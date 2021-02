Offerte TIM smartphone: le promozioni di febbraio 2021

TIM è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia. Il provider mette a disposizione dei suoi clienti con SIM ricaricabile la possibilità di acquistare smartphone a rate con addebito di una rata mensile su carta di credito o, in alcuni casi, su conto corrente. Ecco le offerte TIM smartphone di febbraio 2021 e come fare ad individuare le soluzioni più vantaggiose da sfruttare tra le tante proposte dell'operatore.

Tra i vantaggi che TIM riserva ai suoi clienti c’è anche la possibilità di acquistare smartphone a rate. La formula proposta dall’operatore è quella collaudata che prevede un anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di credito o conto corrente. Da notare che c’è anche la possibilità di acquistare un dispositivo sfruttando un finanziamento in collaborazione con Santander Consumer Bank. Tutti i prodotti proposti nel listino TIM sono acquistabili dai clienti con SIM ricaricabile e con un’offerta attiva. Anche i clienti business possono accedere a offerte con acquisto rateale.

Come acquistare uno smartphone a rate con TIM

Il listino di smartphone acquistabili a rate con TIM è in costante aggiornamento. A febbraio 2021, ad esempio, l’operatore propone tutti i principali smartphone presenti sul mercato, dai nuovi Samsung Galaxy S21 sino agli iPhone 12. Naturalmente non mancano smartphone di fascia media e bassa in grado di rappresentare delle ottime alternative economiche ai prodotti top di gamma proposti dai principali brand ed inclusi nel listino TIM.

Le opzioni di acquisto sono quelle citate in precedenza. Gli utenti possono scegliere tra:

acquisto a rate con addebito su conto corrente o carta di credito

finanziamento con Santander Consumer Bank

Per abbinare uno smartphone da acquistare a rate alla propria offerta mobile è necessario recarsi in un negozio TIM e verificare modelli disponibili e relativi prezzi. Da notare che le offerte con smartphone incluso a rate sono disponibili sia per già clienti TIM che per chi passa a TIM.E’ necessario però controllare, di volta in volta, costi e condizioni. La rata mensile, ad esempio, è legata, oltre al modello scelto, anche alla modalità di acquisto.

Da notare, inoltre, che i clienti TIM che vogliono acquistare uno smartphone con l’operatore possono contare sulla promozione TIM Next. Questa promozione consente di acquistare uno smartphone a rate e cambiarlo o restituirlo dopo 12 mesi senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta in questione, oltre al costo dello smartphone, include il servizio di protezione smartphone da danni accidentali al costo di 6,9 euro al mese.

Le offerte passa a TIM di febbraio 2021

Tra le principali offerte TIM di febbraio 2021 troviamo TIM Wonder SIX. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS a consumo (29 centesimi per ogni messaggio inviato)

70 GB in 4G (150 Mbps in download e 75 Mbps in upload di velocità massima) ogni mese sotto rete TIM; Giga illimitati su WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica; Giga illimitati con TIM Unica per i clienti di rete fissa

TIM Wonder SIX presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un costo iniziale di 25 euro con 20 euro di traffico sulla SIM e 5 euro di costo di attivazione. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. L’offerta è disponibile esclusivamente tramite attivazione online.

Attiva TIM Wonder SIX »

Il listino di offerte TIM include anche diverse altre proposte che consentono di sfruttare l’acquisto a rate di uno smartphone. La tabella qui di sotto riassume le offerte per passare a TIM:

Offerta Minuti, SMS e Giga inclusi Costo mensile Modalità di attivazione TIM Young Student Edition Minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 4G con Giga illimitati per le app di Social, Chat, E-learning e Musica 11,99 euro al mese da tutti i clienti Under 25 TIM Young Senza Limiti Minuti ed SMS illimitati e 60 GB in 4G e 5Gcon Giga illimitati per le app di Social, Chat, E-learning e Musica 14,99 euro al mese da tutti i clienti Under 30 TIM Advance 4.5G Minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 4G 19,99 euro al mese da tutti TIM Advance 5G Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G 29,99 euro al mese da tutti TIM Advance 5G Unlimited Minuti, SMS e Giga (in 4G e 5G) illimitati 39,99 euro al mese da tutti

Giga illimitati gratis e smartphone a rate per i clienti TIM di rete fissa

Scegliere TIM come operatore di telefonia mobile garantisce diversi vantaggi. La possibilità di sfruttare le offerte per l’acquisto di smartphone a rate, infatti, va a sommarsi con la possibilità di avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi semplicemente scegliendo un’offerta Internet casa di TIM. I clienti di rete fissa TIM possono sfruttare la promozione TIM Unica che permette di ottenere Giga illimitati sulla propria SIM semplicemente portando il costo dell’offerta mobile nel conto dell’abbonamento di rete fissa.

Per ogni abbonamento Internet casa è possibile abbinare 6 SIM TIM con cui avere Giga illimitati. Da notare che non è necessario che l’intestatario dell’abbonamento di rete fissa sia anche l’intestatario delle SIM collegate tramite TIM Unica. In questo modo, tutta la famiglia ha la possibilità di ottenere Giga illimitati per la propria SIM a prescindere dall’offerta attivata. TIM Unica può essere attivata direttamente dall’area clienti TIM, dall’app MyTIM, chiamando il servizio clienti telefonico oppure recandosi in un negozio dell’operatore.

Da notare, inoltre, che TIM consente ai suoi clienti di rete fissa di acquistare smartphone a rate con addebito diretto in bolletta. La gamma di smartphone acquistabili a rate per i clienti di rete fissa è in costante aggiornamento. L’operatore, inoltre, consente l’acquisto a rate anche per altre tipologie di dispositivi come tablet, Smart TV e PC. L’elenco completo dei dispositivi compatibili con questa offerta è disponibile direttamente sul sito TIM, nella sezione Prodotti.

Tra gli smartphone acquistabili a rate dai clienti di rete fissa, nel corso del mese di febbraio 2021, troviamo:

iPhone 12 Pro: 40 euro al mese per 30 mesi

40 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S21+: 25 euro al mese per 30 mesi

25 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S21: 20 euro al mese per 30 mesi

20 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Note 20: 32 euro al mese per 30 mesi

32 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 10T: 8 euro al mese per 30 mesi

Chi non ha un abbonamento di rete fissa con TIM può scegliere l’offerta TIM Super Fibra. Si tratta di una soluzione completa e vantaggiosa che consente di accedere anche a TIM Unica. Ecco i dettagli completi dell’abbonamento.

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega di velocità massima in download; se la FTTH e la FTTC non sono disponibili, la connessione potrà avvenire tramite rete ADSL sino a 20 Mega

TIM Vision incluso nel prezzo

Opzione Mondo Intrattenimento: Netflix (piano Standard con due accessi in contemporanea e contenuti in HD), Disney+, TIM Vision Plus e TIM Vision Box a 14,99 euro al mese

Giga illimitati per i clienti di rete mobile TIM grazie a TIM Unica

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà pagare le rate residue dell’attivazione e/o del modem Wi-Fi. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super »

I clienti che non sono raggiunti dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC, possono ugualmente passare a TIM scegliendo TIM Super FWA. Quest’abbonamento consente di sfruttare la rete FWA (Fixed Wireless Access) per accedere ad Internet in modalità wireless. Il collegamento tra l’abitazione dell’utente e l’armadio telefonico stradale avviene, infatti, in modalità wireless grazie all’installazione di un modem specifico fornito dall’operatore. La rete FWA garantisce prestazioni migliori rispetto alla rete ADSL.

Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate a consumo; le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 2 euro in più al mese

connessione illimitata tramite rete wireless FWA; per i primi 930 GB mensili la connessione ha una velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; terminato il plafond mensile e sino al rinnovo successivo, la velocità viene ridotta a 1 Mega in download e in upload

TIM Vision incluso nel prezzo

Opzione Mondo Intrattenimento: Disney+, Netflix (Piano Standard) e TIM VISION Plus a 14,99 euro al mese

Giga illimitati per i clienti di rete mobile TIM grazie a TIM Unica

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem, invece, viene fornito gratuitamente. Da notare, però, che in base alla copertura del servizio TIM fornirà il modem Indoor, auto-installante, o il modem Outdoor, che richiede l’installazione da parte di un tecnico TIM al costo di 99 euro (dilazionabili in 24 rate mensili). L’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »