Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 858,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Con il suo nuovo ramo d’azienda, Poste Italiane è pronta a illuminare e riscaldare le case degli italiani con offerte luce e gas a prezzo bloccato per due anni. Nei paragrafi che seguono, gli esperti di SOStariffe.it passano sotto la lente d’ingrandimento le caratteristiche della proposta commerciale di Poste Energia a marzo 2023.

Prima di analizzare le offerte messe a punto da Poste Energia, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è un valido alleato nella ricerca delle migliori soluzioni per risparmiare in bolletta a marzo 2023. Questo strumento gratuito setaccia le offerte dei fornitori energetici del Mercato Libero attualmente a disposizione e permette di individuare la promozione “cucita” sul proprio fabbisogno energetico a partire dai consumi annui del proprio nucleo familiare.

Clicca sul pulsante verde di seguito per avviare subito il confronto delle offerte luce e gas:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Poste Energia: offerte luce e gas a prezzo bloccato a Marzo 2023

TIPOLOGIA DELLA FORNITURA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO DELLA MATERIA PRIMA CONTRIBUTO FISSO ANNUALE Fornitura di luce Prezzo bloccato per 2 anni 0,259 €/kWh 69,88 euro (per spese di commercializzazione indipendenti dal consumo) Fornitura di gas Prezzo bloccato per 2 anni 0,96 €/Smc 67,32 euro (per spese di commercializzazione indipendenti dal consumo)

Poste Energia propone offerte luce e gas a prezzo bloccato per due anni.

Che cosa sono le offerte a prezzo bloccato del Mercato Libero? Con un costo di energia e metano che resta fisso per un certo periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi), queste soluzioni sono vantaggiose in tempi di stabilità energetica perché assicurano uno “scudo” di protezione contro eventuali impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Come si evince anche dalla tabella qui sopra, ecco le condizioni tariffarie che si applicano alle offerte luce e gas di Poste Energia a Marzo 2023. Una volta sottoscritto il contratto, tali tariffe resteranno in vigore per i 24 mesi successivi:

l’energia elettrica ha un costo di 0,259 euro al kilowattora (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,96 euro al metro cubo.

A queste tariffe (che si applicano ai consumi effettivamente registrati), c’è poi da sommare un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione e vendita (slegato dai consumi) che ammonta a:

69,88 euro per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 5,82 euro al mese);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 5,82 euro al mese); 67,32 euro per quella del gas (la distribuzione di spesa è di 5,61 euro al mese).

Rata fissa o variabile, i metodi di pagamento delle offerte a Marzo 2023

DOMANDE DEI CONSUMATORI RISPOSTE DEGLI ESPERTI DI SOSTARIFFE.IT Quali modalità di pagamento delle bollette prevedono le offerte di Poste Energia? rata variabile , il cui importo è calcolato sui consumi nel mese di riferimento

, il cui importo è calcolato sui consumi nel mese di riferimento rata fissa, per conoscere sempre in anticipo quanto si spenderà in bolletta È possibile scegliere la data di scadenza per il pagamento delle bollette? Sì, in fase di sottoscrizione il cliente può indicare una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo

Sono due le modalità di pagamento tra le quali i clienti di Poste Energia possono scegliere in fase di sottoscrizione delle offerte luce e gas:

una modalità di pagamento più tradizionale (basata sul “paghi quanto consumi”);

(basata sul “paghi quanto consumi”); una modalità più innovativa che propone una rata fissa calcolata sui consumi dell’anno precedente.

Mentre la modalità di pagamento più classica prevede una rata variabile, il cui importo è calcolato sulla base di quanto consumato nel mese di riferimento, quella più “innovativa” propone una rata fissa. Quest’ultima sarà calcolata sui consumi dell’anno precedente (attestati da una bolletta recente): si pagherà, quindi, lo stesso importo mensile per 12 mesi. Alla fine dell’anno la rata sarà ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in calo, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

Inoltre, sarà anche possibile scegliere la scadenza della bolletta, indicando una data tra il 25 del mese e il 2° giorno del mese successivo.

Dove sottoscrivere i contratti luce e gas di Poste Energia? I clienti domestici possono attivare le soluzioni luce e gas (che sono 100% sostenibili) di Poste Energia in uno dei 12.800 uffici postali presenti negli oltre 8mila comuni italiani, oppure online sul sito Poste.it o, infine, con i servizi bancari Postepay e BancoPosta.