Offerte WindTre per già clienti Wind: le promozioni di agosto 2020

Il passaggio da Wind a WindTre ha portato molte novità nel panorama della telefonia mobile, e anche i clienti della “vecchia” Wind possono trovare particolarmente convenienti le ultime promozioni : ecco qui di seguito che cosa fare, e quanto si deve pagare, per attivare una tariffa WindTre da parte dei già clienti e di chi non ha mai avuto un contratto con questo operatore.

Come passare a un’offerta WindTre essendo già cliente

Da quando la fusione con 3 si è concretizzata con un’effettiva riunificazione delle tariffe di telefonia mobile e fissa, Wind è molto cambiata: la neonata WindTre ora vanta la rete mobile più veloce d’Italia in download e in upload secondo l’Opensignal Awards – Italy: Mobile Network Experience Report May 2020 e le promozioni sono molto diverse rispetto alle All Inclusive e altre tariffe ormai obsolete.

Anche i vecchi clienti Wind possono approfittare delle nuove offerte WindTre, anche se bisognerà pagare un po’ di più: in particolare il costo di attivazione di ciascuna offerta è quasi sempre azzerato o fortemente scontato per chi arriva da un altro operatore, mentre per chi è già cliente si pagherà il prezzo pieno. Da non sottovalutare comunque la possibilità della triangolazione, ovvero di passare prima a un altro operatore di telefonia mobile (che ovviamente non richieda una permanenza minima: è il caso di molti operatori low-cost) e poi “tornare” su WindTre, risultando a tutti gli effetti nuovi clienti, anche se la procedura è un po’ più lunga e laboriosa.

Per attivare l’offerta basta prenotare online e recarsi in un negozio WindTre.

Le offerte Voce e Internet di WindTre

Al momento, le offerte più interessanti di WindTre sono quelle della gamma Easy Pay, che vanno da 29,99 euro al mese per chi vuole avere il massimo (i giga illimitati e l’offerta pronta anche per il 5G) a 12,99 euro.

Tutte le offerte che hanno “Easy Pay” nel nome devono essere pagate con carta di credito o RID o con le seguenti carte conto: Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank.

Unlimited con Easy Pay : è l’offerta senza limiti anche per Internet mobile. Con un costo di 29,99 euro al mese , Unlimited con Easy Pay include minuti, SMS e Gigabyte di traffico dati illimitati e alla massima velocità. L’offerta è attivabile sia da chi non è cliente WindTre attualmente (e quindi non paga l’attivazione, a patto che rimanga con WindTre per almeno 24 mesi) sia per chi è già cliente: in quest’ultimo caso, il costo di attivazione è di 49,99 euro, rateizzati in 24 rate da 2,08 euro al mese. Si tratta anche dell’unica offerta già 5G ready.

XLarge con Easy Pay : costa 16,99 euro al mese e offre 60 gigabyte di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati e 200 SMS. Ogni mese. Qui l'attivazione costa 6,99 euro invece di 49,99 euro per i nuovi clienti, e appunto 49,99 euro per chi ha già un'offerta attiva con WindTre.

Large con Easy Pay : 200 SMS, minuti illimitati a 40 Giga di traffico, a 14,99 euro al mese . L'attivazione anche in questo caso costa 6,99 euro (per chi rimane 24 mesi ed è nuovo cliente) o 49,99 euro (per i vecchi clienti).

Medium con Easy Pay: l'offerta meno costosa, ha un canone mensile di 12,99 euro al mese per 200 SMS, minuti illimitati e 20 Gigabyte alla massima velocità. L'attivazione, come per le precedenti offerte con l'eccezione di Unlimited, costa 6,99 euro per i nuovi clienti che rimangono con WindTre almeno 24 mesi e 49,99 euro per i già clienti.

Per tutte le offerte finora citate, è da ricordare che c’è da pagare anche il costo della SIM, pari a 10 euro.

Le altre offerte di WindTre

Oltre a quelle citate, ci sono anche altre tariffe WindTre che è possibile attivare, quasi sempre anche per i già clienti:

SmartPack 100 : questa offerta si può attivare solo con l’acquisto contestuale di uno smartphone a rate (anche da 0 euro al mese) con permanenza minima di 24 mesi. Il canone parte da 16,99 euro al mese e la tariffa comprende minuti illimitati, 200 SMS e 100 Gigabyte di traffico, oltre a uno smartphone a scelta. L’attivazione costa 6,99 euro invece di 49,99 euro per i nuovi clienti e 49,99 euro per i vecchi clienti.

Unlimited Gaming con Easy Pay : è l'offerta dedicata agli Under 30 che vogliono il massimo dalla connessione Internet per i loro videogiochi: ha un canone di 29,99 euro al mese per minuti, SMS e giga illimitati, e in più include il gioco MotoGP™20 (valore di mercato 69 euro). Per questa tariffa WindTre non ha indicato costi di attivazione.

Young Summer Edition con Easy Pay : anche questa offerta è per gli Under 30 e include il gioco MotoGP™20, ma costa 9,99 euro al mese per 3 mesi in offerta (poi 11,99 euro al mese) e comprende Gigabyte illimitati per l'estate (poi 80 Giga al mese), più minuti e SMS illimitati. Il costo di attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti e 49,99 per i vecchi clienti.

Student con Easy Pay : con un canone di 9,99 euro al mese , questa tariffa è riservata agli under 20 e propone minuti e SMS illimitati, oltre a 80 Gigabyte per il traffico dati. Il costo di attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti e 49,99 per i vecchi clienti. Student è disponibile anche in versione senza Easy Pay: il costo è identico ma i Gigabyte di traffico sono 40 e gli SMS 200.

Junior con Easy Pay : offerta under 14, 6,99 euro al mese per minuti illimitati verso altri cellulari WindTre, 100 minuti verso tutti, 60 Gigabyte di traffico dati e app WindTre Family Protect inclusa, per avere Internet sicuro e il blocco dei contenuti inappropriati. Junior senza Easy Pay, basata cioè sul credito residuo, costa sempre 6,99 euro al mese ma ha 30 Gigabyte di traffico dati. Esiste anche Junior+, con 60 Giga, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 8,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti e 49,99 per i vecchi clienti.

Senior con Easy Pay : è la tariffa over 60 di WindTre. A 9,99 euro al mese include minuti illimitati, 200 SMS, 6 Gigabyte di traffico dati, assistenza h24 al Servizio Clienti 159. La versione con credito residuo è identica ma con 3 Gigabyte di traffico dati. Il costo di attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti e 49,99 per i vecchi clienti.

Start con Easy Pay: l'ultima tariffa di WindTre per la telefonia mobile è in edizione limitata e può essere attivata solo entro il 20 settembre 2020. È l'unica tra le promozioni che non vale per i clienti WindTre che vogliono mantenere il proprio numero di telefono ma solo per i nuovi numeri: a 11,99 euro dà diritto a minuti illimitati, 200 SMS e 20 Gigabyte di traffico. Il costo di attivazione è il consueto: 6,99€ invece di 49,99€.

