Qual è l'offerta migliore per Internet Casa? Le classifica di Febbraio 2021

Nella scelta dell'abbonamento Internet per la propria casa è opportuno valutare un gran numero di fattori al fine di essere sicuri di attivare l'offerta più in linea con le proprie reali esigenze. Per un quadro completo è necessario verificare la tecnologia di connessione, il costo mensile e i bonus aggiuntivi proposti. Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa di febbraio 2021 sia in termini di contenuti inclusi che per quanto riguarda il costo mensile richiesto.

Per individuare le migliori offerte Internet casa del momento è necessario valutare diversi elementi. Per prima cosa, bisognerà verificare la tecnologia di connessione. Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC potrà accedere ad Internet ad altissima velocità (rispettivamente sino a 1.000 e 200 Mega). Gli utenti che non hanno la possibilità di sfruttare la FTTH e la FTTC dovranno accontentarsi dell’ADSL sino a 20 Mega oppure potranno sfruttare soluzioni alternative, come le migliori offerte Internet wireless.

Per ogni offerta, inoltre, è necessario valutare i costi, considerando sia il canone mensile che gli eventuali costi iniziali e costi “nascosti” nel canone, ed i bonus inclusi, come la possibilità di accedere a servizi di streaming o di ottenere Giga extra per lo smartphone. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa del momento.

Le migliori offerte Internet casa per sfruttare la fibra ottica

1) Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le migliori offerte Internet casa di febbraio 2021 troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Si tratta di un abbonamento completo ed in grado di offrire diversi vantaggi aggiuntivi, in particolare a chi sceglie WINDTRE anche su smartphone. Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (del valore di 36 euro); questo bonus è valido anche per i già clienti Prime che potranno contare su di un’estensione dell’abbonamento già in essere

(del valore di 36 euro); questo bonus è valido anche per i già clienti Prime che potranno contare su di un’estensione dell’abbonamento già in essere per i già clienti WINDTRE su mobile con offerta attiva: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta; è possibile abbinare sino a 3 SIM WINDTRE all’abbonamento di rete fissa per avere Giga illimitati senza costi extra

per la propria offerta; è possibile abbinare sino a 3 SIM WINDTRE all’abbonamento di rete fissa per avere Giga illimitati senza costi extra per chi passa a WINDTRE anche con il proprio numero di cellulare: minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

Super Fibra Unlimited presenta un costo di 26,99 euro al mese, invece che 28,98 euro al mese, per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta entro il prossimo 22 febbraio. Nel canone mensile è incluso il costo del modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato, l’utente dovrà saldare le rate residue. Da notare che l’attivazione dell’abbonamento è gratuita. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online accessibile dal link qui di sotto:

2) Fastweb NeXXt Casa

Una delle migliori offerte Internet casa di febbraio 2021 è Fastweb NeXXt Casa. Si tratta di una soluzione davvero conveniente anche in considerazione del fatto che Fastweb sarà il primo operatore in Italia a lanciare la fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga (pari a 2.500 Mega circa). L’upgrade alla nuova fibra ottica sarà gratuito per tutti i clienti dell’operatore. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1.000 Mega (con futuro upgrade a 2.500 Mega); in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite rete FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento può essere personalizzato con:

3 mesi di abbonamento a DAZN ; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte del cliente

; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte del cliente 3 mesi di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick ; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 9,99 euro al mese con tempo minimo di permanenza di 24 mesi

; terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 9,99 euro al mese con tempo minimo di permanenza di 24 mesi SIM Fastweb (anche con portabilità del numero) con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G; il costo complessivo dell’offerta fisso + mobile di Fastweb è di 33,90 euro al mese

Per attivare e personalizzare Fastweb NeXXt Casa è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito dell’operatore:

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte Internet casa di febbraio 2021 c’è spazio anche per Internet Unlimited di Vodafone. Ecco le caratteristiche dell’abbonamento:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite FTTC sino a 200 Mega oppure ADSL sino a 20 Mega

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

per i già clienti Vodafone su mobile: 50 GB extra gratis grazie alla promozione Giga Family; basta portare il costo dell’offerta mobile nel conto dell’abbonamento di rete fissa per ottenere il bonus; aggiungendo altre SIM (sino ad un massimo di 6) è possibile portare il bundle dati gratuito sino a 100 GB per ogni SIM

grazie alla promozione Giga Family; basta portare il costo dell’offerta mobile nel conto dell’abbonamento di rete fissa per ottenere il bonus; aggiungendo altre SIM (sino ad un massimo di 6) è possibile portare il bundle dati gratuito sino a 100 GB per ogni SIM 6 mesi di Infinity gratis

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento è personalizzazione con le seguenti opzioni:

Vodafone TV; l’utente può scegliere tra vari pacchetti a partire da 11,99 euro al mese

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese

Mobile Wi-Fi al costo di 1 euro al mese

Happy Black al costo di 1,90 euro al mese con primo mese gratis

Internet Unlimited è attivabile e personalizzabile direttamente online, cliccando sul link qui di sotto:

TIM Super Fibra

Tra le migliori proposte per l’abbonamento Internet casa c’è anche TIM Super Fibra. Eccone le caratteristiche:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega di velocità massima in download, oppure tramite ADSL con velocità massima di 20 Mega in download

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

TIM Vision incluso nel prezzo

incluso nel prezzo Opzione Mondo Intrattenimento: Netflix (piano Standard con due accessi in contemporanea e contenuti in HD), Disney+, TIM Vision Plus e TIM Vision Box a 14,99 euro al mese

Netflix (piano Standard con due accessi in contemporanea e contenuti in HD), Disney+, TIM Vision Plus e TIM Vision Box a 14,99 euro al mese per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica; basta portare il costo dell’offerta mobile nell’abbonamento di rete fissa per sbloccare i GB illimitati; è possibile abbinare sino a 6 SIM ad una rete fissa

TIM Super Fibra presenta un canone mensile di 29,90 euro al mese. Da notare che nel canone sono inclusi i costi dell’attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato bisognerà saldare le rate residue. L’abbonamento è attivabile direttamente online.

Sky WiFi

I clienti Sky TV hanno la possibilità di attivare un’ottima offerta Internet casa. Sky propone il suo abbonamento Sky WiFi con le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1.000 Mega o FTTC sino a 200 Mega

linea telefonica con chiamate a consumo; le chiamate gratis senza limiti verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 5 euro in più al mese

Sky WiFi presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem WiFi Hub inclusi nel prezzo. Da notare che per chi sceglie l’offerta in questione i primi 3 mesi sono gratis.

Le migliori offerte Internet wireless per la casa

L’assenza della fibra ottica FTTH o della fibra mista rame FTTC comporta la necessità di valutare opzioni alternative per non dover ricorrere ad un abbonamento con rete ADSL, tecnologia oramai obsoleta e spesso capace di offrire prestazioni ben inferiori rispetto ai valori dichiarati (20 Mega in download e 1 Mega in upload di velocità massima). In questi casi, è possibile puntare su offerte Internet wireless per la propria casa. Ecco quali sono le migliori soluzioni:

TIM Super FWA

La prima proposta da tenere in considerazione è TIM Super FWA. Si tratta di un’offerta che consente di accedere ad Internet tramite rete FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia prevede la possibilità di realizzare il collegamento Internet in modalità wireless mettendo in comunicazione l’abitazione dell’utente con il ripetitore dell’operatore tramite rete wireless. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo; le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 2 euro in più al mese

connessione illimitata tramite rete wireless FWA; per i primi 930 GB mensili la connessione ha una velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; terminato il plafond mensile la velocità viene ridotta a 1 Mega in download e in upload sino al successivo rinnovo mensile

TIM Vision incluso nel prezzo

Opzione Mondo Intrattenimento: Disney+, Netflix (Piano Standard) e TIM VISION Plus a 14,99 euro al mese

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica; basta portare il costo dell’offerta mobile nell’abbonamento di rete fissa per sbloccare i GB illimitati; è possibile abbinare sino a 6 SIM ad una rete fissa

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). L’operatore fornisce gratuitamente il modem. In base alla copertura viene fornito il modem Indoor auto-installante oppure il modem Outdoor che necessita dell’installazione da parte del tecnico TIM (al costo di 99 euro, dilazionabili in 24 rate mensili). L’offerta è attivabile qui di seguito:

PosteMobile Casa Web

Un’altra ottima offerta Internet wireless arriva da PosteMobile che propone PosteMobile Casa Web. L’offerta in questione include una connessione illimitata tramite rete 4G di PosteMobile. Per accedere alla connessione è necessario utilizzare il modem fornito dall’operatore. Tale modem è trasportabile e può essere utilizzato anche fuori casa (è necessario collegarlo alla rete elettrica però). L’offerta di PosteMobile presenta un costo di 20,90 euro al mese con attivazione di 29 euro.

Linkem Mega

Tra le offerte Internet wireless per la casa da tenere d’occhio troviamo anche Linkem Mega Promo. L’offerta include una connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 30 Mega in download. La proposta di Linkem presenta un costo di 19,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 26,90 euro al mese. Il contributo di attivazione previsto per i nuovi clienti è di 49 euro.

