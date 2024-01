Bollette gas in aumento dopo lo stop agli aiuti contro il caro-energia: a gennaio 2024 tornano IVA ordinaria e oneri di sistema . Meteo, tensioni geopolitiche e fine Mercato Tutelato tra le incognite da non sottovalutare. Tutte le novità e un focus su come trovare le offerte luce e gas più economiche del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it .

Bollette gas più care nel 2024. Lo stop agli aiuti statali contro il caro energia, scattato il 1° gennaio di quest’anno, farà aumentare le spese nelle fatture del metano, nonostante il prezzo del gas all’ingrosso si mantenga sotto i 30 euro al megawattora.

Il ripristino dell’IVA ordinaria sul gas (ora al 22%, l’aliquota agevolata era al 5%) e il ritorno degli oneri generali di sistema in bolletta faranno, dunque, lievitare i costi per la fornitura del metano. A queste certezze si aggiungono poi alcune incognite: il clima (siamo ancora in pieno inverno), l’andamento della domanda di riscaldamento delle famiglie, la fine Mercato Tutelato gas e il rischio geopolitico in aree chiave per la fornitura di idrocarburi.

Prima di passare ai raggi X le ragioni dell’aumento delle bollette gas, ricordiamo che una mossa vincente per difendersi dai rincari è affidarsi alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a gennaio 2024, che possono essere trovate utilizzando il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto):

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Il comparatore di SOStariffe.it è uno strumento gratuito che consente ai consumatori di fare un raffronto tra le tariffe energia elettrica e gas proposte dai gestori energetici della libera concorrenza e trovare quella più in linea con il proprio fabbisogno annuo di energia. Il dato del proprio consumo annuo si può trovare in bolletta, oppure calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul pulsante verde di seguito:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bollette gas: ecco perché aumentano a Gennaio 2024

BOLLETTE GAS FINO A DICEMBRE 2023 BOLLETTE GAS A GENNAIO 2024 IVA con aliquota agevolata sul gas al 5% IVA con aliquota ordinaria sul gas: al 10% fino a 480 Smc e al 22% oltre i 480 Smc consumati Oneri generali di sistema azzerati Ritornano gli oneri generali di sistema

Le bollette gas sono in rialzo a gennaio 2024 perché nelle prossime fatture:

tornerà ad essere applicata l’IVA sul gas con l’aliquota ordinaria: al 10% fino a 480 Smc e, oltre questa soglia, al 22% ;

sul gas con l’aliquota ordinaria: ; saranno reintrodotti gli oneri generali di sistema.

Fino al 31 dicembre 2023, invece, l’IVA sul gas prevedeva un’aliquota agevolata al 5%, mentre gli oneri generali di sistema erano azzerati. Si trattava di due misure del pacchetto contro il caro-energia varato dal governo Draghi nel 2021 e confermato, di trimestre in trimestre, anche dall’esecutivo Meloni.

Bollette gas: di quanto si impennano a Gennaio 2024

BOLLETTE GAS IN RIALZO NEL 2024: LE CIFRE 1 Secondo un’analisi di Segugio.it, il ritorno di IVA ordinaria e oneri di sistema farà aumentare le bollette gas del: +13% per una famiglia tipo con 1.400 Smc consumati all’anno

per una famiglia tipo con 1.400 Smc consumati all’anno +8% per una famiglia con consumi ridotti (400 Smc all’anno) 2 Per l’Osservatorio di Federconsumatori, l’aumento si attesterà sui 102,15 euro annui a famiglia

Secondo un’analisi di Segugio.it, il ritorno dell’aliquota al 22% dell’IVA si tradurrà in un aumento in bolletta del +13% per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. Per una famiglia con consumi ridotti (400 Smc all’anno) c’è un aumento del +8%.

L’Osservatorio di Federconsumatori ha calcolato che, per l’abolizione delle agevolazioni per IVA e oneri di sistema, ogni famiglia, subirà un aggravio di +102,15 euro annui sulla bolletta del gas. Assoutenti stima “una spesa aggiuntiva da circa 250 euro annui a nucleo solo a titolo di imposte”.

Prezzo gas, clima e tensioni geopolitiche: i rischi a Gennaio 2024

AUMENTO BOLLETTE GAS: LE INCOGNITE 1 Tensioni geopolitiche in aree cruciali per la fornitura di idrocarburi 2 Clima e domanda di metano da parte delle famiglie 3 Livello di riempimento degli stoccaggi europei del gas 4 Uscita dal Mercato Tutelato gas per 3,5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili”

Come detto, il ritorno di IVA ordinaria e oneri generali di sistema farà aumentare le bollette nonostante il prezzo del gas naturale all’ingrosso si mantenga al di sotto della soglia dei 30 euro al megawattora. Tuttavia, proprio l’andamento del prezzo del gas all’ingrosso (che segue l’indice PSV in Italia, influenzato a sua volta dal TTF di Amsterdam) resta un osservato speciale a gennaio 2024. Perché? Questo valore è condizionato da alcuni fattori, tra cui:

le tensioni geopolitiche ;

; le condizioni meteorologiche;

le incognite legate alla fine Maggior Tutela gas.

Un mix di incertezze su cui gli analisti del compartono mantengono alto il livello di guardia anche perché, a gennaio 2024, i focolai di tensione geopolitica in aree cruciali per la fornitura di idrocarburi non mancano: basti pensare alla guerra Israele-Hamas e al conflitto tra Russia e Ucraina.

Così come, con l’inverno al suo apice, un forte ribasso delle temperature farebbe impennare la “fame” di metano delle famiglie per l’accensione del riscaldamento, con un conseguente abbassamento del livello degli stoccaggi di gas (per ora, però, gli stock UE sono pieni per i tre quarti) e un aumento dei prezzi della materia prima all’ingrosso.

Infine, a poche settimane dalla fine Maggior Tutela gas, c’è comunque attenzione sull’andamento della “migrazione” al Mercato Libero dei circa 3,5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili”. Secondo le associazioni dei consumatori, c’è il rischio di incappare in un aumento delle bollette per la propria fornitura metano nel passaggio dai prezzi dello Stato alle tariffe gas in libera concorrenza.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 698,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 873,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 757,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.