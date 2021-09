Rimodulazione Vodafone: nuovi aumenti dal 1° novembre

Ancora un aumento in arrivo per i clienti Vodafone che, a partire dal mese di novembre, dovranno fare i conti con una nuova rimodulazione appena annunciata dall'operatore. La nuova rimodulazione riguarda un gruppo di clienti con SIM ricaricabile che riceverà in questi giorni la comunicazione ufficiale (via SMS) dal provider. Per i clienti coinvolti dalla rimodulazione è previsto un incremento del canone mensile. Ecco tutti i dettagli:

Per i clienti Vodafone è in arrivo una nuova rimodulazione. L’operatore, infatti, ha annunciato l’arrivo di nuovi rincari per i clienti di telefonia mobile con un’offerta attiva. Per i clienti coinvolti dalla rimodulazione è previsto un rincaro del canone mensile tramite una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dell’offerta attiva. I rincari entreranno in vigore dal prossimo 1° novembre.

Rimodulazione Vodafone: aumenti di 1,99 euro al mese per i clienti coinvolti

A partire dal primo rinnovo successivo al prossimo 1° novembre, i clienti Vodafone che riceveranno una comunicazione via SMS in questi giorni registreranno un aumento del canone mensile. Per i clienti coinvolti è previsto un addebito aggiuntivo di 1,99 euro al mese. Di conseguenza, se, ad esempio, un’offerta che prevede un canone di 10 euro al mese viene rimodulata il nuovo canone sarà 11,99 euro al mese.

Da notare, inoltre, che i clienti coinvolti dalla rimodulazione potranno attivare Giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi (stando alle precedenti rimodulazioni Vodafone, 50 GB al mese) chiamando il 42590 a partire dal 5/10 fino al 31/10. Per alcuni clienti, inoltre, ci sarà la possibilità di cambiare offerta, passando ad un piano con più Giga (ma con costi extra, solitamente 0,99 euro in più al mese rispetto all’offerta già attivata).

Come esercitare il diritto di recesso dopo la rimodulazione

I clienti coinvolti dalla nuova rimodulazione Vodafone potranno scegliere di non accettare la modifica unilaterale delle condizioni tariffarie stabilita dall’operatore. In questo caso, quindi, c’è la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi o penali. In parallelo alla richiesta di recesso sarà possibile anche passare ad altro operatore, anche in questo caso senza alcun costo extra addebitato da Vodafone. Per ottenere il diritto di recesso senza costi è necessario indicare come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Ecco come fare ad esercitare il diritto di recesso dopo la rimodulazione Vodafone:

collegandosi al sito variazioni.vodafone.it

recandosi in un negozio Vodafone

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

inviando una comunicazione via PEC a disdette@vodafone.pec.it

chiamando il 190

Ricordiamo, inoltre, che chi ha acquistato un telefono a rate, a seguito della rimodulazione, ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali. In questo caso, il cliente potrà decidere se continuare con il pagamento rateale oppure se saldare quanto dovuto in un’unica soluzione. A prescindere dalla scelta, non sono previsti costi extra.

Le migliori offerte di telefonia mobile del momento

I clienti Vodafone colpiti dalla rimodulazione possono, quindi, passare ad altro operatore senza costi grazie alla possibilità di esercitare il diritto di recesso. C’è quindi la possibilità di scegliere una nuova offerta per ridurre i costi e aumentare i vantaggi. Per scegliere l’offerta migliore del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile cliccando sul box qui di sotto, oppure l’App di SOStariffe.it.

La tabella qui di seguito riassume quelle che sono le migliori proposte da attivare in questo momento, evitando così la rimodulazione Vodafone cambiando operatore. Ecco, quindi, le migliori offerte per i clienti Vodafone:

Offerta Minuti, SMS e Giga Costi spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro Smart 70 Top di Tiscali minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G 6,99 euro al mese con attivazione di 10 euro Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese con attivazione gratuita Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro Smart 100 di Tiscali minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con attivazione di 10 euro