Quotazione GAS Novembre 2022: come risparmiare con le offerte

L’autunno insolitamente mite ha posticipato di qualche settimana l’accensione dei caloriferi, ma ora che le temperature sono in discesa (e il gas all’ingrosso inizia a dare i primi accenni di rialzo), i consumatori sono a caccia di offerte gas del Mercato Libero che riscaldino casa a prezzi competitivi. A quale offerta affidarsi, dunque? La risposta è contenuta nella classifica stilata dal comparatore di SOStariffe.it, che ha scandagliato le soluzioni metano attivabili a novembre 2022 e individuato quelle più vantaggiose per una “famiglia tipo” con un consumo annuale di 1.400 Smc di metano.

Le “top 5” offerte su cui il comparatore ha acceso i riflettori hanno una peculiarità in comune: esse propongono una tariffa a prezzo indicizzato (o variabile). Questo significa che assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas, aggiornato ogni mese. Il vantaggio? In queste settimane in cui i listini del gas hanno lasciato una scia in flessione, timidi segnali di schiarita si sono intravisti anche in bolletta.

A ottobre 2022, il prezzo del gas si è attestato sui 0,8260 euro al metro cubo (secondo l’indice PSV, che fa riferimento all’hub italiano per le compravendite del gas), inferiore rispetto al prezzo in vigore nel Mercato Tutelato (0,835182 euro al metro cubo). Il prezzo del metano al metro cubo per il mese di novembre 2022 sarà reso noto i primi di dicembre.

In attesa dell’ufficializzazione del nuovo prezzo di riferimento, i clienti domestici possono affidarsi al Mercato Libero per abbattere le spese in bolletta. Per individuare le offerte che attraggono il risparmio, basta consultare il comparatore di SOStariffe.it, che è anche sempre a portata di smartphone e tablet grazie all’App di SOStariffe.it.

Le 5 offerte gas del Mercato Libero più convenienti di Novembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 186,24 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 186,90 euro 3 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 0,9060 €/Smc 191,16 euro 4 Agsm Aim Energia Green Gas 0,8560 €/Smc 192,24 euro 5 Illumia Gas Flex Web 0,9260 €/Smc 193,77 euro

Come detto, il comparatore di SOStariffe.it ha individuato le cinque offerte elencate in tabella come le più vantaggiose a novembre 2022 per una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano. Per chi non conoscesse il proprio consumo annuo di metano (che peraltro è sempre consultabile nell’ultima bolletta del proprio fornitore), è possibile farne una stima impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it (accessibili dal widget qui sotto). Tra le informazioni che è possibile inserire ci sono il numero dei componenti della famiglia, la metratura del proprio appartamento e la tipologia d’utilizzo della fornitura gas (riscaldamento, cottura cibi e acqua calda).

Prima di passare ai raggi X le 5 soluzioni metano, è bene ricordare che i prezzi del gas citati in tabella per ciascuna promozione si riferiscono al valore dell’indice PSV (acronimo di Punto di Scambio Virtuale) relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo a disposizione) eventualmente maggiorato del contributo al consumo previsto dal fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

L’offerta metano di Pulsee “attrae” la convenienza perché propone ai clienti domestici un prezzo del gas allineato alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, senza alcuna maggiorazione da parte del fornitore stesso. Questo, unito al 20% di sconto sul contributo fisso mensile a copertura di costi di commercializzazione, assicura a Gas Relax Index di Pulsee il primo gradino del podio nella speciale classifica elaborata dal comparatore di SOStariffe.it

Le caratteristiche della promozione sono:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PSV ; contributo fisso mensile scontato del 20%: attivando l’offerta entro il 5 dicembre 2022 si pagheranno 12 euro al mese anziché 15 euro al mese, per un totale annuale di 144 euro;

anziché 15 euro al mese, per un totale annuale di 144 euro; gestione 100% digitale della fornitura grazie all’area Clienti online e all’ App Pulsee Energy ;

; attivazione veloce anche dallo smartphone e nessun vincolo di permanenza;

possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “ Zero Carbon Footprint ” (+3 euro al mese) per compensare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

” (+3 euro al mese) per compensare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

L’offerta gas Pulsee è attivabile a un costo mensile di 186,24 euro. Al link di seguito il quadro completo della promozione:

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche quella della web company wekiwi si “piazza” tra le offerte per la fornitura di metano tra le più competitive a novembre 2022. Che cosa la rende tale? Accesso al prezzo all’ingrosso del gas (con una maggiorazione minima), un contributo fisso annuale dal costo molto limitato e uno sconto di 30 euro in bolletta applicato a tutti i nuovi clienti ed erogato al termine del primo anno di fornitura.

Ecco l’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

in base all’indice PSV a cui va aggiunto un contributo al consumo di ; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione;

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici; energia verde inclusa.

La promozione costerebbe alla “famiglia tipo” 186,90 euro al mese. Per saperne di più o procedere con l’attivazione, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Prezzo Netto Natura Casa Gas di HERA Comm

Con l’offerta metano di Hera Comm, convenienza e tutela dell’ambiente convolano a nozze. Ecco i due punti di forza di questa promozione che al prezzo all’ingrosso del gas affianca uno sconto di 20 euro sulla fornitura per i clienti che attivino almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua).

Di seguito l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo pari a 0,080 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile pari a 10 euro per una spesa di 120 euro all’anno ;

; servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’ App My Hera ;

; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi a Hera Comm per la fornitura di gas spenderebbe per questa promozione 191,16 euro al mese. Segui il link di seguito per saperne di più:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Anche AGSM AIM Energia, società con sede a Verona che opera nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento, scommette sul prezzo all’ingrosso del gas per garantire ai propri clienti bollette in linea con l’andamento del mercato.

Ecco gli ingredienti della “ricetta” proposta da Agsm Aim Energia:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; App AGSM AIM Energia per avere sempre il polso sui propri consumi, controllare lo stato dei pagamenti, saldare le proprie fatture con carta di credito e inoltrare pratiche contrattuali;

per avere sempre il polso sui propri consumi, controllare lo stato dei pagamenti, saldare le proprie fatture con carta di credito e inoltrare pratiche contrattuali; emissioni di CO₂ compensate.

Per la “famiglia tipo” questa soluzione avrebbe un impatto mensile sul proprio budget pari a 192,24 euro. Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione:

Gas Flex Web di Illumia

Nella rosa delle offerte metano più appetibili a novembre 2022 entra anche Gas Flex Web di Illumia, che permette di beneficiare della promozione Black Friday: fino al 28 novembre 2022, i clienti che attiveranno questa fornitura potranno vedersi accreditato uno sconto di 30 euro in bolletta per il primo anno di fornitura. Tale bonus sarà ripartito in tre tranches da 10 euro al mese (nel 1°, 6° e 12° mese di fornitura).

Di seguito Gas Flex Web sotto i riflettori:

prezzo indicizzato in base al PSV a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena 0,10 €/Smc ;

in base al PSV a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena ; 9 euro al mese (108 euro all’anno) di contributo fisso per costi di commercializzazione;

pagamento delle bollette con domiciliazione bancaria come metodo esclusivo;

possibilità di sottoscrivere l’offerta in modalità Dual Fuel , ovvero attivando un unico contratto di fornitura per luce e gas con Illumia. Anche l’offerta Illumia Flex Web è soggetta alla promozione Black Friday fino al 28 novembre 2022;

, ovvero attivando un unico contratto di fornitura per luce e gas con Illumia. Anche l’offerta è soggetta alla promozione Black Friday fino al 28 novembre 2022; energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Questa soluzione gas Illumia è attivabile dalla “famiglia tipo” a un costo di 193,77 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

