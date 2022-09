Passa da Iliad a TIM, Vodafone, WindTre e altri operatori: le offerte di Settembre 2022

Iliad è ha impiegato pochissimi anni per scalare la classifica degli operatori di telefonia mobile e affermarsi come il quarto gestore in Italia con oltre 9 milioni di clienti. L’azienda francese dichiara inoltre di avere il più alto indice di gradimento da parte dei propri clienti tra tutte le realtà de settore ma ciò non significa che non si possano trovare promozioni più convenienti o che meglio si adattino alle vostre abitudini di consumo. Ecco quindi tutte le migliori offerte per chi passa da Iliad a Vodafone e tutti gli altri operatori.

Passa da Iliad a Vodafone a settembre 2022

Offerte di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special Giga minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 70 GB) 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 100 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro per 24 mesi con Smart Pay

Chi passa da Iliad a Vodafone può accedere a due tariffe dedicate. Queste offerte si possono attivare solo online e prevedono l’obbligo di portabilità del numero, operazione che l’operatore in rosso comunque effettua gratuitamente in massimo tre giorni lavorativi.

La prima tariffa è Special Giga con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito consente non solo di dimenticarsi delle ricariche manuali e di ottenere un maggiore quantitativo di traffico dati ma anche di avere uno sconto sul costo del piano e accesso gratuito al Vodafone Club e relative promozioni e convenzioni sull’acquisto di beni e servizi di partner come Booking.com, Q8, Amazon.it e altri.

La seconda offerta è Vodafone Silver e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per due anni. Per entrambe le tariffe SIM, spedizione e attivazione sono gratuite.

Passa da Iliad a WindTre a settembre 2022

Offerte di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Go 50 Star+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro Go 100 Special+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Anche WindTre per chi arriva da Iliad ha riservato alcune offerte che si possono attivare solo online e richiedono la portabilità del numero. Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, si riceve il doppio dei Gigabyte rispetto all’addebito su credito residuo. Per Go 50 Star+ Digital eGo 100 Special+ Digital l’attivazione è gratuita mentre per Go 101 Star+ Digital Easy Pay e Go 150 Flash+ Digital Easy Pay è invece di 49,99 euro, che si possono ripartire in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa sempre 10 euro.

Passa da Iliad a TIM a settembre 2022

Offerte di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi passa a TIM da Iliad può acquistare una tariffa dedicata, disponibile però solo online e che richiede la portabilità del numero. La promozione è TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese.

Le offerte 5G di TIM invece non prevedono l’obbligo di portabilità e quindi permettono di avere una SIM con un nuovo numero. Le migliori disponibili a settembre sono:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. L’offerta prevede navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, a garanzia delle massime performance anche in condizioni di traffico elevato, oltre a 100 GB di spazio su Google One per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete.

Se avete meno di 25 anni potete invece attivare TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano comprende anche l’ascolto di TIMMUSIC senza consumare traffico dati e si può personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Per tutte le offerte il primo mese e attivazione sono gratuiti se acquistate online. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se siete poi già clienti di TIM per la connessione di casa con TIM Unica avete gratuitamente Giga illimitati per voi e il resto della famiglia fino a quando mantenete attiva la linea fissa.

Passa da Iliad agli altri operatori low cost a settembre 2022

I clienti Iliad che vogliono passare ai suoi concorrenti low cost hanno sicuramente una ricchissima scelta di tariffe che possono attivare e ottenere molti più Gigabyte ache a un prezzo inferiore a quello previsto dalla loro attuale offerta. Bisogna però considerare che quasi tutti i MVNO (Mobile Virtual Network Operator) richiedono la portabilità del numero e possono garantire una velocità di connessione inferiore a quella di Iliad.

Passa a Kena Mobile

Le offerte di Kena Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Kena 5,99 100GB Promo Online minuti illimitati e 500 SMS 70 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 5,99 euro per sempre Kena 7,99 150 Giga minuti illimitati e 500 SMS 150 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 7,99 euro per sempre Kena 4,99 minuti illimitati e 500 SMS 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 4,99 euro per sempre

Chi passa a Kena Mobile arrivando da Iliad può scegliere tra tre differenti tariffe. L’operatore low cost di TIM richiede però la portabilità del numero, che come prevede la delibera in merito dell’AGCOM è comunque sempre gratuita. Con questo gestore è possibile navigare al massimo fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura del 99% della popolazione italiana. A breve verrà inoltre estesa a tutti gli utenti la tecnologia VoLTE che permette di chiamare con audio di alta qualità anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico elevato. Le tre offerte di settembre 2022 sono:

Kena 5,99 100GB Promo Online con minuti illimitati,500 SMS e 100 GB in 4G a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

Kena 7,99 150 Giga con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite

Kena 4,99 con minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB in 4G a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite

Passa a Elimobile

Le offerte di Elimobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Entry minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Easy minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro Elite x12 minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro l’anno

Elimobile si differenzia da tutti gli altri operatori low cost per la particolarità dei servizi inclusi nelle sue offerte. Tramite l’app Elisium è possibile accedere ad esperienze uniche con i propri idoli, come cucinare e poi cenare con Carlo Cracco, partecipare a corsi, virtual masterclass e guardare contenuti esclusivi come la nuova serie di Maccio Capatonda oltre a video, interviste e approfondimenti.

I contenuti a pagamento su Elisium si pagano con gli elicoin, un’apposita moneta digitale che a breve potrà essere scambiata anche per avere ricariche omaggio. Gli elicoin si raccolgono attivando la ricarica automatica, tramite il servizio Run With Me (10 monete per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 1.500) e a ogni rinnovo del piano.

Concierge infine permette di avere a propria disposizioni un assistente personale che vi aiuti a organizzare viaggi e cene, visite a mostre e musei e accedere a servizi per la casa. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22.

Le offerte Elimobile per chi arriva da Iliad sono:

Entry con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB e 50 elicon a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 50 elicon.

Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. A ogni rinnovo si ricevono 70 elicon.

Elite x12 di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e Concierge. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicon.

Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati per tutto l’anno (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicon.

Passa a ho. Mobile

Offerte ho. Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro ho. Sempre di più illimitati 200 GB 9,99 euro ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro

ho. Mobile per chi arriva da Iliad permette di scegliere tra ben quattro differenti tariffe. Chi arriva dall’operatore francese grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati può provarle gratuitamente per un mese, scaduto il quale si può scegliere di continuare con il piano o recedere senza penali e richiedendo il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic. ho. Mobile richiede la portabilità del numero per i clienti Iliad e garantisce una velocità di connessione inferiore (massimo 30 Mbps in download e upload).

ho 5,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano.

ho 7,99 euro con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano.

ho. Sempre di più con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano.

Passa a Fastweb Mobile

Le offerte Fastweb Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile Light minuti illimitati e 100 SMS 50 GB in 5G 5,95 euro Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 11,95 euro

Fastweb Mobile è l’unico operatore a proporre un’offerta 5G a un costo inferiore a quello di Iliad. La tariffa in questione è:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita mentre la SIM costa 10 euro con consegna gratuita. Nel piano sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali per essere più spendibili sul mercato del lavoro.

Passa a Very Mobile

Offerte Very mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Very 4,99 illimitati 30 GB fino a 30 Mbps 4,99 euro Very 5,99 illimitati 50 GB fino a 30 Mbps 5,99 euro Very 6,99 illimitati 100 GB fino a 30 Mbps 6,99 euro Very 7,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 7,99 euro Very 8,99 illimitati 200 GB fino a 30 Mbps 8,99 euro Very 9,99 illimitati 220 GB fino a 30 Mbps 9,99 euro

Very Mobile è forse l’operatore con la maggiore possibilità di scelta in termini di tariffe per chi arriva da Iliad. Per tutte le tariffe SIM, spedizione e attivazione sono gratuite e in più c’è in regalo un buono Amazon da 10 euro. Anche in questo caso è richiesta la portabilità. La promozione più economica del marchio low cost di WindTre disponibile a settembre è:

Very 4,99 con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 4,99 euro al mese.

Passa a Spusu

Offerte di Spusu Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Spusu 1 100 minuti e 100 SMS 1 GB in 4G 3,99 euro Spusu 10 1000 minuti e 200 SMS 10 GB in 4G 4,98 euro Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro

Spusu come Elimobile si differenzia per un particolare servizio che propone in esclusiva chiamato Riserva dati. Con esso è possibile accumulare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati nel mese per convertirli in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e si può utilizzare a partire dal successivo rinnovo. La tariffa più interessante dell’operatore che si appoggia alla rete di WindTre è la seguente:

Spusu 50 con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva dati da usare quando si esaurisce il traffico dati incluso a 5,98 euro al mese.

Passa a Postemobile

Offerte di Postemobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Super Power 20 illimitati 20 GB in 4G+ 4,99 euro Creami Extra WOW 50 illimitati 50 GB in 4G+ 6,99 euro Creami Extra WOW 150 illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro

PosteMobile rispetto ad altri operatori low cost non obbliga chi arriva da Iliad a mantenere il proprio numero ma anzi rende disponibili le sue offerte ai clienti di qualsiasi gestore:

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese.

Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ a 6,99 euro al mese. Per entrambe l offerte l’attivazione è gratuita con acquisto online.

Super Power 20 con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ a 4,99 euro al mese.

