Rateizzazione bollette luce e gas: richiesta e possibilità a Febbraio 2022

Le bollette hanno subito aumenti molto consistenti in questo primo trimestre 2022, i costi per i clienti tutelati sono cresciuti del 55% per l'elettricità e del 41,8% per il gas. Per le famiglie in difficoltà sono previsti degli aiuti come il bonus elettrico e quello gas e la possibilità di rateizzazione le bollette, ecco come puoi evitare i rincari e fare richiesta dei piani di rimborso a rate.

Gli aumenti che hai notato in bolletta e di cui si continua a parlare nelle news potrebbero non essere gli ultimi a cui dovrai far fronte. Secondo l’authority che vigila sui servizi idrici, elettrici e del gas il primo trimestre 2022 è stato decisamente molto pesante per i consumatori. I dati diffusi dall’ARERA hanno mostrato come nel raffronto con il primo trimestre 2021 sia stato registrato un rincaro del 94% del prezzo per smc di gas (il costo è passato da 70,66 centesimi a 137,32 centesimi) e per la luce l’incremento è stato addirittura del 131%. La bollette energetica del Paese per il 2022 potrebbe essere più che doppia rispetto al periodo pre pandemia.

L’intervento del Governo per frenare gli aumenti

Questi dati non fanno sperare in un cambiamento repentino delle condizioni delle offerte luce e gas, anzi si inizia a temere nuovi aumenti anche per i clienti che hanno già attivato offerte del mercato libero. Il Governo Draghi, dopo essere intervenuto con due decreti per alleggerire i costi su famiglie ed imprese sul finire del 2021 e per questo primo trimestre 2022, ha già annunciato un nuovo provvedimento per contrastare nuovi rincari dei prezzi luce e gas.

Il nuovo Decreto dovrebbe valere ben 5,8 miliardi di euro e sono previsti fondi per potenziare i bonus elettrico e gas, per ridurre nuovamente l’IVA sul gas e anche per continuare con l’azzeramento degli oneri in bolletta. Ecco come dovrebbero essere ripartiti i contributi stanziati:

700 milioni di euro per le imprese energivore

500 milioni di euro per le aziende che hanno un consumo gas sopra la media

3 miliardi di euro saranno utilizzati per azzerare gli oneri di sistema su bollette energia

590 milioni di euro serviranno per mantenere l’IVA sul gas al 5%

480 milioni di euro saranno per il taglio degli oneri si sistema gas

500 milioni serviranno per potenziare i bonus sociali

Anche Regioni e Comuni lamentano delle bollette insostenibili e in questo provvedimento sono stati destinati dei fondi anche per questi enti, 300 milioni di euro andranno per aiutare gli enti locali a sostenere i costi dei loro consumi e per le Regioni il contributo previsto (pari a 400 milioni di euro) servirà a coprire i costi delle strutture sanitarie.

Rateizzazione delle bollette come funziona

Il protrarsi di queste condizioni ha spinto il Governo a rinnovare una misura che era stata adottata nei primi periodi della pandemia, si tratta della rateizzazione senza interessi delle bollette per le persone in difficoltà. Queste le parole con cui il presidente dell’ARERA aveva già accolto questo provvedimento: “La rateizzazione consente oggi di raggiungere fasce più ampie di quelle coperte attraverso i bonus elettricità e gas. Un segmento di povertà energetica, fasce di reddito che, pur non rientrando nei parametri Isee di accesso ai bonus, possono trovarsi in periodi di oggettiva difficoltà. Nel definire i meccanismi di rateizzazione dovremo tener conto anche di questo oltre che delle specificità di questo particolare momento”.

Se tutto resterà come nel periodo della crisi Covid i clienti in condizioni di morosità potranno richiedere la rateizzazione delle bollette, il numero massimo di rate previsto è 10 e non saranno applicati interessi. Il servizio di pagamento a tranche delle bollette non è un’assoluta novità, i gestori prevedono questa opzione anche in periodi non di crisi.

La rateizzazione può essere richiesta per una o più fatture e si deve fare domanda almeno 10 giorni prima della scadenza, puoi attivare questa opzione anche se hai domiciliato i pagamenti su conto o carta (ma ricordati di bloccare i pagamenti automatici). Chi rateizza in genere è soggetto al pagamento di un tasso di interesse.

Ci sono degli operatori che consentono ai clienti di richiedere la rateizzazione tramite i profili online e con l’APP, in altri casi invece i clienti vengono invitati a contattare un operatore per organizzare il piano di pagamenti. Attenzione a rispettare le scadenze fissate per pagamenti delle rate perché nel caso in cui si salti un versamento verrà annullata la dilazione e dovrai pagare in un’unica soluzione.

Secondo il documento con cui l’ARERA ha deliberato le rateizzazioni del primo trimestre 2022: “la prima rata deve avere un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e il restante 50% viene recuperato in rate successive di ammontare costante”.

Bonus elettrico e gas, come richiederli

Se sei una famiglia a basso reddito o molto numerosa dovresti sapere che hai a disposizione un altro strumento per poter ridurre l’impatto degli aumenti sul tuo budget. Si tratta del bonus elettrico e gas. Questi strumenti non sono altro che degli sconti che vengono applicati direttamente sulle tue bollette e gli importi vengono calcolati ogni anno in base ad una stima dell’andamento dei prezzi delle materie prime.

Il bonus elettrico e quello del gas sono destinati alle seguenti categorie di cittadini/e:

nuclei fino a 3 persone, un ISEE sotto gli 8.265 euro annui

nuclei numerosi con almeno 4 persone, un ISEE di 20.000 euro annui

beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza

utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita (bonus disagio fisico)

Le famiglie e cittadini che hanno diritto a questo contributo sono 5 milioni e i bonus sociali dal 2021 sono diventati automatici, non dovrai quindi presentare la richiesta ogni anno. L’unico documento necessario per poter accedere a questo sconto è la Dichiarazione Sostitutiva Unica che dovrai compilare sul sito dell’INPS e che è necessaria all’istituto e all’ARERA per rintracciare i beneficiari.

Il bonus elettrico è fisso e riconosce i seguenti importi a chi possiede i requisiti:

165,60 euro – famiglie di uno o 2 componenti

tra i 3 e i 4 componenti – 200,70 euro

235,80 euro – più di 4 persone

Per calcolare invece il bonus per disagio fisico è necessario conoscere il consumo annuale e la potenza necessaria per mantenere attivi gli apparecchi salvavita.

Il bonus gas è un contributo che tiene conto di molte variabili: il numero di componenti che formano la famiglia, uso del gas (solo riscaldamento o acqua calda e cottura) e le zone climatiche di residenza. Le zone climatiche sono un fattore che può incrementare o diminuire lo sconto, queste aree tengono conto di quante ore di luce e quali temperature medie sono registrate dove vivi.

Il contributo minimo che può ottenere un cliente che vive con meno di 4 persone e che abita in zona A/B (quindi zone calde) è di 62,10 euro se utilizza il gas solo per cucinare e avere acqua casa, la stessa famiglia può ottenere 205,20 euro di sconto se ha anche un impianto di riscaldamento. Se la stessa famiglia vivesse in zona F il contributo salirebbe a 571,50 euro (con impianto riscaldamento, acqua calda e cottura).

Il contributo più elevato che potresti ottenere è quello destinato alle famiglie con più di 4 componenti con impianto di riscaldamento, cucina a gas e caldaia a gas per l’acqua calda e se vivi in zona climatica F, lo sconto complessivo previsto per questi utenti è di 816,30 euro.

Le promozioni luce e gas per risparmiare in bolletta

Se sei un cliente del mercato tutelato puoi ridurre le bollette di luce e gas passando ad una delle migliori offerte del mercato libero. Le tariffe attualmente proposte dagli operatori liberi di energia elettrica e gas sono praticamente la metà rispetto a quelle applicate ai clienti del mercato tutelato.

Se non sai quale promozione attivare e vuoi approfondire le condizioni delle soluzioni più vantaggiose, puoi utilizzare il servizio gratuito e senza impegno all’acquisto del comparatore di SOStariffe.it. Il sistema ti permetterà di confrontare le promozioni energia e gas e potrai capire se si tratta di un’offerta conveniente perché l’algoritmo stima anche il risparmio che potresti ottenere rispetto alle tariffe dell’ARERA. Per rendere più attendibile il raffronto dovrai indicare le tue abitudini di consumo: mq dell’appartamento, numero di persone con cui vivi, elettrodomestici che utilizzi, tipologia di impianto di riscaldamento. Puoi cliccare sul link in basso e fare la tua ricerca personalizzato o puoi scaricare l’APP di SOStariffe.it per poter essere sempre aggiornato/a su nuove tariffe.

Se hai qualche dubbio sulla convenienza dell’offerta energia e gas puoi anche utilizzare i consigli degli esperti del sito con il servizio di Analisi della bolletta. Invierai una bolletta e i consulenti valuteranno se la tipologia di contratto che hai attivato è adatto al tuo stile di consumo.

