Facendo un confronto europeo, sulla base dei dati forniti da Eurostat risulta che, dal 2016 al 2022, in sei Paesi si è registrata una riduzione dell’indice dei prezzi dell’assicurazione auto:

Irlanda (-16,9%);

Grecia (-8,3%);

Danimarca (-6,5%);

Belgio (-2,9%);

Italia (-1,2%) ;

; Svezia (-0,2%).

In tutti gli altri Paesi i prezzi RCA sono invece aumentati, in particolare in Norvegia (+26,6%), in Finlandia (+15,1%), in Olanda (+15%), in Francia (+12%) e in Spagna (+11,3%) gli aumenti sono stati molto significativi. E altrettanto, anche se di ordine inferiore, quelli rilevati in Austria (+9,5%), in Germania (+4,8%) e in Lussemburgo (+3,4%). Anche la Gran Bretagna registra un elevato incremento dell’indice dal 2016 al 2022 (+24,5%), a cui ha contribuito l’impennata del 2022 (+13,7%). Sempre nel periodo 2016-2022, il rialzo medio nei 27 Stati membri dell’Unione europea è pari al +8,4%.

Facendo affidamento ancora una volta agli ultimi dati disponibili e aggiornati a maggio 2023, emerge che la tendenza alla riduzione dei prezzi della polizza auto si conferma solo per l’Irlanda (-2,6%), mentre in tutti gli altri Paesi si osserva una crescita dell’indice: anche l’Italia mostra una variazione del +2,7%, tuttavia inferiore alla media europea pari al 3,0%.