Miglior offerta Internet casa di Settembre 2022: le 5 offerte più economiche del mese

Connessione stabile, velocità di navigazione al top, streaming video in alta qualità e prezzo competitivo. Sono questi i tratti distintivi che i consumatori cercano quando devono attivare una soluzione Internet casa messa a disposizione dagli operatori nel comparto delle telecomunicazioni.

Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno analizzato le offerte per navigare da casa a oggi disponibili sul mercato e stilato una classifica delle 5 che, a Settembre 2022, propongono il mix di caratteristiche ricercate dai consumatori.

Prima di passare ai raggi X le 5 migliori soluzioni Internet casa di Settembre 2022, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it aiuta gli utenti a confrontare le promozioni messe a punto dagli operatori di telefonia e a scegliere quella più vantaggiosa sulla base delle proprie possibilità di spesa ed esigenze di navigazione. Inoltre, non va dimenticata l’importanza di verificare la copertura di rete della propria abitazione, così da avere un’idea chiara (prima di sottoscrivere qualsiasi promozione) della tecnologia a disposizione nella zona e, quindi, la velocità massima di navigazione raggiungibile.

Le 5 offerte Internet casa più vantaggiose a Settembre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude fino a 2.5 Gbps in download

chiamate illimitate 18,95 euro con luce e gas Eni Plenitude

21,95 euro con o luce o gas Eni Plenitude 2 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro 3 Internet Unlimited fino a 2.5 Gbps in download

chiamate non incluse per già clienti Vodafone mobile; illimitate per nuovi clienti 22,90 euro per clienti Vodafone

24,90 euro per nuovi clienti 4 Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV fino a 1 Gbps in download

chiamate a consumo 22,90 euro per clienti Sky TV

24,90 euro per nuovi clienti 5 Super Fibra di WindTre fino a 1 Gbps in download

chiamate a consumo 22,99 euro per clienti WindTre

26,99 euro per nuovi clienti

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo setacciato le offerte Internet casa che gli operatori nel comparto delle Tlc mettono a disposizione dei propri clienti a Settembre 2022 e individuato le 5 che conquistano “l’Oscar” della convenienza grazie al connubio tra servizi offerti e competitività dei prezzi. Di seguito analizziamo le 5 soluzioni più vantaggiose nel dettaglio.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Questa promozione sale sul podio del risparmio grazie a un pacchetto combinato Internet + energia: alla fibra ultraveloce di Fastweb è associata una soluzione luce e/o gas proposta da Eni Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica. Un connubio che fa accumulare sconti ai consumatori che attiveranno questa soluzione.

Ecco un quadro completo dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

da telefoni fissi e mobili; offerta energia Plenitude in promozione;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

possibilità di accedere gratuitamente a tutti i corsi della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali nata dalla partnership tra Fastweb e Fondazione Cariplo;

, la scuola delle professioni digitali nata dalla partnership tra Fastweb e Fondazione Cariplo; contributo di attivazione incluso.

Questa promozione può essere sottoscritta a un costo mensile di 18,95 euro al mese (per 24 mesi) da chi attiverà una doppia fornitura (luce + gas) con Eni Plenitude. In questo caso lo sconto applicato da Fastweb sarà pari a 6 euro (3 euro a fornitura). La quota mensile della fibra Fastweb, invece, è pari a 21,95 euro al mese nel caso di sola attivazione della fornitura luce o sola attivazione della fornitura gas con Eni Plenitude (sconto di 3 euro).

In entrambi i casi, dal 25esimo mese in poi, la rata mensile si attesterà a 25,95 euro al mese (anziché 28,95 euro, che è il prezzo di listino della fibra Fastweb senza la componente energia).

Illumia Wifi

Occhi puntati sul risparmio anche a Illumia, player italiano da anni attivo nel mercato libero dell’energia, che porta la sua fibra ultra veloce nelle case grazie a una promozione che può essere sottoscritta al prezzo di 19,99 euro al mese (per 12 mesi) solo con attivazione online entro il 30 Settembre 2022.

Ecco i tratti distintivi dell’offerta:

navigazione con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per i primi 12 mesi (anziché 2,99 euro al mese);

nessun vincolo di durata contrattuale;

contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Al termine dei 12 mesi di promozione, il costo della fibra Illumia si attesterà sui 26,99 euro al mese.

Internet Unlimited

Con massima velocità di navigazione e stabilità di connessione, Internet Unlimited è la promozione di punta firmata Vodafone per accedere senza limiti alla Rete da casa.

Di seguito, il quadro completo dell’offerta, che può essere attivata online (entro il 26 Settembre 2022) dai nuovi clienti al prezzo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro), così come essere richiesta tramite operatore dai già clienti Vodafone mobile al prezzo agevolato di 22,90 euro al mese:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (per i nuovi clienti). Chiamate fisse o mobile non incluse per chi è già cliente Vodafone Mobile;

verso fissi e mobili nazionali (per i nuovi clienti). Chiamate fisse o mobile non incluse per chi è già cliente Vodafone Mobile; costo di attivazione gratuito e nessun vincolo di durata.

Sky Wifi Fibra 100% per già clienti TV

Questa è una promozione speciale che “premia” gli abbonati Sky TV (via satellite e via Internet): la fibra veloce di Sky al prezzo agevolato di 22,90 euro al mese (per 18 mesi, poi 30 euro al mese), con attivazione solo online entro il 6 Novembre 2022.

La soluzione Sky Wifi Fibra 100% ha le seguenti caratteristiche:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso;

chiamate a consumo ;

; nessun vincolo di durata minima contrattuale;

costo di attivazione incluso (anziché 49 euro) con esclusiva online.

La fibra Sky è disponibile anche per i nuovi clienti al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con promo online (poi 29,90 euro al mese). Il costo di attivazione, in questo caso, è pari a 29 euro una tantum. Questa promozione può essere attivata fino al 25 Settembre 2022.

Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile

Anche WindTre “coccola” i suoi clienti che hanno già attiva una SIM mobile con un’offerta Internet casa al prezzo esclusivo di 22,99 euro al mese (anziché 26,99 euro al mese).

Essa si caratterizza per:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH;

su rete FTTH; modem di ultima generazione (Wi-Fi 6) incluso con e assistenza KASKO;

chiamate a consumo;

possibilità di attivare gratuitamente Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime).

L’offerta Super Fibra è disponibile anche per i nuovi clienti (con chiamate da telefono fisso illimitate incluse) al prezzo di listino, pari a 26,99 euro al mese.

