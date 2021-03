Passa a WindTre da Iliad: offerte di fine marzo 2021

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più in voga negli ultimi anni grazie alle sue offerte senza vincoli, costi nascosti e rimodulazioni. WindTre però si difende con una maggiore quantità di tariffe, tutte diverse tra loro, e la sua Top Quality Network. Sia OpenSignal sia Ookla, due delle principali società di analisi di prestazioni per le reti, lo hanno eletto l’operatore più veloce in Italia.

Passa a WindTre da Iliad: le offerte di fine marzo

Per chi passa a WindTre da Iliad è disponibile un’offerta dedicata, disponibile solo online in modalità operator attack:

Go.50 Fire+

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è di 1 euro. Iliad propone la stessa quantità di Gigabyte a un costo di 9,99 euro al mese. Il punto di forza dell’offerta francese è però l’assenza di rimodulazioni. Chi passa a WindTre da Iliad, infatti, non ha certezza che il piano non subirà un aumento di prezzo in futuro.

Gli utenti dell’operatore low cost che intendono passare a WindTre hanno comunque un’ampia possibilità di scelta. L’operatore infatti ha realizzato un’offerta tra le più ricche sul mercato che prevede anche Gigabyte illimitati e 5G incluso. Il provider attualmente con questa tecnologia raggiunge l’86,4% della popolazione italiana.

La modalità di pagamento Easy Pay permette di dimenticarsi delle ricariche e ottenere un surplus di Gigabyte addebitando il costo del piano su carta di credito o conto corrente.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Start con Easy Pay (solo nuovi clienti) minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

Confronta le offerte di WindTre »

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

Iliad non fa particolari distinzioni tra i clienti in termini di età ma è innegabile che i giovani e gli anziani abbiano esigenze specifiche da soddisfare. WindTre per i ragazzi ha quindi predisposto piani che includono non solo tutti i Gigabyte che gli servono per le loro attività online ma anche strumenti aggiuntivi per la protezione dalle principali minacce del web.

Gli anziani invece hanno bisogno di maggiore supporto nell’utilizzo del telefono e degli strumenti digitali. Proprio in quest’ottica il provider ha realizzato in collaborazione con Senior Italia FederAnziani l’iniziativa “Più Vicino a Chi Ami“, che offre videotutorial che spiegano come utilizzare in modo corretto lo smartphone e semplificare diverse attività quotidiane online grazie alla tecnologia.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB alla massima velocità 6,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro App WINDTRE Family Protect imclusa Junior Crew (solo under 16) minuti illimitati 200 SMS 60 GB 9,99 euro 10 euro Young con Easy Pay (solo under 30) illimitati 80 GB 11,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Young 5G Easy Pay (solo under 30) illimitati 100 GB (5G Priority Pass) 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Senior con Easy Pay (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 6 GB alla massima velocità 9,99 euro gratuita se sottoscritta online o 6,99 euro in negozio se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

Per chi sottoscrive un’offerta Young e ha un’età massima di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni) è prevista l’attivazione automatica di EDU TIME. L’opzione offre 50 GB aggiuntivi per un mese da utilizzare in totale libertà, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La tariffa si disattiva in automatico.

Passa a WindTre da Iliad: le offerte smartphone incluso

Annunci Google

I clienti Iliad hanno la possibilità di acquistare solo i principali modelli di iPhone. WindTre invece ha un listino di offerte smartphone incluso che prevede l’acquisto a rate non solo dei telefoni di Apple ma anche dei migliori device Android. La maggior parte dei modelli sono disponibili anche senza anticipo. Il terminale viene acquistato online e ritirato in negozio.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Oppo Reno4 Z zero Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 23 euro al mese Oppo Find X3 Neo 10 euro al mese Oppo Find X3 Pro 20 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero Oppo A53s zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 2 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese Oppo Reno4 Z 5G 3 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 18 euro al mese Oppo Find X3 Neo 12 euro al mese Oppo Find X3 Pro 24 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 24 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese Oppo A53s 1 euro al mese Samsung Galaxy A20e 1 euro al mese TCL 20 SE 1 euro al mese Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Huawei P40 Lite E 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Young 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 E zero Oppo A53s 1 euro al mese Huawei P40 Lite 3 euro al mese Samsung Galaxy A12 zero Xiaomi Mi 10T Lite zero Oppo Reno4 Z 5 euro al mese Xiaomi Mi10 T 5G 9 euro al mese iPhone SE da 64 GB 12 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 20 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 20 euro al mese Oppo Find X3 Neo 14 euro al mese Oppo Find X3 Pro 26 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Withings BPM Connect zero Gima Oxy-4 zero Oppo A53s 1 euro al mese 29,99 euro TCL 20 SE 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart (2020) 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A31 da 128 GB 7 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy A12 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese 49,99 euro