operatore in fattura. Il consiglio, quindi, è di leggere sempre con attenzione il conto telefonico inviato dal provider per verificare la presenza di una modifica delle condizioni contrattuali dell’offerta attiva. In tale comunicazione vengono, infatti, illustrate tutte le caratteristiche dalla rimodulazione.

Per il momento, l’operatore non ha chiarito quali sono le offerte colpite dalla rimodulazione annunciata in queste ore. Come confermato da WINDTRE, la rimodulazione arriva “a seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

Ricordiamo, in ogni caso, che per tutti i clienti WINDTRE interessati dalla modifica delle condizioni contrattuali del proprio abbonamento c’è la possibilità di passare ad altro operatore oppure di esercitare il diritto di recesso con disattivazione della linea senza costi aggiuntivi o penali. Per esercitare il diritto di recesso ed evitare la rimodulazione tariffaria è possibile:

inviare una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

inviare una PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

accedere all’Area Clienti del sito dell’operatore

recarsi presso un punto vendita WINDTRE

chiamare il 159

Per esercitare il diritto di recesso, con disattivazione della linea, o passare ad altro operatore c’è tempo fino al 31 agosto.

Come evitare la rimodulazione WINDTRE con le migliori offerte Internet casa di giugno 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fibra Aruba Promo linea telefonica

chiamate illimitate tramite rete in fibra ottica FTTH

attivazione gratuita 17,69 euro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2500 Mega

attivazione e modem Wi-Fi gratis 22,90 euro al mese per già clienti Vodafone di rete mobile

24,90 euro al mese Sky WiFi linea telefonica

chiamate illimitate tramite rete in fibra ottica FTTH 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2500 Mega

attivazione e modem Wi-Fi gratis 25,95 euro al mese TIM Premium Fibra linea telefonica

chiamate illimitate tramite rete in fibra ottica FTTH 0 euro al mese fino al 31 agosto, poi 29,90 euro al mese

Per evitare la rimodulazione WINDTRE è possibile scegliere una delle tante offerte per la connessione Internet disponibili sul mercato. Le opzioni su cui puntare non mancano di certo. Un quadro completo sulle offerte è accessibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it.

Tra le migliori offerte disponibili in questo momento c’è Fibra Aruba Promo. L’offerta include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. Il costo è di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 26,47 euro al mese, senza vincoli. L’attivazione è gratuita ed il modem è disponibile al costo di 2,20 euro in più al mese.

Da tenere d’occhio c’è anche Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta proposta dall’operatore presenta la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega. Il costo dell’offerta è di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per i già clienti Vodafone di rete mobile c’è un canone scontato di 22,90 euro al mese. L’abbonamento è personalizzabile con la Vodafone TV (che include NOW e Amazon Prime) a partire da 12 euro al mese.

Tra le migliori offerte per la connessione Internet casa c’è anche Sky WiFi. L’offerta proposta dall’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 29,90 euro al mese ma senza alcun vincolo per il cliente.

Da valutare anche Fastweb Casa Light. L’offerta proposta da Fastweb, infatti, include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega. L’abbonamento di Fastweb presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. I clienti possono scegliere Fastweb anche per la linea mobile con offerte, anche in portabilità, da 5,95 euro al mese.

Molto interessante anche l’offerta di TIM con la “Promo Estate” valida fino al 30 giugno. L’offerta in questione, denominata TIM Premium Fibra consente di accedere ad un abbonamento con canone azzerato per i primi 3 mesi. Da settembre, invece, il costo sarà di 29,90 euro al mese. L’abbonamento include la linea telefonica e le chiamate illimitate oltre ad una connessione tramite fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega.

