Qual è il fornitore di energia elettrica più economico di Novembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.402,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Scegliere i fornitori di energia del Mercato libero è la prima mossa per alleggerire le bollette, soprattutto in questa fase di progressivo calo dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Con il valore del PUN – l’indice di riferimento del mercato dell’energia elettrica in Italia – pari a 0,211 euro al kilowattora a ottobre 2022 (l’ultimo dato disponibile), le offerte del Mercato Libero permettono di sfruttare al massimo la contrazione del prezzo dell’elettricità. Un vantaggio di cui i 7,3 milioni di utenti ancora in regime di Maggior Tutela non beneficiano: il prezzo luce, per questi contratti, si aggira oggi sui 0,5 €/kWh. Inoltre, essendo aggiornato ogni tre mesi da Arera, l’Authority italiana dell’energia, tale dato resterà invariato fino al prossimo aggiornamento di prezzo, previsto per gennaio 2023. Per i titolari di utenze già nel Mercato libero, invece, l’aggiornamento dell’indice PUN avviene su base mensile e questo permette di avere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Oltre ad affidarsi al Mercato libero, i clienti domestici possono recuperare margini di risparmio in bolletta scegliendo i fornitori di luce più vantaggiosi a novembre 2022. Come trovarli? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, disponibile anche nella versione mobile grazie all’App di SOStariffe.it.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare il confronto delle offerte:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

I fornitori di energia elettrica più convenienti di Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,2217 €/kWh 109,81 euro 2 Pulsee Luce Relax Index 0,211 €/kWh 117,24 euro 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,211 €/kWh 119,46 euro

Prima di accendere i riflettori sui brand dell’energia restituiti dal comparatore di SOStariffe.it come i più economici di novembre 2022, segnaliamo che i prezzi relativi alle offerte sono in linea con il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) nell’arco di 12 mesi.

Inoltre, il prezzo luce indicato in tabella fa riferimento al valore del PUN di ottobre 2022, eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore rispetto all’indice del mercato all’ingrosso.

Energia alla Fonte wekiwi

L’obiettivo risparmio è nel Dna dell’offerta wekiwi, il brand dell’energia con veste tutta digitale che rientra nella rosa dei fornitori di energia elettrica più competitivi a novembre 2022. Tra le carte vincenti della promozione ci sono l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (+ l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,0107 €/kWh) e un bonus di benvenuto di 30 euro per i nuovi clienti.

Altri dettagli dell’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 109,81 euro al mese, includono:

costo fisso di 60 euro all’anno (indipendente dal consumo) suddiviso in rate da 5 euro al mese ciascuna;

(indipendente dal consumo) suddiviso in rate da 5 euro al mese ciascuna; sconto del 10% sulla piattaforma di shopping online wekiwi (illuminazione a led, gadget per la casa e prodotti di elettronica);

sulla piattaforma di shopping online wekiwi (illuminazione a led, gadget per la casa e prodotti di elettronica); sistema di fatturazione che si basa sulla “ carica mensile “: importo e frequenza della bolletta sono indicati dal cliente;

“: importo e frequenza della bolletta sono indicati dal cliente; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Per saperne di più sull’offerta, che clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Pulsee Luce RELAX Index

Prezzo dell’energia elettrica alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (PUN senza costi aggiuntivi), sconto del 20% sul contributo fisso mensile (da 15 a 12 euro al mese) e gestione completamente digitale della fornitura grazie all’App Pulsee Energy: ecco la “carta d’identità” dell’offerta Luce Relax Index messa a punto da Pulsee, il marchio di Axpo Italia che si dichiara 100% digital e paperless. Tale promozione può essere sottoscritta online entro il 5 dicembre 2022.

Tra i tratti distintivi dell’offerta, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” è pari a 117,24 euro, è possibile annoverare anche:

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

contributo fisso mensile scontato: da 15 a 12 euro al mese, per un totale di 144 euro all’anno;

nessun vincolo temporale di permanenza;

opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) per ricevere bollette luce dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di uno stesso appartamento.

Clicca al link di seguito per accedere al portale Pulsee. Potrai consultare informazioni aggiuntive sull’offerta e procedere con l’attivazione:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

EcoTua Index Casa Promo Luce

Anche la multinazionale spagnola Iberdrola assicura ai nuovi clienti l’accesso al prezzo luce all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo, oltre a uno sconto del 50% sul servizio Smart Assistant per i primi 3 mesi: questo strumento digitale, accessibile tramite l’App Iberdrola e attivabile con contatore di ultima generazione (2G), permette di monitorare i propri consumi e tenere traccia dell’evoluzione dei consumi nel tempo.

Ecco altri tratti distintivi dell’offerta, che avrebbe un impatto di 119,46 euro sul budget mensile della “famiglia tipo”:

contributo fisso annuo per costi di commercializzazione pari a 147 euro;

per costi di commercializzazione pari a 147 euro; offerta personalizzabile con i servizi Tuttofare Luce (a 2,95 euro in più al mese) e Tuttofare Plus Luce (a 7,95 euro in più al mese);

(a 2,95 euro in più al mese) e (a 7,95 euro in più al mese);

100% energia elettrica verde.

Questa offerta luce Iberdrola può essere attivata cliccando sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO LUCE »