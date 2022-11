Illumia , uno degli operatori di riferimento del mercato energetico italiano, lancia le sue offerte del Black Friday proponendo una promozione davvero interessante sulla fibra ottica. Fino al prossimo 28 di novembre, infatti, la fibra Illumia è disponibile con canone scontato a meno di 20 euro al mese e, per tutti i nuovi clienti, c'è anche un Buono Regalo Amazon.it ad arricchire i bonus. Da notare che anche le offerte luce e gas di Illumia possono contare su di una promo per il Black Friday. Ecco i dettagli completi:

Illumia Black Friday: fibra da 19,99 euro con Buono Amazon in regalo e sconti per luce e gas

Illumia dà il via alle offerte del Black Friday. L’operatore, riferimento del mercato delle offerte luce e gas, è presente anche nel settore delle offerte Internet casa dove lancia una promozione davvero interessante in occasione del periodo di Black Friday. L’offerta prevede uno sconto sul canone della fibra ottica ed un Buono Amazon in regalo. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano una fornitura di luce e/o di gas è prevista un’ulteriore promozione con uno sconto in bolletta.

Ecco i dettagli completi delle promozioni di Illumia:

Le offerte Illumia del Black Friday: fibra scontata e Buono Amazon in regalo

LE OFFERTE DI ILLUMIA I DETTAGLI DELLA PROMO BLACK FRIDAY Illumia Wifi canone scontato a 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza

(poi 26,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza Buono Amazon da 25 euro in regalo Luce Flex Web prezzo luce pari al PUN + 0,01 €/kWh

costo fisso di 10 euro al mese

tariffa monoraria o bioraria

sconto in bolletta di 30 euro Gas Flex Web prezzo luce pari al PSV+ 0,1 €/Smc

costo fisso di 10 euro al mese

sconto in bolletta di 30 euro

Fino al prossimo 28 di novembre è possibile attivare Illumia Wifi, l’offerta per la connessione di casa dell’operatore, in promozione per il Black Friday. L’offerta prevede un canone scontato a 19,99 euro al mese per il primo anno ed un Buono Amazon da 25 euro in regalo per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione dell’abbonamento prima della fine del periodo promozionale. Illumia Wifi mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload.

Per tutti i nuovi clienti è previsto, come detto, un canone di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese (senza alcun vincolo di permanenza per il cliente). Da notare, inoltre, che il modem Wi-Fi è disponibile in locazione gratuita per il primo anno (poi 2,99 euro al mese) ma è completamente opzionale in quanto l’utente può utilizzare anche un proprio dispositivo.

Il contributo di attivazione una tantum è di 39,99 euro ma viene azzerato per tutti i già clienti luce o gas di Illumia, eliminando così qualsiasi spesa iniziale per attivare la promozione con Buono Amazon in regalo. L’offerta proposta è disponibile fino al prossimo 28 di novembre e può essere attivata direttamente online, dal link che trovate qui di seguito da cui è possibile verificare la copertura.

Verifica la copertura e attiva Illumia Wifi »

Da notare che, in occasione del Black Friday attualmente in corso, anche le offerte luce e gas di Illumia sono disponibili in sconto. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica è possibile puntare su Luce Flex Web. Quest’offerta consente l’accesso diretto al prezzo del PUN incrementato di appena 0,01 €/kWh. La tariffa prevede un costo fisso di 10 euro al mese, per un totale di 120 euro annui, e garantisce energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. È possibile scegliere tra tariffazione monoraria o bioraria.

C’è poi Gas Flex Web. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta indicizzata in base all’indice PSV che viene incrementato di 0,1 €/Smc. Anche questa tariffa prevede un costo fisso di 10 euro al mese, completamente indipendente dal consumo. Sia per la tariffa luce che per quella gas, in occasione del Black Friday, Illumia propone uno sconto in bolletta di 30 euro per fornitura che contribuisce a ridurre il costo per le utenze energetiche di casa.

Per attivare Luce Flex Web è possibile seguire il link qui di sotto. L’attivazione è gratuita e necessita solo dei dati dell’intestatario della fornitura e del codice PUN (riportato in bolletta).

Attiva Luce Flex Web di Illumia »

Per l’offerta gas, invece, è possibile completare l’attivazione dal link qui di sotto. In questo caso servono i dati dell’intestatario della fornitura e il codice PSV (riportato in bolletta).

Attiva Gas Flex Web di Illumia »