Le migliori offerte luce e gas di Enel per risparmiare in bolletta a febbraio 2020

Quali sono le migliori offerte luce e gas del mese proposte da Enel? In questo articolo, abbiamo selezionato per voi tre tariffe per categoria che possono davvero farvi risparmiare in bolletta.

Come risparmiare in bolletta a febbraio con Enel

Questo mese, Enel offre ai consumatori italiani un’ampia gamma di offerte luce e gas per risparmiare in bolletta. Per ogni tipologia di fornitura, abbiamo deciso di selezionare tre proposte dell’operatore utilizzando il pratico comparatore messo a disposizione online da SosTariffe.it. Scoprite la tariffa più conveniente e che meglio risponde alle vostre esigenze leggendo questa guida dedicata al tema.

Migliori offerte luce Enel febbraio 2020

Tra le migliori offerte luce Enel del mese, abbiamo selezionato E-light, la proposta 100% digitale dell’operatore, Luce 20 Amazon.it, che prevede 20% di sconto sulla componente energia e un buono di 50% da spendere su Amazon.it e infine Sempre Con Te, dedicata ai consumatori che provengono da servizi coperti da Maggior Tutela.

1. E-light

E-light di Enel è l’offerta 100% online. Con E-light avrete infatti tutta l’energia necessaria al prezzo più basso tra tutte le proposte della compagnia. Si tratta di una soluzione monoraria: il costo della componente energia elettrica è lo stesso durante la settimana e nel corso della singola giornata, senza variazioni di prezzo di alcun tipo tra giorni feriali ed estivi, oppure tra giorno e notte. Il prezzo della luce è pari a 0,06 Euro/wWh.

Come già accennato, una delle caratteristiche distintive di E-light è quello di offrire ogni servizio in formato digitale. Ad esempio, la bolletta vi verrà inviata in digitale tramite l’indirizzo e-mail da voi registrato in fase di attivazione della proposta e il pagamento potrà essere sotto forma di addebito diretto su conto corrente.

Le principali caratteristiche di questa proposta sono:

completamente online;

prezzo fisso e semplice;

raddoppio della convenienza, se scegliete di attivare anche la fornitura del gas;

rispetto dell’ambiente, con una fornitura di energia certificata prodotta da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra;

accesso a speciali sconti, bonus e promozioni, come l’iniziativa enelpremia WOW!, il programma fedeltà dedicato ai clienti Enel Energia.

Potrete attivare questa offerta solo se rispondere ad uno tra questi requisiti:

provenite da un altro fornitore;

dovete attivare un nuovo contatore (prima attivazione);

volete riattivare un contatore disattivato (subentro).

Non sarà possibile aderire a E-light in caso di voltura.

2. Luce 20 Amazon.it

Luce 20 Amazon.it di Enel è una tariffa per la fornitura di energia elettrica di tipo monorario che prevede il prezzo luce al costo di 0,068 Euro/kWh, anziché 0,085 Euro/kWh. La promozione consiste in una riduzione del 20% sulla componente energia nei primi 12 mesi di fornitura. L’offerta è valida fino alla fine del mese, 29/02.

La principale caratteristica di Luce 20 Amazon.it è lo sconto del 20% sulla componente energia, oltre all’omaggio di un buono regalo da spendere sull’e-commerce Amazon.it del valore di 50 Euro. Naturalmente, entrambe queste condizioni sono valide solo se decidete di sottoscrivere il contratto entro la fine del mese.

Per quanto riguarda altri vantaggi di Luce 20 Amazon.it, troviamo:

il rispetto per l’ambiente, grazie all’utilizzo per questa offerta solo energia certificata prodotta da fonti rinnovabili;

accesso a sconti, bonus e promozioni, come enelpremia WOW!;

contratto chiaro, grazie al prezzo fisso 12 mesi che si riferisce alla sola componente energia e rappresenta il 37% circa della spesa complessiva per l’elettricità.

Potrete decidere di aderire a Luce 20 Amazon.it solo nel caso in cui provenite da un altro fornitore, dovete attivare un nuovo contatore (attivazione) oppure riattivare un contatore disattivato (subentro).

3. Sempre Con Te

Sempre Con Te è l’offerta riservata ai clienti domestici servizi in Maggior Tutela. Per questo motivo, potrete decidere di attivare questa offerta solo se provenite da uno degli esercenti di questa categoria.

Al contrario delle due offerte precedentemente analizzate in questo articolo, Sempre Con Te è una tariffa di tipo biorario, ovvero si compone di:

prezzo in fascia blu (sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19 alle 8), pari a 0,534 Euro/kWh ;

(sabato, domenica e tutti i giorni dalle 19 alle 8), pari a ; prezzo in fascia arancione (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19), pari a 0,0734 Euro/kWh.

Avrete la possibilità di scegliere se ricevere la bolletta in modalità online (formato PDF) attraverso posta elettronica, oppure nel tradizionale formato cartaceo tramite posta aerea. Anche nel caso del pagamento, avrete due opzioni disponibili: addebito diretto su CC oppure bollettino postale.

Per riassumere, ecco le principali caratteristiche della proposta Sempre Con Te di Enel:

potrete risparmiare facilmente sui vostri consumi, grazie alla tariffa bioraria;

prezzo bloccato per 12 mesi;

contratto senza sorprese, non dovrete infatti più sottostare alle variazioni di prezzo trimestrali del Servizio di Maggior Tutela;

accesso a sconti, bonus e promozioni.

Migliori offerte gas Enel febbraio 2020

Grazie al comparatore di SosTariffe.it, abbiamo anche in questo caso filtrato tre tra le migliori tariffe gas offerte al momento da Enel sul mercato ai consumatori in Italia. Si tratta di Gas 20 Amazon.it, E-light Gas e Certa Per Te Gas.

1. Gas 20 Amazon.it

Con Gas 20 Amazon.it avrete il 20% di sconto sul prezzo della materia prima gas e un buono regalo Amazon.it del valore di 50 Euro. Il prezzo del gas sarà quindi pari a 0,26 Euro/Smc, anziché 0,325 Euro/Smc, cifra che riflette la promozione attiva.

Oltre a queste due speciali caratteristiche, potrete inoltre:

beneficiare di un contratto chiaro , secondo cui è previsto che Enel Energia potrà aggiornare il costo della materia in base all’andamento del mercato solo dopo 12 mesi dalla sua sottoscrizione. Da parte vostra, avete il diritto recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi;

, secondo cui è previsto che Enel Energia potrà aggiornare il costo della materia in base all’andamento del mercato solo dopo 12 mesi dalla sua sottoscrizione. Da parte vostra, avete il diritto recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi; partecipazione a iniziative di sconto, bonus e promozioni, oltre quelle inizialmente previste dalla vostra offerta.

Se volete aderire a Gas 20 Amazon.it, potrete farlo in due casi:

se provenite da un altro fornitore;

se riattivate un contattore disattivato (subentro).

2. E-light Gas

E-light Gas di Enel è la proposta web di Enel. Questo pacchetto prevede infatti servizi in formato esclusivamente digitale. Con E-light Gas, il prezzo della materia è pari a 0,23 Euro/Smc.

I servizi inclusi sono:

invio di bolletta web in formato PDF, tramite l’indirizzo di posta elettronica registrato dall’intestatario del contratto di fornitura;

in formato PDF, tramite l’indirizzo di posta elettronica registrato dall’intestatario del contratto di fornitura; pagamento sotto forma di addebito su conto corrente.

Ecco una panoramica delle principali caratteristiche del pacchetto:

possibilità di recedere dal contratto senza oneri in qualsiasi momento;

prezzo fisso per 12 mesi;

bolletta veloce, grazie principalmente al servizio di bolletta web, che consente di ricevere la bolletta online senza sprechi di materiale cartaceo o per la consegna tramite via aerea.

Potrete attivare questa offerta nel caso in cui:

provenite da un altro fornitore;

dovete riattivare un contatore disattivato (subentro).

Non è invece possibile accedere a questa tariffe se:

dovete cambiare intestazione (voltura);

dovete attivare un nuovo contatore (prima attivazione).

3. Certa Per Te Gas

Con Certa Per Te Gas di Enel potrete ottenere uno sconto pari al 100% sulla materia prima gas il primo mese.

In questo pacchetto:

il prezzo del gas è di 0,325 Euro/Smc ;

; il pagamento può avvenire tramite addebito diretto su conto corrente oppure per mezzo di bollettino postale;

può avvenire tramite addebito diretto su conto corrente oppure per mezzo di bollettino postale; la bolletta può essere inviata in formato online oppure cartaceo.

Se scegliere Certa Per Te Gas di Enel, potrete beneficiare di questi servizi:

sconto del 100% per il primo mese sul prezzo della componente materia prima gas;

prezzo fisso e semplice per 12 mesi;

accesso a sconti, bonus e promozioni, come nel caso di enelpremia WOW!, il programma fedeltà dedicato ai clienti Enel Energia.

Nel caso in cui siate interessati ad attivare questa offerta, l’unica condizione che dovete soddisfare è che proveniate da un altro fornitore e risultiate quindi nuovi clienti Enel.