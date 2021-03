Quali sono le promozioni internet illimitato casa? Chi sceglie queste offerte ha una connessione senza limiti alla massima velocità, un modem e spesso anche le chiamate incluse nel canone. Con le tariffe in fibra i gestori di rete fissa propongono anche abbonamenti a pay tv o altre promozioni speciali come incentivo per i clienti

Ecco una guida su come avere internet illimitato a casa. In questi mesi abbiamo dovuto tutti fare i conti con un nuovo modo di lavorare e studiare e la connessione internet domestica è diventata un alleato fondamentale per poter restare in contatto con gli altri e per svolgere i compiti più semplici.

Per gestire le piattaforme di telelavoro e quelle di didattica a distanza, ma anche lo streaming o il gaming online sono necessari collegamenti stabili e veloci. Soprattutto se si vuole evitare l’effetto buffering. Chi aveva optato fino a Marzo 2020 per le soluzioni con chiavette e schede con Giga si è ritrovato a non avere più banda sufficiente per gestire i programmi o a terminare il bundle già a metà del mese.

La soluzione è stata passare alle offerte con internet senza limiti. Per poter scegliere tra le tante promozioni proposte dai gestori è necessario che tu sappia quali caratteristiche tecniche ti sono necessarie per il tuo lavoro o per lo svago.

Con gli abbonamenti in fibra ottica con la rete FTTH puoi navigare fino a 2,5 Gigabit/s, se invece attivi la fibra mista rame FTTC la velocità massima che puoi raggiungere sarà di 200 Mega. Quando non sono disponibili queste tecnologie puoi optare per l’ADSL o per le reti FWA, sono connessioni Internet wireless che ti permettono di navigare sfruttando le onde radio e garantiscono una velocità maggiore rispetto alle reti ADSL.

Ecco quali sono le migliori offerte di Aprile da attivare per navigare senza limiti da casa.

Ecco le offerte con internet illimitato casa

1. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Con WindTre si può acquistare il piano Super Fibra Unlimited. In questa promozione a 26,99 euro al mese sono inclusi:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s, oppure la connessione tramite rete FTTC fino a 200 Mega, o con rete ADSL fino a 20 Mega

12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, validi anche per chi è già cliente e ha un abbonamento in corso

per i già clienti WindTre su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi (è possibile abbinare fino a 3 sim con Giga illimitati all’abbonamento Internet casa)

offerta con minuti e Giga illimitati (in 4G e 5G) a 9,99 euro al mese per chi acquista anche una sim mobile

Super Fibra Unlimited di WindTre comprende nel canone anche i costi di attivazione e modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi).

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WindTre »

2. Fastweb NeXXt Casa

Una delle migliori offerte di rete fissa del mese è Fastweb NeXXt Casa. Ecco i dettagli del piano da 29,95 euro al mese:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s, o nelle zone coperte anche fino a 2,5 Gigabit/s. Se non sono disponibili le due soluzioni in fibra FTTH si può attivare l’offerta anche con connessione FTTC fino a 200 Mega o con ADSL fino a 20 Mega

L’abbonamento vi offre attivazione e modem Wi-Fi gratis. Si può ottenere uno sconto sul canne se si attiva anche l’offerta mobile di Fastweb si potrà avere per un anno la rete fissa a 25,95 euro. Il pacchetto con la sim costa altri 7,95 euro e comprende ogni mese minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G. Il costo complessivo del piano Casa + Mobile ti costerà 33,90 euro al mese.

A disposizione dei clienti ci sono altre due opzioni per l’intrattenimento domestico:

3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

3 mesi gratis di NOW Enterteinment e NOW TV Smart Stick inclusa; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese con 24 mesi di permanenza minima

L’abbonamento Fastweb può essere attivato semplicemente cliccando sul link qui in basso, ti servirà il tuo codice fiscale e la carta di identità.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa »

3. Internet Unlimited di Vodafone

C’è poi l’offerta internet illimitato di Vodafone, il pacchetto proposto è Internet Unlimited. Questa promozione include, a 29,90 euro al mese:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; se la FTTH non è disponibile, la connessione avverrà tramite rete FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB al mese gratis grazie all’opzione Giga Family

L’abbonamento può essere arricchito aggiungendo una delle seguenti opzioni, o più di una:

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese (+1 euro al mese se si desidera avere anche il modem 4G portatile)

chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada al costo di 5 euro al mese

Vodafone TV (con 12 mesi di Amazon Prime) con diversi pacchetti a partire da 12 euro al mese

Annunci Google

Prima di attivare questa offerta controllare qual è la copertura nella tua zona, puoi cliccare sul link qui in basso e attivare la promozione in pochi secondi.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

4. TIM Super Fibra

La proposta di TIM per la connessione Internet casa è la Super Fibra. Nel canone da 29,90 euro al mese sono compresi i costi di attivazione e quelli per la consegna del modem. L’offerta include:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s, o la FTTC fino a 200 Mega oppure l’ADSL fino a 20 Mega

TIM Vision incluso

per i già clienti TIM di rete mobile c’è l’opzione UNICA che offre Giga illimitati che ti dà la possibile abbinare fino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa)

possibilità di accedere a vari servizi di streaming (Disney+, Netflix, NOW, DAZN) con costi ridotti rispetto ai relativi prezzi di listino

I costi di attivazione per questa offerta sono pari a 10 euro al mese e sono distribuiti in 24 rate mensili (importi già compresi nel canone) e le spese per il modem Wi-Fi sono di 5 euro al mese per 48 mesi (anche queste incluse nel canone). L’offerta è attivabile direttamente online dal link qui in basso.

Attiva TIM Super Fibra »

5. Sky WiFi

Infine vediamo le caratteristiche proposte dall’abbonamento Sky WiFi. L’offerta lancio della rete in fibra ottica della piattaforma di pay tv ha un costo di 29,90 euro al mese, ti regala i primi 3 mesi. Nel canone sono compresi:

linea telefonica con chiamate a consumo (+ 5 euro al mese per le chiamate gratis)

connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1000 Mega o FTTC fino a 200 Mega

La Sky Wi-Fi può essere associata alle soluzioni della tv a pagamento, i pacchetti tra cui scegliere sono quelli di Intrattenimento, Sport o i misti Serie Tv e Sport. Il costo massimo è di 39,90 euro e per attivare i piani della pay tv si arriva a pagare 9 euro.

Scopri la tua soluzione Sky WiFi »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le offerte Internet casa in FWA

Per chi non è raggiunto dalla FTTH, FTTC o dall’ADSL tradizionale ci sono le promozioni in wireless. L’offerta più conveniente è la PosteMobile Casa Web. Il canone di questa promozione è di 20,90 euro al mese, in fase di attivazione però ti costerà 29 euro.

Nel piano è incluso anche il modem proposto da Poste, un dispositivo autoconfigurante in cui ti basterà inserire la sim. L’offerta in questione prevede l’utilizzo della rete mobile 4G di PosteMobile con velocità massima di 300 Mega in download.

Verifica la copertura ed attiva PosteMobile Casa Web »

Anche TIM ha nel suo catalogo di offerte una promozione in FWA, la Super FWA ha un canone da 24,90 euro al mese (compresi 10 euro al mese per 24 mesi per l’attivazione). Nel piano del gestore ti viene proposto anche un modem da interni gratuito e che non necessita di intervento tecnico per l’installazione. Se invece ha necessità di un dispositivo da esterno, magari per mancanza di segnale, dovrà intervenire un addetto e il costo sarà di 99 euro (che potrai pagare in 24 rate mensili).

L’offerta proposta da TIM comprende:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; al costo di 2 euro in più al mese è possibile ottenere anche le chiamate gratis

connessione illimitata in modalità FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; al costo di 2 euro in più al mese è possibile attivare l’opzione Super Velocità che permette di navigare fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload; la connessione è illimitata ma dopo i primi 930 GB mensili la velocità viene ridotta a 1 Mega fino al rinnovo mensile successivo

TIM Vision incluso

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica (è possibile abbinare fino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa)

possibilità di accedere a vari servizi di streaming

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »