Scopri come attivare a gennaio la promozione Spusu con 2000 minuti e 150 GB in 4G+ oltre a 300 GB di riserva dati a meno di 6 euro al mese . Ecco tutte le offerte dell'operatore low cost

Spusu è un operatore di telefonia mobile non molto conosciuto ma è tra i più convenienti a cui affidarsi per il proprio cellulare. Il gestore virtuale si appoggia alla rete di WindTre e si caratterizza per offerte senza vincoli né costi nascosti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. La nuova promozione Spusu prevede 150 GB in 4G a meno di 6 euro al mese. Se siete attenti a quanto consumate il traffico dati può aumentare gratuitamente e senza sforzo.

Promozione Spusu con 150 GB: dettagli e come attivarla a gennaio 2024

Le offerte di Spusu Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 1 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ (2 GB di riserva) 3,98 €/mese per sempre Spusu 10 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ (20 GB di riserva) 4,98 €/mese per sempre Spusu 150 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ (300 GB di riserva) 5,98 €/mese per sempre Spusu 200 2000 minuti e 500 SMS + 200 GB in 4G+ (400 GB di riserva) 9,98 €/mese per sempre

Spusu prevede solo offerte senza vincoli né rimodulazioni. Il prezzo è fisso per sempre e una volta al mese potete passare a un’altra promozione Spusu senza costi aggiuntivi. Se non siete soddisfatti avete la possibilità di recedere senza ulteriori spese o il pagamento di penali in qualsiasi momento. Sulla sua rete potete navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Grazie al servizio Riserva Dati potete convertire tutti i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo. I Giga aggiuntivi sono disponibili a partire dal successivo rinnovo e non hanno scadenza. La portabilità del numero è gratuita e verrà eseguita da Spusu entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ utilizzabile anche in roaming in Ue

utilizzabile anche in roaming in Ue 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese per sempre.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G+

20 GB di riserva

5,27 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,98 euro al mese per sempre.

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+

300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo probabili proroghe, è disponibile solo fino al 29/2/24.

Spusu 200

2000 minuti e 500 SMS

200 GB in 4G+

400 GB di riserva

10,56 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,98 euro al mese per sempre.

Per tutte le offerte la SIM costa 9,90 euro e la riceverete a casa tramite corriere in 2-3 giorni lavorativi. Potete anche richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito (Mastercard o Visa) e PayPal. Riceverete il QR Code per scaricare l’eSIM via email.

Potete effettuare l’identificazione tramite video o di persona al momento della consegna fornendo al corriere una copia fronte/retro di un documento d’identità. Con la video identificazione, invece, si dovrà realizzare un breve filmato in cui si mostrano chiaramente il visto e un documento d’identità.

Altre offerte interessanti a meno di 6 euro al mese a gennaio 2024

Le offerte al prezzo pià basso Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese 2 EVO Essential di CoopVoce minuti illimitati e 200 SMS + 3 GB in 4G 4,90 €/mese 3 Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,95 €/mese 4 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese

La promozione Spusu non è l’unica offerta sotto i 6 euro al mese con tanti servizi inclusi. Per confrontare le diverse proposte degli operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic potrete costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare così la soluzione più economica per le vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

A gennaio potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,23 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica ma la spedizione è gratuita.

2. EVO Essential di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

3 GB in 4G disponibili anche per navigare in roaming in Ue

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro con acquisto online. La spedizione della SIM è gratuita e si può richiedere online un’eSIM.

3. Super Mobile Smart di Optima Italia

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La spedizione è gratuita.

4. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB per navigare in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratuita per chi richiede la portabilità del numero da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO o di 5 euro per i clienti che arrivano da Vodafone.

