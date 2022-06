Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a giugno 2022

Quali sono le nuove offerte Sky c he si possono attivare (anche online) a giugno 2022? Sul comparatore di SOStariffe.it, nella sezione dedicata a Internet e alle offerte TV, sono disponibili tutte le offerte Internet casa dell’operatore e i pacchetti legati all’intrattenimento, come per esempio Sky Calcio. Analizziamo insieme quali sono le offerte più convenienti e come approfittare dei vantaggi delle offerte combinate.

Sky è un’azienda che, dopo il grandissimo successo ottenuto con le promozioni Pay TV, ha deciso di lanciare il suo business anche nel mondo delle offerte Internet casa, lanciando la promozione Sky Wifi.

Internet è infatti un’esigenza alla quale oggi è praticamente impossibile rinunciare: se la si combina con un pacchetto legato a un contenuto in streaming a pagamento, si riesce al contempo a ottimizzare i costi e a trovare una tariffa che si adatta perfettamente ai propri bisogni di connettività e gestione del tempo libero.

Di seguito prenderemo in esame le nuove offerte Sky relative:

alla connessione Internet casa

Sky WiFi + Sky TV. ai pacchetti combinati che si possono attivare scegliendo

Per conoscere fin da subito quali sono i vantaggi delle offerte Internet casa di Sky, clicca sul link che trovi qui sotto.

SCOPRI COME FUNZIONA SKY INTERNET CASA »



Costo pacchetti Sky

TIPOLOGIA DI OFFERTA SKY COSTO MENSILE E SERVIZI INCLUSI Sky Wifi Connessione Internet casa senza limiti al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, con attivazione gratuita Sky Wifi + Prova Sky Q Connessione Internet casa senza limiti al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, con servizio Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni che permette di provare tutti i pacchetti di Sky TV Sky TV Show e reality di Sky, serie Sky Original e serie TV, al costo scontato di 14,90 euro al mese invece di 25 euro

Nel caso in cui si volesse attivare soltanto la promozione Internet casa di Sky, si dovrebbe spendere un contributo mensile pari a 24,90 euro. Si tratta di un prezzo molto competitivo, perfettamente in linea con le offerte di altri gestori Internet casa.

Sky permetterà, nelle zone coperte dalla fibra di tipo FTTH, di navigare fino a 1 Giga in download e di 300 Mega in upload. Le chiamate da numero fisso saranno disponibili, ma a pagamento. Nell’offerta sarà incluso lo Sky Hub, ovvero un modem intelligente in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

SCOPRI LA PROMOZIONE SKY WIFI»

Se si vuole conoscere Sky anche per i servizi legati all’intrattenimento, si consiglia di prendere in considerazione la promozione Sky Wifi + Prova Sky Q, ovvero il decoder Sky con il quale vedere per 30 giorni tutti i contenuti messi a disposizione da Sky.

Dalla programmazione base di Sky TV al mondo dello sport, dal grande cinema a Netflix: ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e, soprattutto, non ci saranno vincoli di sottoscrizione. Al termine dei 30 giorni di prova si potrà infatti semplicemente decidere di restituire Sky Q.

Scopri di più nel link di seguito.

ATTIVA SKY WIFI CON PROVA SKY Q»

Per quanto riguarda, invece, Sky TV, si tratta del pacchetto base di Sky legato all’intrattenimento online. Pacchetto base significa che nel momento in cui si attiva Sky Wifi + un pacchetto Sky per vedere contenuti online, Sky TV sarà sempre compreso di default. I restanti pacchetti costituiranno invece le aggiunzioni che si potranno fare alla promozione di base. Quali sono gli altri servizi che si potranno attivare? Come funziona la loro sottoscrizione? Vediamolo di seguito.

Nuove offerte Sky TV

SOStariffe.it presenta una sezione dedicata alle offerte TV. Cliccando su Sky, sarà possibile visualizzare le migliori promozioni TV disponibili a giugno 2022, come la già citata Prova Sky Q, disponibile per 30 giorni al costo di 9 euro.

Prova Sky Q »

Le altre offerte sono:

Sky Calcio;

Sky TV + Sky TV + Sky Cinema;

Intrattenimento Plus;

Sky TV + Sky Sport.

Il piano base, ovvero Sky TV, ha un costo scontato pari a 14,90 euro al mese e include show e serie TV, sia italiane sia internazionali, documentari su tanti argomenti e news, produzioni originali Sky.

Al piano base si potranno aggiungere i seguenti pacchetti, gli stessi che si potranno visionare in anteprima usufruendo della promozione Prova Sky Q.

Pacchetti da aggiungere a Sky TV Costo mensile Sky Cinema 10 euro al mese invece di 14 euro Sky Sport 16 euro al mese invece di 20 euro Sky Calcio 5 euro al mese Sky Kids 5 euro al mese

Analizzando le singole promozioni una alla volta:

Sky Cinema permette di vedere più di 200 prime visioni all’anno, quindi si tratta di un pacchetto perfetto per chi ama andare al cinema, ma vorrebbe risparmiare;

Sky Sport comprende il calcio europeo e internazionale;

Sky Calcio include le Super Leagues di Sky;

Sky Kids permette di vedere un gran numero di programmi per bambini e ragazzi di tutte le età.

In particolare, per quanto riguarda l’offerta Sky Calcio, Sky si è aggiudicata soltanto 3 partite della serie A per i prossimi campionati (fino al 2024), mentre sono disponibili tutte e 10 su DAZN. Conviene comunque restare informati sui contenuti di questo pacchetti perché, nei prossimi mesi, ci potrebbe anche essere una rinegoziazione (con un possibile aumento del costo mensile che oggi è pari a 5 euro).

Scopri Sky Calcio»

Nel caso in cui si volesse attivare la promozione Sky TV + Calcio, disponibile al link qui sotto, si dovrebbe pagare un costo pari a 19,90 euro al mese in offerta per un periodo di 18 mesi. Oltre ai contenuti della serie A, si potrebbero vedere anche:

la serie BKT e la serie C;

il Calcio europeo;

il canale Sky Sport24.

In alternativa, si potrebbe optare per Sky TV + Sky Sport + E-Scooter V25 VIVO, disponibile al costo di 30,90 euro al mese, invece di 45 euro.

I grandi amanti del cinema potranno invece approfittare della promozione Sky TV + Sky Cinema con Sky Q via Internet, con la quale si potrà ricevere un E-Scooter V25 VIVO. In pratica, sarà sufficiente una semplice connessione a Internet per poter visionare i contenuti di questa promozione. È disponibile al costo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 39 euro.

Ricordiamo che Sky Cinema include:

200 prime visioni all’anno;

il meglio del cinema italiano e internazionale;

oltre 20 film Sky Original all’anno;

più di 1.500 titoli di ogni tipo, pensati per tutta la famiglia.

Attiva Sky TV + Sky Cinema»

Infine, un ultimo pacchetto da prendere in considerazione è chiamato Intrattenimento Plus: ha un costo scontato pari a 19,90 euro al mese, invece di 30 euro, e prevede una programmazione di contenuti molto ampia.

Nella pratica, sarà possibile accedere:

a tutta la programmazione del piano base Sky TV;

al piano standard di Netflix, che si aggiorna ogni mese con un numero variabile di contenuti (leggi cosa è presente nel catalogo Netflix di giugno 2022), e che permette di vedere contenuti in HD su 2 diversi dispositivi in contemporanea.

Scegli il pacchetto Intrattenimento Plus»

