Scopri le migliori promozioni telefonia mobile con scadenza a giugno. Puoi avere minuti illimitati e fino a 150 GB per navigare in 5G a meno di 8 euro al mese

Promozioni telefonia mobile da non farsi scappare in scadenza a Giugno 2024

In questo periodo sono arrivate tantissime nuove promozioni telefonia mobile. ho. Mobile ha lanciato le sue prime offerte 5G mentre Iliad ha reso disponibili per tre tariffe Flash con scadenza a luglio. Anche altri operatori permettono di accedere a vantaggi che hanno un periodo di tempo limitato.

Per confrontarle tra loro le offerte mobile potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete costruito il vostro personale profilo di consumi medio da cui partire per trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Promozioni telefonia mobile: le più interessanti in scadenza a giugno 2024

Offerte convenienti Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Kena 5,99 Promo 100 di Kena Mobile 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps ho. 6,99 di ho. Mobile 6,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps (5G a 99 cent/mese) Spusu 150 XL 5G primo mese gratis, poi 7,89 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G Fastweb Mobile 7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Flash 150 di Iliad 7,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ Creami Extra WOW 150 di PosteMobile 8,99 €/mese minuti illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps Flash 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Flash 250 di Iliad 11,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G

Sono davvero tante le promozioni telefonia mobile tra cui scegliere. A giugno con meno di 8 euro al mese potete avere un’offerta 5G con minuti illimitati e fino a 150 GB inclusi. Le proposte più interessanti sono sicuramente quelle dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ma in alcuni casi sono riservate solo ai clienti di altri operatori virtuali con richiesta di portabilità del numero, che in ogni caso viene eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 13/6/24

Il prezzo dell’offerta di Very Mobile è di 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis e si può anche richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità necessaria per l’attivazione del piano anche tramite SPID.

Se poi aggiungete 99 cent al mese avrete l’opzione Full Speed per aumentare la velocità della navigazione fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Promo FLASH BACK! XL 5,99 »

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Kena Mobile il primo mese è gratis, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 4 euro, se si forniscono all’operatore i consensi commerciali. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

Attiva Kena 5,99

ho. 6,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 9,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di ho. Mobile è di 6,99 euro al mese più 7 euro per una prima ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri. Per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, invece, l’attivazione è di 29,90 euro ed è previsto solo il pagamento con autoricarica. Con ho. potete richiedere online un’eSIM al costo di 4,99 euro.

Attiva ho. 6,99 »

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali. Avrete anche il rimborso di tutte le spese sostenute. Potete poi passare al 5G attivando l’opzione ho. Il Turbo a 99 cent al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti o promozioni al costo di 1,49 euro al mese. In alternativa, si può attivare ho. 9,99 con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G a 9,99 euro al mese.

Attiva ho. 9,99 »

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G sulla rete di WindTre

sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,34 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Spusu il primo mese è gratis, poi si rinnova a 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi si può anche richiedere un’eSIM direttamente online o cambiare offerta una volta al mese. I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal mese successivo. Potete accumularne fino alla soglia massima prevista dal piano. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/6/24.

Scopri le offerte di Spusu »

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G sulla rete di WindTre (300 GB con smartphone a rate)

sulla rete di WindTre (300 GB con smartphone a rate) 11 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo dell’offerta di Fastweb Mobile è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratis. In alternativa si può acquistare online un’eSIM allo stesso prezzo. Per attivare l’offerta si può poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre che con video identificazione.

Attiva Fastweb Mobile »

Al piano potete anche abbinare:

uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Il ritiro del telefono è previsto solo in negozio. Si possono avere, ad esempio, iPhone 15 a partire da 39,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rat e. Con smartphone a rate i Giga inclusi raddoppiano

con (salvo approvazione). Il ritiro del telefono è previsto solo in negozio. Si possono avere, ad esempio, a partire da o a partire da e. Con smartphone a rate i un’offerta Luce di Fastweb Energia per avere fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 40 euro al mese con canone fisso e tutto incluso e bolletta digitale

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 9,51 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di PosteMobile è di 8,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Attiva Creami WOW 150 »

Le offerte di Iliad

Le nuove promozioni telefonia mobile di Iliad con scadenza a giugno sono le seguenti:

Flash 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 200

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 250

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

250 GB anche in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/7/24.

Attiva Flash 250 di Iliad »

A tutte le offerte potete aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo con spedizione gratuita. Scegliendo il pagamento con finanziamento Younited a tasso zero (salvo approvazione) potete avete iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con la promessa di restituire il telefono alla fine del pagamento. Altrimenti, potete dare in permuta un vecchio dispositivo di Apple per avere uno sconto sulle rate fino a 825 euro per iPhone 15 Pro. Con un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione), invece, potete avere Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 euro al mese per 24 mesi. Il prezzo per il modello con più memoria è lo stesso di quello base acquistandolo entro l’11/6/24.

Attivando una delle offerte a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Con IliadBox avete inclusi una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito e attivazione. Il prezzo per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/24.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

