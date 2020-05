Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Maggio 2020

Il mese di maggio inizia con nuove offerte Sky davvero molto interessanti. Sia i nuovi clienti interessati ad attivare un abbonamento che i già clienti, che vogliono modificare i contenuti inclusi nella propria sottoscrizione con la Pay TV, hanno la possibilità di sfruttare ottime offerte a partire da 24,90 Euro al mese per il primo anno. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Sky del mese di maggio 2020 e come fare ad attivarle direttamente online.

Il mese di maggio 2020 prende il via con una nuova serie di offerte Sky da prendere al volo. Sia i nuovi clienti che i già clienti Sky hanno la possibilità di accedere ad una serie di offerte molto vantaggiose che, a partire da 24,90 Euro al mese per il primo anno, mettono a disposizione un catalogo di contenuti davvero molto ricco. C’è poi l’offerta per il digitale terrestre che parte da 14,90 Euro al mese garantendo l’accesso ad una ricca selezione dei programmi Sky.

E’ importante specificare che ci troviamo in un momento molto particolare per Sky. La sospensione del calcio e di tutti gli altri sport (a causa dell’emergenza Coronavirus) rende sicuramente meno appetibili i pacchetti Calcio e Sport, che per le prossime settimane non trasmetteranno eventi in diretta. Le nuove offerte Sky sono, quindi, incentrate sull’intrattenimento e sulla possibilità di accedere a servizi aggiuntivi come, ad esempio, l’abbonamento a Netflix incluso nel canone dell’abbonamento a Sky.

Per compensare alla mancanza di eventi sportivi in diretta, infatti, Sky propone soluzioni dedicate all’intrattenimento ed al cinema che hanno tutte le carte in regola per rappresentare la base di partenza di un nuovo abbonamento con la possibilità, successivamente, di arricchire la propria offerta con l’aggiunta dei pacchetti sportivi in base alle proprie preferenze.

Da notare, inoltre, che le offerte Sky prevede l’accesso ai contenuti sfruttando la connessione in fibra ottica di casa (è richiesta una velocità minima di 15 Mbps) con il decoder Sky Q Fibra che si connetterà direttamente al router di casa. Questa soluzione permette un’attivazione rapida (il decoder viene consegnato in pochi giorni lavorativi) e non necessità dell’intervento del tecnico Sky (attualmente sono sospese le attivazioni degli impianti satellitari).

Tra le alternative alla fibra c’è l’offerta Sky sul digitale terrestre che può rappresentare un’alternativa davvero ottima alle offerte Sky che richiedono la fibra ottica, garantendo l’accesso a tanti contenuti (tramite il tradizionale digitale terrestre) ad un prezzo ridotto e con possibilità di attivazione immediata.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte Sky del mese di maggio 2020.

Offerte Sky per nuovi clienti di maggio 2020

La prima offerta Sky per nuovi clienti a maggio 2020 da prendere in considerazione si chiama Intrattenimento Plus. Si tratta di una soluzione davvero interessante che abbina tutto l’intrattenimento di Sky ad una sottoscrizione a Netflix, piattaforma di streaming di riferimento per quanto riguarda l’intrattenimento domestico grazie ad un ricchissimo catalogo di contenuti (film, serie TV, cartoni, documentari etc.) da guardare on demand.

Grazie all’abbonamento a Netflix incluso nel prezzo, quest’offerta è in grado di garantire agli utenti la possibilità di accedere ad un ricchissimo catalogo di contenuti da guardare on demand. Tutti questi contenuti vanno a sommarsi ai canali in diretta di Sky e ai vari contenuti disponibili con il servizio Sky On Demand. Intrattenimento Plus di Sky mette a disposizione del cliente i seguenti contenuti:

pacchetto Sky TV: il pacchetto include tutti i principali canali di intrattenimento della programmazione Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

il pacchetto include tutti i principali canali di intrattenimento della programmazione Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport pacchetto Sky Famiglia: il pacchetto permette di accedere ad una ricca programmazione per bambini e ragazzi oltre a documentari di scienza, tecnologia, storia e natura, le serie TV di Premium e l’app Sky Kids

il pacchetto permette di accedere ad una ricca programmazione per bambini e ragazzi oltre a documentari di scienza, tecnologia, storia e natura, le serie TV di Premium e l’app Sky Kids Netflix incluso nell’abbonamento; quest’offerta consente di accedere (senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile) all’abbonamento Standard di Netflix (del valore di 11,99 Euro al mese) che permette l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e la possibilità di guardare tutti i contenuti in HD; da notare, inoltre, che il cliente potrà passare in qualsiasi momento a Netflix Premium (abbonamento che permette l’accesso contemporaneo da quattro dispositivi con la possibilità di guardare in contenuti in risoluzione Ultra HD) pagando esclusivamente la differenza di costo tra i due abbonamenti

quest’offerta consente di accedere (senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile) all’abbonamento Standard di Netflix (del valore di 11,99 Euro al mese) che permette l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e la possibilità di guardare tutti i contenuti in HD; da notare, inoltre, che il cliente potrà passare in qualsiasi momento a Netflix Premium (abbonamento che permette l’accesso contemporaneo da quattro dispositivi con la possibilità di guardare in contenuti in risoluzione Ultra HD) pagando esclusivamente la differenza di costo tra i due abbonamenti servizi aggiuntivi inclusi senza costi aggiuntivi: Sky HD, Sky on demand e Sky Go Plus

l’abbonamento include senza costi aggiuntivi il decoder Sky Q Fibra, già pronto all’uso, da collegare alla rete Internet di casa, senza necessità di installazione della parabola o di altri interventi; con il decoder è possibile accedere al digitale terrestre compatibile DVB T2; tra le funzioni incluse troviamo il controllo vocale e il supporto a 3 registrazioni in contemporanea (con 1 TB di memoria per l’archiviazione dei contenuti registrati); sono inclusi tutti i contenuti Mediaset on demand e le app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify sono pre-installate

Intrattenimento Plus prevede un costo periodico di 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 43,39 Euro al mese. Scegliendo di sottoscrivere l’offerta online non saranno previsti costi iniziali per l’abbonamento. Da notare, inoltre, che l’offerta in questione non prevede costi in caso di uscita anticipata.

Per richiedere l’attivazione online di quest’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. L’utente può lasciare i propri dati per essere ricontattato da un operatore Sky con cui completare l’attivazione dell’abbonamento più adatto alle proprie esigenze. In alternativa, sarà possibile procedere con l’attivazione online scegliendo l’apposita opzione.

Attiva Intrattenimento Plus di Sky

La seconda offerta da considerare per il mese di maggio è Sky Cinema e, come facilmente intuibile, è basata sui contenuti inclusi nel pacchetto Cinema di Sky. Ecco le caratteristiche dell’abbonamento:

pacchetto Sky TV: il pacchetto include tutti i principali canali di intrattenimento della programmazione Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

il pacchetto include tutti i principali canali di intrattenimento della programmazione Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport pacchetto Sky Cinema: accesso a tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema

accesso a tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema servizi aggiuntivi inclusi senza costi aggiuntivi: Sky HD, Sky on demand e Sky Go Plus

l’abbonamento include senza costi aggiuntivi il decoder Sky Q Fibra, già pronto all’uso, da collegare alla rete Internet di casa, senza necessità di installazione della parabola o di altri interventi; con il decoder è possibile accedere al digitale terrestre compatibile DVB T2; tra le funzioni incluse troviamo il controllo vocale e il supporto a 3 registrazioni in contemporanea (con 1 TB di memoria per l’archiviazione dei contenuti registrati); sono inclusi tutti i contenuti Mediaset on demand e le app Netflix, DAZN, YouTube e Spotify sono pre-installate

L’offerta Sky Cinema ha un costo periodico di 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. A partire dal secondo anno di sottoscrizione, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 44,20 Euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti costi in caso di uscita anticipata e la sottoscrizione dell’offerta tramite procedura online non prevede alcun costo iniziale con la consegna del decoder Sky Q Fibra e l’attivazione gratis. Per attivare l’offerta online è sufficiente cliccare sul box qui di sotto:

Attiva Sky Cinema

Naturalmente, è possibile unire le due proposte d’abbonamento illustrate in precedenza andando ad attivare Intrattenimento plus + Sky Cinema. Questa soluzione permette di accedere ad un abbonamento completo che comprende i pacchetti Sky TV, Sky Famiglia e Sky Cinema ed include anche la sottoscrizione a Netflix (con l’abbonamento Standard dal valore di 11,99 Euro al mese).

Il costo di quest’abbonamento è di 34,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 59,59 Euro al mese. Anche in questo caso vale quanto già affermato in precedenza. L’offerta è attivabile direttamente online senza alcun costo aggiuntivo iniziale. Da notare, inoltre, che non sono previsti costi in caso di uscita anticipata.

Attiva l’offerta Sky con cinema e Netflix inclusi

Tra le offerte Sky di maggio 2020 da tenere d’occhio troviamo anche “Sky TV“, l’offerta pensata per accedere alla programmazione Sky tramite il digitale terrestre. Si tratta di una soluzione economica e di rapida attivazione. A differenza delle offerte precedenti, che richiedono una connessione tramite fibra ottica, l’offerta Sky per il digitale terrestre richiede esclusivamente il possesso di una TV in grado di accedere al digitale terrestre e della Smart Card.

Con l’offerta in questione è possibile accedere a:

una selezione dei canali di intrattenimento Sky

cinema e le serie TV di Premium

Sky Go

al costo di 10 Euro in più al mese si potrà arricchire l’abbonamento attivando i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio

L’offerta Sky sul digitale terrestre presenta un costo periodico di 14,90 Euro al mese per il primo anno. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 19,90 Euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti costi iniziali da affrontare al momento della richiesta d’attivazione dell’abbonamento.

Per attivare l’offerta Sky per il digitale terrestre è possibile affidarsi alla sottoscrizione online, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva l’offerta Sky per il digitale terrestre

Offerte Sky di maggio 2020 per già clienti

Anche nel corso del mese di maggio 2020 c’è la possibilità per i già clienti Sky di rinnovare il proprio abbonamento con la Pay TV, cambiando offerta e sottoscrivendo una delle soluzioni disponibili per i nuovi clienti (con le stesse condizioni economiche illustrate nel paragrafo dedicato alle offerte per nuovi clienti).

Ecco le offerte disponibili:

Sky Q Fibra – Intrattenimento Plus (con Netflix già incluso nel canone di abbonamento) da 24,90 Euro al mese per un anno (poi 43,39 Euro al mese)

Sky Q Fibra – Cinema da 24,90 Euro al mese per un anno (poi 44,20 Euro al mese)

Sky Q Fibra – Intrattenimento Plus + Cinema (l’abbonamento che unisce le due proposte precedenti), da 34,90 Euro al mese per un anno (poi 59,59 Euro al mese)

Sky sul digitale terrestre, da 14,90 Euro al mese per un anno (poi 19,90 Euro al mese)

Per maggiori dettagli è possibile chiamare Sky al numero 02.8340 per ottenere tutte le informazioni relative alle nuove offerte da attivare. Sottolineano che, per completare l’attivazione di una delle offerte per “nuovi clienti”, i già clienti Sky non dovranno effettuare la disdetta dall’attuale abbonamento. L’intera procedura viene gestita internamente da Sky in base alle condizioni contrattuali del cliente.

Per questo motivo, è possibile chiamare Sky al numero indicato in precedenza oppure accedere all’area utente del sito Sky per verificare le possibili modifiche all’abbonamento e richiedere, eventualmente, un ricontatto al fine di andare a rimodulare l’abbonamento in base alle proprie esigenze attuali.

Ricordiamo, inoltre, che i clienti che hanno già un impianto satellitare attivo potranno attivare le offerte per nuovi clienti senza la necessità di utilizzare il decoder Sky Q Fibra. In questi casi, infatti, sarà possibile continuare ad utilizzare la parabola ed il proprio attuale decoder. Per maggiori dettagli, anche in questo caso si consiglia di contattare l’assistenza Sky e richiedere delucidazioni.

Per già clienti Sky che vogliono attivare una delle offerte riservate ai nuovi clienti ci sono una serie di considerazioni da fare:

anche per i già clienti non è previsto un costo una tantum iniziale per l’attivazione del nuovo abbonamento

l’aggiunta di uno o più pacchetti tra Sky Sport e Sky Calcio comporterà la perdita degli sconti

l’attivazione di una nuova offerta comporta la cessazione immediata e contestuale di tutti gli sconti generati da altre promozioni di cui si stia eventualmente fruendo

In conclusione, possiamo sottolineare come Sky metta a disposizione dei suoi clienti diverse soluzioni (considerando anche i vantaggi di Sky Extra ad esempio) con la possibilità di poter sottoscrivere una delle offerte previste per i nuovi clienti. Come già sottolineato in precedenza, per chi ha già un abbonamento Sky è necessario contattare il servizio clienti dell’azienda per valutare le offerte disponibili e, quindi, l’effettiva convenienza di attivare una delle offerte per nuovi clienti.