Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020, TIM guarda ai nuovi clienti con una serie di offerte sia per la telefonia fissa che per quella mobile , in grado di unire alla connessione a banda larga e ultralarga e alle chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili anche opportunità esclusive come l’accesso a Disney+ a un prezzo promozionale decisamente interessante. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Le migliori occasioni per la telefonia fissa e per quella mobile

Le offerte per la telefonia fissa di TIM

Per i nuovi clienti TIM, le opportunità di accedere alla banda larga e ultralarga sono molteplici, a seconda della possibile copertura: dalla fibra FTTH all’ADSL classica, è possibile trovare la soluzione più adatta sia come prestazioni che per quanto riguarda il prezzo.

Per il mese di maggio 2020, fino al 24 del mese, tutte le offerte TIM per Internet casa includono Mondo Disney+, per 3 euro al mese (i primi 3 mesi sono gratuiti). Si tratta di un pacchetto che comprende l’abbonamento a TIMVision Plus (di norma a un costo di 5 euro al mese), la televisione di TIM con migliaia di contenuti tra film, serie tv, documentari e molto altro e l’abbonamento a Disney+ (di norma costa 6,99 euro al mese), con tutti i grandi classici Disney ma anche tutti i film legati all’universo Marvel e a quello di Star Wars.

TIM Super Fibra

TIM Super Fibra è l’offerta più completa tra le tariffe fisse dell’operatore, con una velocità che sfrutta tutte le possibilità della fibra FTTH (Fiber to the Home, con arrivo quindi direttamente in casa della fibra ottica stessa). Queste le caratteristiche della promozione valida fino al 24 maggio 2020 per i nuovi clienti:

Fibra ottica fino a 1 Gigabyte

Modem TIM Hub top di gamma con Super Wi-Fi e garanzia illimitata

Chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali

Mondo Disney+ incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese in più)

Attivazione gratuita

Il tutto a un costo di 29,90 euro al mese.

È possibile navigare alla massima velocità con TIM (fino a 1 Giga in download e 100 Mega in download) in più di 100 comuni, ma la lista aumenta costantemente. Allo stato attuale, la fibra FTTH è disponibile ad Acerra, Afragola, Agropoli, Ancona, Angri, Ariano Irpino, Arzano, Aversa, Bari, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Boscoreale, Brescia, Caivano, Capodrise, Cardito, Carinaro, Casal Di Principe, Casalecchio Di Reno, Casalnuovo Di Napoli, Casandrino, Casoria, Castellammare Di Stabia, Catania, Cava De’ Tirreni, Ceranesi, Corciano, Eboli, Ercolano, Firenze, Fisciano, Frattamaggiore, Genova, Gravina Di Catania, Gricignano Di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Maddaloni, Marano Di Napoli, Marigliano, Martellago, Melito Di Napoli, Mercato San Severino, Messina, Milano, Misterbianco, Modena, Mondragone, Montesilvano, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Noicattaro, Nola, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Polla, Pomigliano D’Arco, Pompei, Portici, Prato, Quarto, Reggio Calabria, Reggio Nell’Emilia, Roccapiemonte, Roma, Salerno, San Cipriano D’Aversa, San Giorgio A Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Nicola La Strada, Sant’Antimo, Sant’Olcese, Santa Maria Capua Vetere, Sapri, Sarno, Scafati, Selvazzano Dentro, Sessa Aurunca, Siena, Solofra, Terzigno, Torino, Torre Annunziata, Trento, Trentola Ducenta, Trieste, Udine, Vallo Della Lucania, Venezia, Verona, Vicenza.

Scopri TIM Super Fibra

TIM Super Mega

Per chi non abita in uno dei comuni già raggiunti dalla rete in fibra ottica di TIM, c’è la fibra FTTN: si tratta di una tecnologia mista fibra/rame che arriva fino all’armadio stradale di riferimento del nuovo abbonato, e da lì in poi giunge in casa sua con la linea telefonica classica, senza che sia necessario intervenire con lavori di alcun genere. Fino al 24 maggio, TIM Super Mega propone:

Internet veloce fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

Modem TIM Hub

Chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali

Mondo Disney+ incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese in più)

Attivazione gratuita

Il tutto a un costo di 29,90 euro al mese.

Scopri TIM Super Mega

TIM Super FWA

La più innovativa tra le tecnologie fisse di TIM, al momento, è probabilmente la FWA, ovvero l’ibrido tra telefonia fissa e telefonia mobile che – grazie a speciali modem – consente di utilizzare anche la ricezione 4G dell’utente, un po’ come se si scegliesse una connessione in tethering. In questo caso, però, i gigabyte di traffico sono illimitati ma soltanto i primi 200 permettono di sfruttare la massima velocità; poi è possibile continuare a navigare, ma con prestazioni inferiori.

TIM Super FWA propone:

Traffico illimitato fino a 200 Giga al mese alla massima velocità, ovvero 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload

alla massima velocità, ovvero 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload Modem TIM Super FWA, indoor od outdoor a seconda della copertura

Chiamate illimitate verso tutti i fissi e i mobili nazionali

Mondo Disney+ incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese in più)

incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese in più) Attivazione gratuita

Il costo di TIM Super FWA in offerta per maggio è di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese.

Scopri TIM Super FWA

TIM Super ADSL

L’ultima tecnologia a disposizione è la classica ADSL, che si basa interamente sulla vecchia connessione in rame, con prestazioni inferiori; si tratta però dell’unica possibilità nelle zone più remote, dove è possibile arrivare con il telefono ma dove c’è una scarsa copertura mobile. In particolare, TIM Super ADSL comprende:

Internet fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Smart modem incluso

Chiamate illimitate verso fissi e mobili in tutta Italia

Mondo Disney+ incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese in più)

Attivazione gratuita

TIM Super ADSL ha un canone mensile di 29,90 euro.

Scopri TIM Super ADSL

Le offerte per la telefonia mobile: TIM Advance

TIM Advance è l’offerta principale per maggio 2020 di TIM per la telefonia mobile, particolarmente interessante perché offre già il supporto per la velocità del 5G, dove già disponibile (e man mano che la copertura aumenterà in tutta Italia, con prestazioni di gran lunga superiori a quelle LTE), e per la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con Gigabyte illimitati per il traffico Internet.

Attualmente TIM Advance è disponibile in tre versioni:

TIM Advance 4.5G : 40 Giga di traffico Internet (fino a 700 Mbps) su rete 4.5G, minuti e SMS illimitati, smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese, Roaming Ue incluso, a 19,99 euro al mese.

: 40 Giga di traffico Internet (fino a 700 Mbps) su rete 4.5G, minuti e SMS illimitati, smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese, Roaming Ue incluso, a 19,99 euro al mese. TIM Advance 5G : 50 Giga di traffico Internet (fino a 2 Gbps) su rete 5G, minuti e SMS illimitati, smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese, Roaming Ue incluso, LoSai e ChiamaOra gratuiti, a 29,99 euro al mese.

: 50 Giga di traffico Internet (fino a 2 Gbps) su rete 5G, minuti e SMS illimitati, smartphone con sconti esclusivi da 10 euro al mese, Roaming Ue incluso, LoSai e ChiamaOra gratuiti, a 29,99 euro al mese. TIM Advance 5G Unlimited: Giga veloci illimitati fino a 2 Gbps, minuti e SMS illimitati, smartphone con sconti esclusivi con modelli 5G da 0 euro al mese, Roaming Ue incluso + 3 GB di roaming extra UE, 250 minuti di chiamate verso l’estero, LoSai e ChiamaOra gratis, a 39,99 euro al mese.

Le offerte di TIM Advance comprendono la funzionalità Giga di scorta: al superamento dei Giga disponibili e in assenza di altre opzioni dati, l’offerta include fino ad 1 Giga di scorta che consente di continuare a navigare a 1,90 € ogni 200 megabyte (fino a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 €). Sono inclusi anche il supporto per i video Ultra HD, il servizio Giga First Class (che permette di accedere a una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico, grazie a un utilizzo privilegiato della rete TIM) e, per TIM Advance 5G, anche l’assistenza dedicata.

I gigabyte, illimitati per TIM Advance 5G Unlimited, possono esserlo anche per TIM Advance 4.5G e Tim Advance 5G, le altre due offerte: basta avere TIM anche a casa.

Infine, TIM Advance 5G comprende anche, per tre mesi, TIMGAMES, l’app che permette di trasformare, con il TIM Gamepad, il proprio smartphone in una console portatile.

Scopri TIM Advance 5G

TIM Young Senza Limiti

Per gli Under 30, l’offerta più conveniente è TIM Young Senza Limiti, che dà diritto a 60 Giga di traffico Internet mobile più giga illimitati per i social, le chat e la musica, oltre a minuti e SMS illimitati. In più c’è il servizio di musica TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi, il tutto a 14,99 euro al mese.

TIM Young ora è compatibile anche con il 5G, per le zone già raggiunte dalla nuova tecnologia; in più, la tariffa consente di avere in esclusiva smartphone come lo Xiaomi Redmi Note 8T a 3 euro al mese o lo Huawei P smart Z a 5 euro al mese, senza alcun anticipo.