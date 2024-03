C'è una nuova opportunità per passare a PosteMobile , attivando un'offerta con costo ridotto e tanti Giga . Fino al 24 marzo , infatti, è possibile attivare la nuova PosteMobile WOW Days 50 , tariffa limited edition disponibile per tutti. Ecco cosa include:

C’è tempo fino al 24 marzo per attivare la nuova PosteMobile WOW Days 50. Si tratta di una tariffa limited edition completa che vi permetterà di accedere a minuti e SMS illimitati e a tanti Giga per navigare a fronte di un costo pari ad appena 5,99 euro al mese. La promozione è disponibile tramite attivazione online, collegandosi al sito dell’operatore tramite il box qui di sotto. Da notare che è possibile attivare l’offerta con o senza portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile.

PosteMobile WOW Days 50: cosa include l’offerta

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA POSTEMOBILE 1. La puoi attivare online entro il 24 marzo 2. Include 50 GB a 5,99 euro al mese 3. Non ha vincoli e costi nascosti

Disponibile solo fino al 24 marzo, PosteMobile WOW Days 50 è una delle tariffe più interessanti del momento. Quest’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G, senza limiti di velocità (la connessione può sfruttare il 4G fino a 300 Mbps)

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati oltre a 6,34 GB ogni mese

PosteMobile WOW Days 50 ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa iniziale è di 20 euro e comprende una prima ricarica di 10 euro oltre a 10 euro di contributo di attivazione. La promozione prevede un rinnovo mensile, senza vincoli, con addebito sul credito residuo della SIM. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è disponibile per tutti con possibilità di attivazione con portabilità del numero da un altro operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Per attivare la promozione è sufficiente avere a propria disposizione un documento di identità oltre a uno smartphone oppure a una webcam (in caso di attivazione dal computer) per completare la videoidentificazione.

La nuova offerta di PosteMobile non è l’unica opzione disponibile in questo momento da tenere in considerare se siete alla ricerca di una tariffa mobile completa e vantaggiosa. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, infatti, è possibile consultare tutte le migliori proposte degli operatori partner di SOStariffe.it attualmente disponibili per i nuovi utenti alla ricerca di una nuova offerta.

