Quali sono i migliori conti correnti online a Maggio 2020

I conti correnti online sono delle alternative eccellenti ai conti proposti dalle banche tradizionali che prevedono, di solito, costi periodici e commissioni per le varie operazioni abbastanza elevati andando, inoltre, a limitare l’operatività online. Chi sceglie un conto corrente online, invece, può puntare su di un conto completo, sia per quanto riguarda i servizi inclusi che i vari strumenti di pagamento collegati, caratterizzato da costi di gestione minimi o, in molti casi, completamente assenti.

Tra i conti online ci sono prodotti che, in tutto e per tutto, rappresentano delle alternative ai conti correnti tradizionali offrendo ai clienti la possibilità di accedere a prodotti e servizi collegati (dalla carta di credito al mutuo passando per soluzioni di risparmio e investimento) che possono fare la differenza nella scelta. Ci sono poi soluzioni ancora più “smart” che, grazie all’azzeramento dei costi e alla completa gestione online, permettono di gestire in modo ancora più semplice ed economico i propri risparmi rivelandosi prodotti perfetti soprattutto per chi non ha esigenze particolari.

Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti online. Di seguito, invece, vediamo quali sono le migliori soluzioni per questa tipologia di conto da attivare a maggio 2020.

Conto illimity

Tra le migliori soluzioni per chi è in cerca di un conto corrente online segnaliamo il Conto illimity di illimity bank. Si tratta di un conto corrente che può essere attivato e gestito completamente online (accedendo ai servizi di home banking dal sito illimitybank.it oppure dall’app ufficiale disponibile per Android e iOS). Oltre alle tante funzionalità “base”, tipiche di quasi tutti i conti online, il Conto illimity offre una serie di vantaggi aggiuntivi davvero molto interessanti.

Il Conto illimity, nella sua versione completa denominata “Plus”, ha un costo periodico di 8,50 Euro al mese che può essere facilmente azzerato dal cliente. Come prima cosa, segnaliamo che il Conto illimity in versione Plus è disponibile con canone gratuito per tutto il primo anno per i nuovi clienti. Successivamente, per continuare a sfruttare i vantaggi del conto corrente senza costi periodici di alcun tipo sarà sufficiente rispettare almeno 2 di queste 3 condizioni:

almeno 750 Euro di entrata mensile

almeno due domiciliazioni sul conto corrente attive

almeno 300 Euro di transazioni mensili con carte

Si tratta, quindi, di condizioni molto accessibili e non sarà difficile scegliere il Conto illimity Plus e continuare a sfruttarlo con canone zero a tempo indeterminato, con la possibilità di accedere ai tanti servizi aggiuntivi previsti per chi sceglie questo conto corrente. In ogni caso, il cliente potrà passare al Conto illimity Smart, completamente gratuito, in qualsiasi momento.

Il Conto illimity Plus è una delle migliori opzioni del momento per chi è in cerca di un conto corrente. Tra i principali vantaggi per chi attiva questo conto c’è la carta di debito internazionale, inclusa senza costi aggiuntivi. Con la carta in questione è possibile:

eseguire prelievi gratuiti in tutto il mondo per importi pari o superiori a 100 Euro (in caso di prelievo con importo inferiore a 100 Euro viene addebitata una commissione di 1 Euro a transazione)

completo supporto agli acquisti online con la possibilità di poter contare sui servizi di sicurezza 3D Secure e SMS Alert sempre attivi

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay per effettuare pagamenti con lo smartphone utilizzando le rispettive applicazioni e senza avere con sé la carta (è necessario avere uno smartphone Android o iOS con chip NFC)

per l’utilizzo della carta di debito internazionale, l’utente può fissare i massimali di spesa, l’area geografica e i canali di utilizzo e di sospendere o attivare la carta direttamente dall’app

Oltre alla carta di debito internazionale, collegata direttamente al conto corrente, illimity bank propone ai clienti che attivano il Conto illimity Plus la possibilità di richiedere anche una Carta di Credito con canone azzerato (per chi sceglie il Conto Smart, invece, la Carta di Credito ha un canone annuale di 20 Euro). Ecco le caratteristiche di questa carta di pagamento:

supporto agli acquisti in negozio senza commissioni e agli acquisti online senza commissioni e con servizi di sicurezza come 3D Secure e SMS Alert sempre attivi

massimale di 1500 Euro con possibilità di incremento in base alle esigenze del cliente

anticipo contante con commissione del 4% dell’importo (minimo di 0,52 Euro per operazioni area EU e di 5,16 Euro per operazioni area Extra EU)

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay per effettuare pagamenti con le relative app utilizzando il proprio smartphone (con chip NFC)

anche per la Carta di Credito è possibile fissare i massimali di spesa, l’area geografica e i canali di utilizzo e di sospendere o attivare la carta direttamente dall’app

A completare le opzioni a disposizione dell’utente che sceglie il Conto illimity Plus per le carte di pagamento c’è la Prepagata, uno strumento facile da usare e versatile che presenta le seguenti caratteristiche:

costo di emissioni di 15 Euro; non è previsto un canone annuale

commissione per prelievo pari a 2 Euro a transazione (sia UE che extra UE)

supporto agli acquisti in negozio ed agli acquisti online senza commissioni

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay

supporto a tutte le funzioni di gestione avanzata tramite app disponibili anche per la carta di debito e la carta di credito

diverse modalità di ricarica (anche in contanti presso i punti SisalPay)

Chi sceglie il Conto illimity può accedere, senza costi aggiuntivi, ad una serie di servizi e prodotti extra di sicuro interesse:

a disposizione dei clienti c’è il Conto Deposito, uno strumento ottimo per far fruttare i propri risparmi senza alcun rischio legato agli investimenti; con il Conto Deposito di illimity bank è possibile sfruttare un tasso lordo sino al 2% (in caso di capitale non svincolabile) oppure sino all’1.7% (in caso di capitale svincolabile)

uno strumento ottimo per far fruttare i propri risparmi senza alcun rischio legato agli investimenti; con il Conto Deposito di illimity bank è possibile sfruttare un tasso lordo sino al 2% (in caso di capitale non svincolabile) oppure sino all’1.7% (in caso di capitale svincolabile) per chi ha un conto corrente presso un altro istituto, illimity bank propone il servizio illimity conncet che permette di accedere al conto attivo presso un altro istituto direttamente dall’app illimity (il servizio in questione supporta un gran numero di banche attive in Italia)

che permette di accedere al conto attivo presso un altro istituto direttamente dall’app illimity (il servizio in questione supporta un gran numero di banche attive in Italia) scegliendo il conto corrente di illimity bank si potrà accedere anche al servizio Progetti di spesa che permette di accantonare somme di denaro per realizzare i propri desideri

Il Conto illimity è attivabile direttamente online. Per richiedere l’attivazione online del conto corrente è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione accessibile dall’opzione “Apri il conto”. Bastano pochi minuti per completare la procedura e iniziare a sfruttare i vantaggi del conto di illimity bank.

Attiva il Conto illimity

Conto Widiba

Un’ottima alternativa per chi è in cerca di un conto corrente online con tutte le carte in regola per sostituire un conto corrente “tradizionale” è rappresentata dal Conto Widiba. Si tratta di una soluzione completa ed economica che offre al cliente la possibilità di sfruttare una completa gestione online (tramite home banking dal sito web della banca e mobile banking dall’app). Widiba è la banca online del gruppo MPS e può contare su di una rete di oltre 500 consulenti finanziari e su di una vasta gamma di prodotti e servizi che non farà rimpiangere le banche “tradizionali”.

Il Conto Widiba è un conto corrente a canone zero per il primo anno. Successivamente, il conto resterà a canone zero a tempo indeterminato semplicemente impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure mantenendo una giacenza media di almeno 5 mila Euro. Nel caso non venga rispettato il requisito per l’azzeramento del canone, il conto avrà un costo di mantenimento pari a 5 Euro a trimestre.

Per tutti i clienti che scelgono il Conto Widiba troviamo, già inclusa senza costi aggiuntivi, la carta di debito che presenta le seguenti caratteristiche:

canone annuo azzerato

prelievo gratuito in Italia per importi superiori a 100 Euro (per importi inferiori è prevista una commissione di 1 Euro per transazione)

supporto ai pagamenti, anche online, senza commissioni

supporto alle transazioni eseguite tramite Google Pay e Apple Pay, per effettuare pagamenti con lo smartphone

possibilità di richiedere gratuitamente una seconda carta di debito

I clienti che scelgono Conto Widiba potranno, inoltre, richiedere una Carta di Credito, scegliendo tra le opzioni Classic, Gold e Oronero. La proposta “base” di Widiba per la Carta di Credito è la Classic che presenta le seguenti caratteristiche:

canone trimestrale di 5 Euro

plafond di 1.500 Euro

commissione del 4% dell’importo con un minimo di 2,50 Euro sia in area Euro che in area extra Euro per l’anticipo di contante

supporto a Google Pay e Apple Pay per le transazioni con lo smartphone

Il Conto Widiba include, senza costi aggiuntivi, una serie di servizi extra:

PEC inclusa gratuitamente sino a quando l’utente resterà cliente Widiba

Firma Digitale gratuita sino a quando l’utente resterà cliente Widiba

servizi WidiExpress per effettuare il trasferimento del precedente conto in breve tempo

possibilità di effettuare un bonifico istantaneo

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono Widiba c’è una promozione di benvenuto che si accompagna all’attivazione del Conto Widiba. Per tutti i nuovi clienti che attivano il conto corrente entro il 6 maggio c’è la possibilità di sfruttare un tasso lordo annuo pari a 1.8% per nuove linee vincolate a 6 mesi da attivare entro il 27 maggio.

Per attivare il Conto Widiba è possibile seguire la rapida procedura di sottoscrizione online accessibile cliccando sul box qui di sotto.Attiva il Conto Widiba

Conto Hype

Il Conto Hype è una soluzione ideale per chi è in cerca di un conto corrente online che sia semplice da usare ed in grado di offrire un prodotto completo e immediato, soprattutto per i clienti che non hanno esigenze particolari. A disposizione degli utenti ci sono tre versioni di Conto Hype. Ecco i dettagli:

Start: questa versione è completamente gratuita ed include una carta prepagata associata al conto (con supporto ad Apple Pay e Google Pay) ed ha un limite di ricarica annuale di 2.500 Euro; i bonifici sono gratuiti così come i prelievi in area Euro

questa versione è completamente gratuita ed include una carta prepagata associata al conto (con supporto ad Apple Pay e Google Pay) ed ha un limite di ricarica annuale di 2.500 Euro; i bonifici sono gratuiti così come i prelievi in area Euro Plus: questa versione ha un costo di 1 Euro al mese e rappresenta la soluzione più equilibrata e vantaggiosa del Conto Hype; anche in questo caso, al conto corrente, troviamo associata una carta prepagata con prelievi gratuiti in area Euro; scegliendo la versione Plus, oltre ai bonifici gratuiti, sarà possibile impostare l’accredito di stipendio o pensione mentre il limite di ricarica annuale sale a 50 mila Euro; i clienti che attivano la versione Plus, oltre che dall’app, potranno accedere al conto anche dal servizio di home banking attivo sul sito ufficiale

questa versione ha un costo di 1 Euro al mese e rappresenta la soluzione più equilibrata e vantaggiosa del Conto Hype; anche in questo caso, al conto corrente, troviamo associata una carta prepagata con prelievi gratuiti in area Euro; scegliendo la versione Plus, oltre ai bonifici gratuiti, sarà possibile impostare l’accredito di stipendio o pensione mentre il limite di ricarica annuale sale a 50 mila Euro; i clienti che attivano la versione Plus, oltre che dall’app, potranno accedere al conto anche dal servizio di home banking attivo sul sito ufficiale Premium: si tratta della versione più completa di Conto Hype ed è caratterizzata da un costo mensile di 9,90 Euro; oltre ai vantaggi di Plus troviamo una Carta di Debito World Elite Mastercard con prelievi gratuiti anche in valute diverse dall’Euro; i clienti che scelgono questa versione di Conto Hype potranno contare su di una serie di coperture assicurative (viaggi, furto ATM, protezione acquisti) già incluse nel canone mensile

Il Conto Hype è attivabile direttamente online con attivazione gratuita per tutte e tre le versioni (il conto Premium è disponibile con attivazione gratuita sino al 30 giugno, poi costerà 9,90 Euro). Per attivare il conto basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione disponibile cliccando sull’opzione “Registrati”.

Al momento della registrazione è possibile inserire i seguenti codici promozionali:

SOS10 per avere 10 Euro di bonus alla prima ricarica da almeno 1 Euro attivando il Conto Hype Start

per avere 10 Euro di bonus alla prima ricarica da almeno 1 Euro attivando il Conto Hype Start SOS15 per avere 15 Euro di bonus alla prima ricarica da almeno 1 Euro attivando il Conto Hype Plus

per avere 15 Euro di bonus alla prima ricarica da almeno 1 Euro attivando il Conto Hype Plus SOS25 per avere 25 Euro di bonus alla prima ricarica da almeno 1 Euro attivando il Conto Hype Premium

Attiva online il Conto Hype