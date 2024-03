Scopri come attivare le nuove promozioni Eolo per avere una connessione in fibra ottica o FWA con i primi 2 mesi gratis e installazione rapida gratuita

Continuano le promozioni Eolo per le sue offerte Internet Casa con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) o in FWA (Fixed Wireless Access). Per entrambe i primi 2 mesi sono gratis e per la fibra misto radio è tornata l’installazione rapida gratuita. Avete tempo fino alla fine del mese per attivare le promozioni Eolo, anche se resta la possibilità che possano essere ulteriormente prorogate come già successo in passato.

Le promozioni Eolo di marzo 2024

Offerte Eolo per la rete fissa Navigazione Chiamate Costo mensile Eolo Più fino a 30 Mbps in download in FWA illimitate primi 2 mesi gratis fino al 31/3/24, poi 24,90 €/mese Eolo Più Intrattenimento fino a 100 Mbps in download in FWA illimitate primi 2 mesi gratis fino al 31/3/24, poi 29,90 €/mese Eolo Più Tutto Incluso fino a 300 Mbps in download in FWA illimitate primi 2 mesi gratis fino al 31/3/24, poi 34,90 €/mese Eolo Fibra fino a 1 Gbps in download in FTTH illimitate primi 2 mesi gratis fino al 31/3/24, poi 29,90 €/mese

Eolo offre copertura in fibra ottica in oltre 6.900 Comuni in tutta Italia e consente di disdire le sue offerte in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o penali, con efficacia al termine del periodo promozionale. Le promozioni Eolo sono disponibili però solo per le nuove attivazioni fino al 31/3/24, salvo eventuali proroghe, e si ricorda che l’operatore ha introdotto una clausola sull’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione, in particolare con un primo aumento dopo 12 mesi dall’attivazione dell’offerta. Per sapere se siete raggiunti dalla rete di Eolo, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Potete quindi scegliere tra:

Eolo Più

connessione senza limiti fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload in FWA

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem standard EOLOrouter

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 24,90 euro al mese.

Eolo Più Intrattenimento

connessione senza limiti fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem standard EOLOrouterEvo

indirizzo IP statico e pubblico (attivabile entro 60 giorni)

configurazione dedicata per streaming e gaming online

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 29,90 euro al mese.

Eolo Più Tutto Incluso

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem standard EOLOrouterEvo

indirizzo IP statico e pubblico (attivabile entro 60 giorni)

Parental Control e antivirus dedicato

configurazione dedicata per streaming e gaming online

configurazione dedicata per lavorare e studiare da casa

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 34,90 euro al mese.

Per le offerte FWA è prevista tra una promozione dedicata ai clienti con Carta Giovani Nazionale disponibile fino al 31/12/24, salvo cambiamenti, che permette di ottenere uno sconto di 5 euro al mese per i primi 24 mesi.

Eolo Fibra

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem standard EOLOrouter

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 29,90 euro al mese. Potete anche aggiungere una delle seguenzi opzioni aggiuntive:

+Sicurezza al costo di 3 euro al mese con incluso il servizio di Parental Control e antivirus dedicato per proteggere la rete e tutti i dispositivi connessi dalle principali minacce online

al costo di con incluso il servizio di Parental Control e antivirus dedicato per proteggere la rete e tutti i dispositivi connessi dalle principali minacce online Rete IP statica al costo di 4,90 euro al mese per avere un IP statico pubblico

Per tutte le offerte l’installazione standard è gratis, invece di 100 euro. Per le offerte FWA è gratuita anche l’installazione rapida garantita entro 5 giorni lavorativi, invece di 69,90 euro. Potete aggiungere fino a 3 ripetitori Wi-Fi per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della casa al costo di 3 euro al mese per ogni dispositivo in promozione, invece di 5 euro al mese. In caso di recesso il costo per la disintallazione degli apparati è di 54,90 euro per l’offerta FWA e 24,90 euro per la fibra FTTH. Entro 14 giorni dall’attivazione si può invece esercitare il diritto di ripensamento e in questo caso gli importi saranno sostenuti dell’operatore.

