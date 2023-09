Dal mese di ottobre è prevista una nuova rimodulazione per i clienti Fastweb Mobile . Un gruppo di clienti dell'operatore, infatti, registrerà un aumento del canone mensile che potrà raggiungere un massimo di 5 euro al mese . Ecco i dettagli sulla rimodulazione e come evitare l'aumento.

Come già avvenuto nei mesi scorsi, Fastweb continua con le rimodulazioni per alcuni clienti di telefonia mobile. Chi riceverà la comunicazione in questi giorni, infatti, registrerà un aumento del canone mensile fino a 5 euro a partire dal primo rinnovo successivo al prossimo 1° ottobre 2023.

Per tutti i clienti interessanti dalla rimodulazione, naturalmente, c’è la possibilità di cambiare operatore senza costi, esercitando il diritto di recesso. Per individuare la migliore offerta alternativa disponibile in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal link qui di sotto.

Rimodulazione Fastweb Mobile: come evitare l’aumento di ottobre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE FASTWEB 1. L’aumento è compreso tra 5 centesimi e 5 euro: dipende dalla tariffa attiva dal cliente 2. La rimodulazione sarà attiva dal primo rinnovo successivo al 1° ottobre 2023 3. Per evitare la rimodulazione basta cambiare operatore

Alcuni clienti selezionati da Fastweb stanno ricevendo, in questi giorni, l’avviso di una prossima rimodulazione con un aumento del canone mensile compreso tra 5 centesimi e 5 euro. L’aumento effettivo varia da cliente a cliente ed è necessario consultare il messaggio SMS inviato dall’operatore per verificare tutti i dettagli.

La rimodulazione, naturalmente, può essere evitata scegliendo di cambiare operatore senza costi. In questi casi, infatti, si può ricorrere al diritto di recesso e cambiare provider, attivando una tariffa più conveniente, con più Giga e anche con un costo più basso.

Per esercitare il diritto di recesso è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”,

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”, inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali” recarsi presso un negozio Fastweb oppure contattare il Servizio Clienti Fastweb

contattare il inviare comunicazione di recesso all’area MyFastweb specificando nel campo note “modifica delle condizioni contrattuali”

Il recesso consente di ottenere la disattivazione dell’offerta. Per conservare il numero è necessario anche effettuare il cambio operatore, scegliendo tra una delle offerte disponibili sul mercato come quelle proposte qui di seguito.

Le offerte mobile da attivare a settembre 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile Smart minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 euro al mese ho. 5,99 di ho. Mobile minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese Kena 6,99 di Kena Mobile minuti illimitati

500 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

50 GB extra con Autoricarica 6,99 euro al mese

primo mese gratis ho. 7,99 di ho. Mobile minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese Flash 180 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese

Per evitare la rimodulazione di Fastweb è possibile scegliere una delle tante offerte alternative disponibili a settembre 2023. Qui di sotto abbiamo selezionato alcune proposte da meno di 10 euro al mese che possono rappresentare un’alternativa ideale per evitare il rincaro voluto da Fastweb.

Optima Super Mobile Smart

Tra le tariffe da considerare c’è Optima Super Mobile Smart di Optima Mobile, operatore virtuale sotto rete Vodafone. La tariffa in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

La tariffa ha un costo di 4,95 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,90 euro. Per accedere all’offerta c’è i link qui di sotto.

ho. 5,99 di ho. Mobile

ho. Mobile (operatore virtuale su rete Vodafone) propone ho. 5,99. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Kena 6,99 di Kena Mobile

Da valutare anche Kena 6,99 di Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM. La tariffa in questione include:

minuti illimitati

500 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese attivando il servizio di Autoricarica

Il costo dell’offerta è di 6,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis. L’offerta è disponibile tramite attivazione online:

ho. 7,99 di ho. Mobile

ho. Mobile mette a disposizione anche ho. 7,99. L’offerta proposta dall’operatore prevede:

minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 7,99 euro al mese e c’è l’attivazione gratuita.

Flash 180 di Iliad

Da valutare anche Flash 180 di Iliad. L’offerta, valida fino al prossimo 14 di settembre, include:

minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G e 5G

Flash 180 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

