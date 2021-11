Portabilità conto corrente: le 5 offerte di Novembre 2021

La portabilità del conto corrente è una procedura che consente di trasferire il conto da un istituto ad un altro. Si tratta di una procedura davvero semplice e che non comporta costi per il cliente. Per completare la portabilità del conto è necessario, come prima cosa, individuare un nuovo conto corrente da aprire. Di seguito andremo ad analizzare le migliori offerte di novembre 2021 per scegliere con precisione un conto conveniente per tutte le esigenze.

Chi ha già un conto corrente può, facilmente, passare ad un’altra banca. La prima cosa da fare è individuare il miglior conto corrente tra le tante offerte presenti sul mercato. Per completare questo semplice passaggio è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili. Completata l’attivazione del nuovo conto corrente sarà necessario richiedere la portabilità del conto corrente alla nuova banca.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa procedura e quali sono le migliori offerte disponibili nel mese di novembre 2021:

Portabilità del conto corrente: come funziona, quali sono i tempi ed i costi

Tale procedura consente al risparmiatore di trasferire il proprio denaro da un conto ad un altro. Da notare che con la portabilità non viene trasferito solo il saldo ma anche tutti i servizi di pagamento attivi (come le domiciliazioni bancarie, l’accredito dello stipendio o i bonifici periodici). In questo modo, il passaggio da un conto ad un altro avviene in modo semplice e completo, senza complicazioni per il cliente. La procedura di portabilità va richiesta prima della chiusura del precedente conto corrente. Una volta completata tale procedura sarà possibile completare la chiusura del vecchio conto.

Per quanto riguarda le tempistiche di portabilità del conto corrente sono previste indicazioni ben precise dalla normativa vigente. La procedura va completata entro 12 giorni dal momento in cui viene effettuata la richiesta da parte del cliente. Per maggiori dettagli sulle tempistiche è sempre consigliabile richiedere, in anticipo, alla nuova banca tutte le informazioni sulla questione. La portabilità è gratuita e, quindi, non comporta addebiti aggiuntivi per il cliente.

La richiesta della portabilità del conto corrente deve essere effettuata rivolgendosi direttamente al nuovo istituto che fornirà tutta la modulistica necessaria per il completamento dell’operazione. Per il completamento della procedura in modo corretto è molto importante assicurarsi che tutti i dati siano stati correttamente. In caso di problemi, infatti, sarà necessario ripetere la procedura.

Le migliori offerte per un nuovo conto corrente

Tra le migliori soluzioni per attivare un nuovo conto corrente e poi richiedere la portabilità troviamo il Conto Corrente BBVA, una delle novità più recenti del mercato bancario italiano. BBVA propone, infatti, un conto corrente con canone annuo gratuito e con carta di debito inclusa senza costi aggiuntivi. Per i clienti che scelgono BBVA c’è la possibilità di effettuare bonifici (anche istantanei) gratuiti in tutta l’area SEPA e prelevare con carta di debito senza costi (per importi superiori a 100 euro) da qualsiasi sportello ATM in zona euro.

BBVA, inoltre, propone ai nuovi clienti la promozione Gran Cashback 10% BBVA. La promozione in questione consente di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti effettuati nel primo mese dall’attivazione del conto. Il conto corrente proposto da BBVA può essere gestito in modo completo e senza limitazioni tramite i canali digitali. Per richiederne l’apertura è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito dell’istituto.

Un’altra promozione di sicuro interesse per attivare un conto corrente a zero spese viene proposta da N26. Fino alla fine del 2021, infatti, è possibile aprire il Conto N26 Smart con canone mensile azzerato per sempre (invece che 4,90 euro al mese). La promozione prevede l’accredito dello stipendio sul nuovo conto per ottenere l’azzeramento del canone mensile. Da notare che N26 include nel conto una carta di debito da utilizzare per prelievi gratis presso qualsiasi ATM in Italia.

La “Mobile Bank”, inoltre, consente ai suoi clienti di effettuare bonifici ordinari e istantanei gratis. Nonostante l’assenza di filiali, inoltre, sarà possibile effettuare versamenti sul conto corrente grazie al servizio CASH26. Tale servizio consente di completare l’operazione di versamento recandosi presso negozi partner di N26. In alternativa, chi non può accreditare lo stipendio, può attivare il Conto N26 Standard che presenta canone gratuito. Tale conto include una carta di debito virtuale con la possibilità di richiedere la carta di debito fisica (ma c’è il supporto a Google Pay e Apple Pay per pagare in negozio) al costo di 10 euro una tantum.

Per attivare un nuovo conto N26 è possibile seguire la procedura online qui di seguito:

Tra le proposte migliori del mese di novembre 2021 troviamo anche il Conto My Genius di Unicredit. Per i nuovi clienti che scelgono la proposta di Unicredit è previsto un canone azzerato per il conto con la possibilità di eseguire bonifici senza commissioni. Ad arricchire i contenuti gratuiti del cponto troviamo la Carta di Debito internazionale da utilizzare per fare acquisti e prelievi. Il principale vantaggio del Conto My Genius è rappresentato dai margini di personalizzazione.

I clienti hanno, infatti, la possibilità di abbinare alla versione base del conto vari Moduli (transazionali e di investimento) che consentono di integrare il conto stesso con l’aggiunta di servizi accessori come la carta di credito UniCreditCard Flexia, la prepagata UniCreditCard Click, la possibilità di prelevare senza commissioni presso qualsiasi ATM in area euro. Sono previste anche opzioni specifiche per gli investimenti. Ogni modulo presenta un costo aggiuntivo che può essere ridotto o azzerato rispettanto alcune condizioni (accreditando lo stipendio ad esempio)

Per tutti i dettagli relativi al conto corrente di Unicredit e per presentare richiesta d’apertura online del conto è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione che permette di azzerare il canone del conto base è valida fino al 27 marzo 2022.

Un’altra ottima soluzione di sicuro interesse per chi è in cerca di un nuovo conto corrente a novembre 2021 viene proposta da Widiba. L’istituto mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Widiba Start. Si tratta di un conto corrente davvero conveniente ed arricchito dal servizio di portabilità WidiExpress che consente di completare la procedura di trasferimento del saldo e di tutte le operazioni abbinate semplicemente compilando un modulo online. Basteranno pochi click per completare la portabilità.

Il Conto Widiba Start è un conto corrente a canone zero per i primi 12 mesi. Successivamente, è previsto un addebito trimestrale di 3 euro che può essere facilmente ridotto o azzerato con le seguenti condizioni:

3 euro in meno per i clienti Under 30

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione

1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25 mila euro

2 euro in meno investendo almeno 10 mila euro in risparmio gestito

1 euro in meno investendo almeno 20 mila euro in risparmio amministrato

Il conto corrente proposto da Widiba include una carta di debito con canone zero che consente di effettuare il prelievo di contante all’ATM senza commissioni per importi superiori a 100 euro. Da notare che tutte le principali operazioni bancarie, a partire dai bonifici SEPA, sono disponibili senza costi aggiuntivi. Per i clienti Widiba ci sono anche linee libere e linee vincolate da attivare per incrementare il valore dei propri risparmi. C’è, inoltre, la possibilità di richiedere la Carta di Credito Classic (plafond 1.500 euro) con canone trimestrale di 5 euro. Ad arricchire i servizi del conto corrente troviamo la PEC e la Firma Digitale che saranno gratuite per i correntisti Widiba.

Il Conto Widiba Start può essere attivato direttamente online. La procedura da seguire per l’attivazione richiede pochi minuti per essere completata. Per maggiori dettagli o per richiedere il conto è possibile seguire il link qui di sotto:

Tra le migliori soluzioni da attivare a novembre 2021 troviamo il Conto Corrente Arancio di ING. Si tratta di un conto corrente a canone zero per il primo anno (poi 2 euro al mese). Per i nuovi clienti, inoltre, il canone mensile può essere azzerato semplicemente impostando l’accredito dello stipendio o della pensione. In alternativa, è previsto l’azzeramento del canone con 1.000 euro di entrate mensili. Il conto corrente consente di effettuare tutte le principali operazioni senza commissioni.

Al conto corrente proposto da ING viene abbinata una carta di debito, utilizzabile per fare acquisti e per prelevare contante in Italia ed in Europa senza commissioni di alcun tipo. Per i clienti che scelgono Conto Corrente Arancio c’è anche la possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold. La carta presenta un canone azzerato per il primo anno. Al termine del periodo promozionale, il canone è di 2 euro al mese ma viene azzerato spendendo 500 euro al mese oppure attivando il piano Pagoflex che permette di rateizzare le spese sostenute.

Il Conto Corrente Arancio non presenta ulteriori costi (tutte le principali operazioni bancarie sono senza commissioni) e può essere richiesto direttamente online. Per maggiori dettagli o per richiedere l’apertura del conto è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

