Ecco il limite ISEE bonus bollette per avere accesso agli sconti luce e gas destinati alle famiglie a più basso reddito a novembre 2023. Con un focus su come usare il comparatore di SOStariffe.it per trovare le offerte luce e gas del Mercato Libero che aiutino a massimizzare l’efficacia degli aiuti statali in tempi di rialzi delle spese di energia e metano.

Il limite ISEE bonus bollette è fissato a 15mila euro annui, una soglia che sale a 30mila euro nel caso delle famiglie numerose (almeno 4 figli a carico). L’innalzamento di tale tetto, in vigore fino al 31 dicembre 2023, è stato introdotto dalla manovra di bilancio 2023 con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari di questa agevolazione statale, aiutando un maggior numero di famiglie a basso reddito nel pagamento delle bollette di luce e gas.

In attesa di capire l’orientamento di Palazzo Chigi sulla possibilità o meno di estendere il limite ISEE bonus bollette anche nel 2024, ricordiamo che gli aiuti statali non sono sufficienti ad alleggerire le fatture di energia e metano.

Per risparmiare sulle utenze domestiche, è indispensabile puntare sull’attivazione di offerte luce e gas del Mercato Libero che propongano un prezzo della materia prima quanto più basso possibile. Ecco perché, nella scelta di un nuovo fornitore energetico, un elemento chiave da considerare è il costo kWh (per le offerte luce) o il costo metano al metro cubo (per le soluzioni gas), da cui dipenderanno poi la contabilizzazione dei consumi e gli importi in bolletta.

Per trovare le offerte luce e gas più vantaggiose del Mercato Libero è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che consente di confrontare le soluzioni energia e metano proposte dai gestori energetici a novembre 2023 a partire dal fabbisogno annuo del proprio nucleo familiare. Clicca al link di seguito per avviare subito un raffronto delle tariffe:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Limite ISEE bonus bollette: chi può beneficiare degli sconti a Novembre 2023

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 Qual è il limite ISEE bonus bollette a novembre 2023? Fino a quando è in vigore l’attuale limite ISEE bonus bollette? Come si fa a ottenere il bonus bollette? ISEE non superiore a 15.000€

ISEE non superiore a 30.000€ (per famiglie numerose, con 4 figli a carico) Fino al 31 dicembre 2023, come previsto dalla manovra di bilancio 2023 i bonus luce e gas per disagio economico sono erogati in automatico

il bonus elettrico per disagio fisico è ottenuto previa richiesta

Come accennato poco sopra, il governo Meloni ha confermato, per tutto il 2023, l’innalzamento del limite ISEE bonus bollette, che si articola nel bonus elettrico per disagio economico e fisico, oltre che nel bonus gas per disagio economico.

Per quanto riguarda i bonus luce e gas per disagio economico, a novembre 2023 possono avere accesso al beneficio statale:

i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro ;

(con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE ; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza.

All’interno di questa classificazione, va però fatta un’ulteriore precisazione:

le famiglie con meno di 4 figli e con ISEE inferiore a 9.530 euro si vedranno riconosciuti uno sconto dall’importo pieno (al 100%);

si vedranno riconosciuti uno sconto dall’importo pieno (al 100%); le famiglie con meno di 4 figli e con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro incasseranno un bonus ridotto all’80% rispetto all’assegno ordinario.

Ad accomunare tutte le famiglie beneficiarie del bonus luce e gas per disagio economico è il riconoscimento automatico degli sconti in bolletta, purché in presenza di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida e un ISEE entro la soglia stabilita per l’erogazione dei bonus stessi. Al contrario, il bonus elettrico per disagio fisico non è in alcun modo vincolato alla soglia reddituale: questo sconto in bolletta è infatti erogato indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Per ottenere il bonus elettrico per disagio fisico, è necessario presentare un’apposita richiesta al Comune o al CAF con, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;

Tra la certificazione richiesta, vanno inseriti anche:

un documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;

i documenti identificativi della fornitura (codice POD e potenza impegnata della fornitura);

il modulo B compilato (disponibile online sul sito di ARERA).

