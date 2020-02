Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di febbraio 2020

Passare a Wind non è mai stato così conveniente come questo febbraio. Scopri tutti i vantaggi e le offerte riservate ai nuovi clienti dell’operatore italiano per chi arriva da Tim, Vodafone e Tre

Wind dopo la fusione con Tre è tornato ad occupare la seconda posizione all’interno del mercato della telefonia mobile sulla base delle SIM attive. L’operatore italiano resta una soluzione molto economica nonostante le dimensioni dell’azienda.

Il provider dispone di un listino particolarmente ricco, con offerte tutto incluso, convergenti e dedicate a specifiche categorie di utenti come i giovani e gli anziani. Wind non vuole smettere di crescere e infatti sul suo sito dispone di un’apposita pagina per informare i potenziali utenti sulle nuove offerte a loro dedicate. Ecco descritte nel dettaglio le migliori promozioni per chi passa a Wind arrivando da Tim, Vodafone e Tre:

Le migliori offerte per chi passa a Wind

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

1. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Xiaomi Redmi 8 – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo ZTE Blade – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A10 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo Oppo A9 2020 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 79,99 euro di anticipo

Aggiungendo 1 euro in più all’addebito mensile per il piano telefonico si può scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 149,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 139,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 139,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 99,99 euro di anticipo Motorola G8 Plus – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 89,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 89,99 euro di anticipo LG K50s – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 59,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 59,99 euro di anticipo TCL Plex – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 89,99 euro di anticipo

5. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 25,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 33,98 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

Fibra 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

L’offerta è disponibile fino al 24/2/20.

4. All Inclusive Junior

Minuti illimitati per chiamare numeri Wind

100 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

100 SMS al mese

50 GB in 4.5G al mese per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese ed è dedicata ai minori di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 21,99 euro se la tariffa rimane attiva per almeno 24 mesi. Nel pacchetto è compresa l’app Parental Control Wind Family Protect per proteggere i bambini dai principali pericoli del web.

Il servizio blocca le chiamate verso numerazioni speciali e servizi a sovrapprezzo. I genitori hanno la possibilità di impedire il download di determinati contenuti, verificare in ogni momento la posizione dei propri figli grazie alla geolocalizzazione e sospendere la connessione ad Internet anche in caso di utilizzo di una rete Wi-Fi. Per chi è già cliente Wind l’app Parental Control Wind Family Protect ha un costo di 99 cent al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita.

L’operatore come primo telefono consiglia:

ZTE Blade A5 2019 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese più 89,99 euro di anticipo

5. All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro ed è riservata agli Under 30 (fino al giorno prima il compimento del 31esimo anno di età). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 33,99 euro (19,99 euro per i già clienti Wind) se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo per la SIM è di 10 euro. Il pagamento del piano avviene solo tramite addebito su conto corrente o carta di credito. All’offerta è possibile aggiungere:

Huawei P Smart 2019 – 69,99 euro di anticipo e vincolo di 30 mesi

6. Call Your Country Super Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare i numeri Wind

500 minuti per chiamare tutti i numeri fissi e mobili

250 minuti verso numerazioni fisse e mobili all’estero

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata agli utenti di cittadinanza straniera che al momento dell’attivazione lo provino presentando il codice fiscale. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è di 4,99 euro invece di 31,99 euro. I minuti disponibili per le telefonate all’estero sono utilizzabili verso:

Australia

Austria

Bangladesh

Brasile

Belgio

Bulgaria

Canada

Cina

Cipro

Colombia

Croazia

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Gran Bretagna

Grecia

Guam

Hong Kong

India

Indonesia

Islanda

Israele

Irlanda

Lituania

Lussemburgo

Malesia

Malta

Messico

Mongolia

Norvegia

Olanda

Pakistan

Perù

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Repubblica Ceca

Romania

San Marino

Singapore

Slovacchia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Sud Korea

Ungheria

7. All Inclusive Senior Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

5 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 9,99 euro La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 33,99 euro (19,99 euro per i già clienti Wind) se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. A questa si aggiungono 10 euro per l’acquisto della SIM, salvo promozioni. Se la sottoscrizione avviene online l’attivazione è invece gratuita per chi passa a Wind o acquista una nuova SIM. Nel pacchetto è compreso anche un telefono DORO. L’offerta è riservata agli over 60 ed è disponibile in negozio e online.

Perché passare a Wind

Uno dei motivi per passare a Wind è il fatto che le sue offerte includono gratuitamente servizi di base che gli utenti ritengono basilari come la modalità Hotspot, per condividere la connessione con più dispositivi contemporaneamente, Segreteria telefonica e SMS My Wind, il servizio per sapere quando qualcuno ha tentato di chiamarci ma non siamo raggiungibili o impegnati in un’altra conversazione.

Tutti questi servizi e molti altri possono essere gestiti facilmente e con pochi tap sullo schermo dello telefono grazie all’app My Wind. Il software disponibile per iPhone e Android è gratuito e consente di effettuare operazioni come una ricarica online, verificare le opzioni attive sulla linea, cambiare piano telefonico o visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte residui.

Inoltre, chi diventa cliente Wind può accedere a costo zero al programma fedeltà Winday, che ogni giorno della settimana premia gli utenti con sconti, vantaggi, Gigabyte e minuti aggiuntivi, prezzi esclusivi per l’acquisto di uno smartphone e molto altro ancora.

A livello di copertura, Wind grazie alla sua Super Rete condivisa con Tre raggiunge il 99,5% della popolazione italiana. Questa infrastruttura permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo, rendendo più semplice e rapido condividere foto e video online. Inoltre, la velocità di download è cresciuta del 250% rispetto alla rete della passata generazione. Anche la qualità della voce è stata sensibilmente migliorata (30%). La Super Rete di Wind Tre è disponibile nei Comuni di: