Bonifico istantaneo : in quale banche è gratuito? Vediamo quali sono gli istituti di credito partner del comparatore di SOStariffe.it che offrono un conto corrente che permette di eseguire un bonifico in tempo reale senza costi a marzo 2024.

Sono tre le banche partner del comparatore di SOStariffe.it che consentono di effettuare un bonifico istantaneo gratuitamente. Sono: BBVA, Revolut e ING. Rispettivamente con Conto BBVA, Revolut Standard e Conto Corrente Arancio. Con l’adozione da parte del Consiglio europeo del nuovo regolamento sui bonifici in massimo 10 secondi, gli istituti di credito non potranno più applicare costi aggiuntivi sul bonifico istantaneo rispetto a un bonifico ordinario.

Bonifico istantaneo: ecco quali banche lo offrono gratuitamente a Marzo 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

remunerazione sulla giacenza con tasso di interesse del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025

fino al 31/1/2025 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 per un massimo di 200 €/mese

al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 per un massimo di 200 €/mese carta di debito inclusa

prelievo di contanti gratis da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 €

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

conto deposito senza vincoli con rendimento del 4,25% lordo annuo 2 Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

prelevare denaro all’estero senza commissioni fino a 200 €

bonifici istantanei gratuiti

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 € mensili 3 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito per sempre , con la formula “Modulo zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi azzerabile

, con la formula “Modulo zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi azzerabile carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi

bonifici istantaneo gratis online fino a 50.000 € con “Modulo zero vincoli”

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 12 mesi

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, è possibile trovare i migliori conti correnti zero spese fra i partner di marzo 2024 e le banche che offrono il bonifico istantaneo gratuito.

Conto BBVA

Il conto corrente online zero spese di BBVA permette di eseguire un bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro per transazione (3.000 euro importo massimo giornaliero e 15.000 euro mensile). Anche il bonifico ordinario è gratuito fino a un massimo di 10.000 euro. Ai nuovi clienti, la banca multinazionale spagnola offre anche:

remunerazione del 4% lordo annuo sul saldo fino al 31 gennaio 2025;

lordo annuo sul saldo fino al 31 gennaio 2025; cashback del 4% tutti i mesi sugli acquisti fino al 31 gennaio 2025 fino a un massimo di 200 euro al mese.

Inoltre l’offerta del conto BBVA include:

codice IBAN italiano ;

; carta di debito inclusa , con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay;

, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM in area Euro se pari o superiore a 100 euro;

accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le proprie spese pagate con la carta di debito.

BBVA offre anche la possibilità di beneficiare di “Deposito Flessibile”, conto deposito a zero spese e senza vincoli, con rendimento del 4,25% lordo annuo e possibilità di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) con garantito un tasso di interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Altre promozioni Conto BBVA attive a marzo 2024 per i nuovi clienti sono le seguenti:

grazie all’iniziativa “Passaparola” è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 2 00 euro . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus;

è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus; la banca consente anche di vincere dei premi partecipando ai “Compra & Vinci BBVA 2024”. Pagando i propri acquisti con la carta di debito, ogni 15 giorni, si può essere sorteggiati per uno dei 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro e ogni 3 mesi per un super premio: il prossimo trimestre è uno scooter elettrico.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA, clicca sul link qui di seguito:

Conto Revolut Standard

Tra i conti correnti digitali che offrono il bonifico istantaneo gratuito c’è Revolut. L’app finanziaria, inoltre, assicura ai nuovi clienti che attivino il conto Revolut Standard (la versione base del conto) tre mesi di accesso gratuito ai servizi e al ventaglio di vantaggi offerti dal conto Revolut Premium, oltre alla possibilità di aprire anche un conto corrente per under 18.

Con il conto Revolut Standard, il cui canone di abbonamento è gratuito, si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online). Inoltre, questo conto è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano perché consente di:

fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelevare denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; stipulare delle assicurazioni : dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno;

: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno; effettuare pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Per quanto riguarda la versione Premium del conto di Revolut, si segnala che è possibile provarla gratuitamente. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 7,99 euro al mese ma (come detto sopra) è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine di questo periodo promozionale, il cliente può decidere se passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure continuare con il piano Premium.

Maggiori dettagli sull’offerta Revolut sono disponibili cliccando al link qui sotto:

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio di ING è un conto gratuito. Anche la formula più vantaggiosa “Modulo Zero Vincoli” è a zero spese per 12 mesi, poi il canone è di 2 euro al mese, ma è azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inclusi nella formula “Modulo Zero Vincoli” ci sono:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa gratuito;

bonifici ordinario e istantaneo SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti ;

; un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

carta di credito Mastercard Gold facoltativa al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro;

carta prepagata Mastercard (a richiesta) a canone zero nella versione digitale, mentre costa 10 euro l’emissione della versione fisica.

Con Conto Corrente Arancio è possibile beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” che, se sottoscritto entro il 11 maggio 2024, offre un rendimento del 3% lordo annuo per 12 mesi. Questo conto deposito è a zero spese.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

